Путин назвал инициативу Лукашенко по реформе «шагом навстречу оппонентам»
Москва, 29 октября, 2020, 17:21 — ИА Регнум. Предложение о конституционной реформе в Белоруссии, сделанное президентом республики Александром Лукашенко, является «значительным шагом навстречу» оппозиции, заявил 29 октября президент РФ Владимир Путин на форуме «ВТБ капитала» «Россия зовёт!».
Иван Шилов ИА REGNUM
Александр Лукашенко и Владимир Путин
«По поводу возможности или нет проведения президентских выборов в Белоруссии: это должен определять сам белорусский народ и руководство Белоруссии».
Российский лидер добавил, что Москва «не лезет» в эти вопросы.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале октября Лукашенко под давлением прозападной оппозиции заявил, что на Всебелорусском народном собрании власти доложат людям о ходе работы над поправками в конституцию.