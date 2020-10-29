Санкт-Петербург, 29 октября, 2020, 16:40 — ИА Регнум. В Петербурге нашелся покупатель на знаменитый бизнес-центр «Монблан», в свое время возглавивший рейтинг самых уродливых новоделов Петербурга и признанный грубой архитектурной ошибкой в профессиональном сообществе.

Цитата из видео на YouTube Бизнес-центр «Монблан»

Как сообщает 29 октября Российский аукционный дом, здание рядом с Пироговской набережной на Большом Сампсониевском проспекте, 4−6, купили почти за 600 млн рублей. Покупателем оказалось ООО «Норд Вуд».

Ранее он принадлежал ликвидируемому банку «Советский». Бизнес-центр класса «А» площадью почти 9 тыс. кв. метров является частью элитного высотного жилого дома «Монблан», построенного в 2008 году компанией «Строймонтаж», которую возглавлял скандально известный девелопер Сергей Полонский.

В 2010 году эксперты в области архитектуры составили рейтинг самых уродливых зданий Северной столицы, первое место в нем занял «Монблан», второе — комплекс «Регент-Холл» на Владимирской площади, третье — гостиница Renaissance Baltic Hotel на Почтамтской улице.

«Монблан» также входит в официальный список градостроительных ошибок Смольного, среди прочего его сравнивали с унитазом.