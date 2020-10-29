Москва, 29 октября, 2020, 18:36 — ИА Регнум. Производители вакцины от коронавирусной инфекции вскоре начнут массовое производство. Об этом 29 октября сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

Sputnikvaccine.com Первая зарегистрированная вакцина от коронавируса «Спутник V»

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: избежать коллапса, обеспечить лечение — трансляция»

"Производители вакцины подходят к стадии массового выпуска. Надеюсь, что в ноябре-декабре мы получим большие объёмы вакцины», — сказал мэр.

Он отметил, что сейчас вакцина используется для испытаний, в которых участвуют десятки тысяч добровольцев.