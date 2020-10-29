Санкт-Петербург, 29 октября, 2020, 17:23 — ИА Регнум. В Ленинградской области развернуто 1455 коек для пациентов с коронавирусной инфекцией и внебольничной пневмонией из которых занято 893 койки. Доля свободных коек в региональных больницах составляет 39%. Об этом 29 октября заявил председатель комитета по здравоохранению Ленинградской области Сергей Вылегжанин.

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По его словам, в соответствии с рекомендациями Минздрава в регионе должна быть подготовлена одна койка на тысячу человек. То есть, в Ленобласти должно быть 1876 коек.

«Сейчас у нас подготовлено 2415 коек. Исходя из реальной потребности, работают 1455 коек, на которых находится 893 пациента, — это 61%, свободно еще 39% коек», — пояснил он.

В пятницу, 30 октября, дополнительно будут развернуты еще 30 коек в Киришах и 150 коек в Рощино.

«Таким образом, коечным фондом мы обеспечены с большим запасом», — уверен чиновник.

Оперативный штаб Ленобласти сообщил о 138 новых случаях заболевания, выявленных за последние сутки. Также за сутки выписаны 73 человека.