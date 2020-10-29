Красногорск, 29 октября, 2020, 17:48 — ИА Регнум. Рабочим подмосковных строек о необходимости соблюдать санитарные требования напоминают дроны с громкоговорителями. Об этом сообщается на официальном сайте правительства Московской области.

Петр Данилов ИА Красная Весна Дрон

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Инициатором такой профилактики выступил региональный Главгосстройнадзор. Квадрокоптеры информируют рабочих о необходимости ношения масок и соблюдении социальной дистанции. Также через громкоговорители строителям напоминают о предусмотренной за нарушения административной ответственности.

«Новый подход создает у застройщиков и строителей эффект постоянного присутствия на площадке надзорного органа, что не позволяет участникам строительства пренебрегать обязательными сантребованиями», — отмечено в сообщении.