Собянин: масочный режим соблюдают до 90% москвичей
Москва, 29 октября, 2020, 18:38 — ИА Регнум. Подавляющее большинство жителей Москвы соблюдают масочный режим в условиях эпидемии коронавируса. Об этом 29 октября заявил мэр столицы Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия 24».
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Люди в масках у метро
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«Сегодня 90% москвичей соблюдают соответствующий режим в метро. В общественном транспорте и магазинах под 80% также соблюдают режим», — сказал он.
Собянин также подчеркнул, что соблюдение масочного режима в Москве продолжает находиться под жёстким контролем.