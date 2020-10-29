Первые дни ноября в Петербурге будут аномально теплыми
Санкт-Петербург, 29 октября, 2020, 17:10 — ИА Регнум. Первые дни ноября в Северной столице будут аномально теплыми. Об этом 29 октября телеканалу «Санкт-Петербург» рассказал главный синоптик города Александр Колесов.
Дарья Драй ИА REGNUM
Уличный фонарь в Петербурге
По его словам, в первую декаду месяца температура воздуха будет стабильно держаться на отметке +10 градусов, что для ноября в Петербурге является аномалией.
Вместе с теплой погодой в городе будут идти дожди, которые охватят лишь первые дни последнего месяца осени и очень быстро закончатся.