Кострома, 29 октября, 2020, 18:56 — ИА Регнум. Костромская ювелирная компания выпустила брошь в виде аппарата искусственной вентиляции лёгких — сообщает корреспондент ИА REGNUM. Идея принадлежит бренду «Доктор Воробьев», специализирующемуся на выпуске украшений на научную и медицинскую тематику.

Doctorvorobev.ru

Изделие в позолоте или серебре с фианитами предлагается преподносить в подарок врачам, стоимость украшения не превышает нескольких тысяч рублей.

Ранее бренд презентовал общественности серию украшений — браслет, серьги, кулон и пин в форме коронавируса. Пользователи соцсетей одновременно восхищались идеей и обвиняли ювелиров в желании заработать на пандемии.

На это представители бренда пояснили, что украшения создавались как «символ победы над вирусом и в знак солидарности с врачами». По информации компании, продажи подвесок в форме коронавируса стартовали ещё до начала пандемии, украшение быстро стало одним из самых востребованных изделий фирмы.