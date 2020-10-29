Кострома, 29 октября, 2020, 19:05 — ИА Регнум. В Костромской администрации после двухлетнего перерыва определились с начальником управления по вопросам внутренней политики. На эту должность распоряжением губернатора назначена выходец из молодёжной политики Нина Лихачёва.

Нина Лихачёва

Ранее она работала заместителем директора департамента образования и науки Костромской области, с 2016 года управляла региональным комитетом по делам молодёжи. По мнению Александра Фишера — заместителя губернатора по внутренней политике, настоящее кадровое решение можно назвать удачным, поскольку Лихачёва профессиональна, перспективна, и знакома с муниципалитетами по прошлой работе.

«Начальник управления по вопросам внутренней политики должен понимать проблемы территорий, муниципальных образований, проблемы людей. И вся его работа должна быть направлена на то, чтобы помогать муниципальным образованиям решать эти проблемы совместно со всеми органами власти и ветвями власти. Нину Лихачёву я считаю профессиональной, перспективной, с большими задатками. Она с муниципалитетами, как руководитель органа исполнительной власти, работает уже на протяжении 6 лет, поэтому знакомить её с ними совершенно не нужно».

Отвечая на вопрос корреспондента ИА REGNUM о карьерных перспективах нового главы управления, Александр Адольфович отметил, что будет «только рад», если у Лихачёвой получится «дорасти» до его кресла.

Напомним, с 2012 года должность начальника управления по вопросам внутренней политики занимал Максим Ерин. В 2018 году он ушёл с поста, и эти обязанности исполнял бывший помощник губернатора Дмитрий Пургин.

Управление по внутренней политике взаимодействует с Администрацией Президента Российской Федерации, разрабатывает предложения по развитию местного самоуправления, господдержке социально-ориентированных некоммерческих организаций, обеспечивает взаимодействие губернатора и администрации с НКО и политическими партиями.