Оренбург, 29 октября, 2020, 16:47 — ИА Регнум. В Оренбургской области по данным на 29 октября от COVID-19 скончались сразу десять человек. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: избежать коллапса, обеспечить лечение — трансляция»

Среди них пятеро мужчин 1955, 1962, 1965, 1971 и 1978 года рождения и четыре женщины 1937, 1941 и 1944 года рождения. Ещё по одному умершему данные не предоставлены. Его родственники отказались разглашать информацию.

Всего в Оренбуржье умершими числятся уже 122 пациента. Как сообщало ИА REGNUM, с весны в регионе обнаружили 17 210 заразившихся коронавирусом. Из них выздоровели и уже выписаны 14 697.