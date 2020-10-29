Москва, 29 октября, 2020, 17:21 — ИА Регнум. Предложение о конституционной реформе в Белоруссии, сделанное президентом республики Александром Лукашенко, является «значительным шагом навстречу» оппозиции, заявил 29 октября президент РФ Владимир Путин на форуме «ВТБ капитала» «Россия зовёт!».

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко и Владимир Путин

Путин «По поводу возможности или нет проведения президентских выборов в Белоруссии: это должен определять сам белорусский народ и руководство Белоруссии».

Российский лидер добавил, что Москва «не лезет» в эти вопросы.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале октября Лукашенко под давлением прозападной оппозиции заявил, что на Всебелорусском народном собрании власти доложат людям о ходе работы над поправками в конституцию.