Кострома, 29 октября, 2020, 18:50 — ИА Регнум. 26,2% семей в Костромской области имеют достаточно средств, чтобы купить все, что считают нужным. Такие данные опубликовал Росстат.

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Статистики провели опрос на тему оценки финансового состояния домохозяйств за второй квартал 2020 года. В Костромской области было опрошено 480 семей, из них 330 — в городах и 150 — в сельской местности.

Согласно представленной информации, уровень обеспеченных семей в регионе вырос на 9% — в аналогичный период прошлого года о наличии средств на «всё» заявили лишь 17,2% семей.

При этом, 2,8% семейных жителей области хватало денег только на еду, покупать одежду и оплачивать жилищно-коммунальные услуги для них было затруднительно. Ещё 35% семей не могли приобрести товары длительного пользования.

К категории ячеек общества, которым достаточно денег на еду, одежду, товары длительного пользования, но не хватает средств для приобретения автомобиля, квартиры и дачи отнесли себя 35,9% опрошенных жителей области.

В среднем на одного члена семьи в Костромском регионе приходилось 21,4 тысячи рублей. Почти столько же ресурсов было у жителей Ярославской области — 21,5 тысячи рублей. Большими средствами располагали жители Ивановской области — на одного члена домохозяйства в указанный период приходилось 35,1 тысячи рулей.