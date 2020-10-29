Москва, 29 октября, 2020, 18:08 — ИА Регнум. В России приостановлены испытания вакцины от коронавируса «Спутник-V». Об этом сообщает международной информационное агентство Reuters.

Gamaleya.org Первая зарегистрированная вакцина от коронавируса «Спутник V»

По данным издания, причиной стал дефицит препарата. Представитель компании Crocus Medical, которая помогает проводить испытания вакцины, рассказал, что на данный момент спрос на «Спутник V» «колоссален» и производство не успевает покрыть весь спрос.

Приостановку вакцинирования также подтвердили сотрудники медицинских учреждений столицы. Отмечается, что возобновить исследования препарата на новых участниках планируется 10 ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия будет активно помогать другим странам с производством вакцины от коронавируса.