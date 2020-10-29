Киев, 29 октября, 2020, 16:36 — ИА Регнум. Глава украинской госкомпании «Укрзализныця» (отвечает за функционирование железной дороги в стране) Владимир Жмак заявил, что не видит необходимости в дальнейшей закупке тепловозов американского концерна General Electric.

Иван Шилов ИА REGNUM Железная дорога

Об этом он сказал журналистам сегодня, 29 октября.

«Я сегодня не вижу необходимости дальнейшей закупки тепловозов General Electric. Вообще, наша цель — это переход на электровозы, поскольку это гораздо экономнее», — сказал Жмак.

Чиновник заявил, что под его руководством у госкомпании есть «первые небольшие достижения» — удалось достичь ликвидации дефицита локомотивов.

«Нет ни одной заявки на перевозку, которой сейчас «Укрзализныця» не удовлетворила. Рынок увидел, что мы можем везти и делать это быстро… Более того, у нас есть амбициозные планы по производству 4200 вагонов в следующем году на наших заводах и капитального ремонта от 15 до 20 тыс. вагонов», — добавил он.

ИА REGNUM напоминает, что контракт Украины с General Electric был заключен при президентстве Петра Порошенко в 2018 году.

Тогда заявлялось, что стороны согласовали контракт на 1 млрд долларов, который предусматривает 15-летнюю «рамку» сотрудничества.

Порошенко тогда заявил, что результатом сотрудничества «Укрзализныци» и General Electric станет полная модернизация украинской железной дороги и ее развитие.