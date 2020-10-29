Санкт-Петербург, 29 октября, 2020, 17:10 — ИА Регнум. Первые дни ноября в Северной столице будут аномально теплыми. Об этом 29 октября телеканалу «Санкт-Петербург» рассказал главный синоптик города Александр Колесов.

Дарья Драй ИА REGNUM Уличный фонарь в Петербурге

По его словам, в первую декаду месяца температура воздуха будет стабильно держаться на отметке +10 градусов, что для ноября в Петербурге является аномалией.

Вместе с теплой погодой в городе будут идти дожди, которые охватят лишь первые дни последнего месяца осени и очень быстро закончатся.