Минск, 29 октября, 2020, 16:30 — ИА Регнум. «Кто-то хочет, чтобы милиция и военные ушли из Минска? Этого не будет, пока я президент», — заявил 29 октября Александр Лукашенко, комментируя поведение силовиков во время подавления протестной манифестации, состоявшейся 25 октября в Минске.

Иван Шилов ИА REGNUM Протесты

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Напомним, во время подавления многотысячного выступления в столице Белоруссии были применены резиновые пули, светошумовые гранаты и другие спецсредства. Силовики произвели «зачистку» жилых домов с целью поимки разбежавшихся участников несанкционированного шествия. Была задержана манифестантка, которая бросила несколько камней в здание милиции Центрального района Минска.

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«Сегодня я читаю обзоры: ах, Лукашенко отдал команду работать в прошлое воскресенье в сумерках, как я говорил, в спальных районах. Слушайте, я на то и главнокомандующий. Я какой закон нарушил? Это мое дело», —прокомментировал Лукашенко события минувшего воскресенья.

«А как иначе милиции было поступить, когда они поперли, взламывали двери и ринулись в квартиры людей. Мы же не знали, с какой целью они туда пришли. Мы исходили из худшего, и мы защищали семьи», — сказал Лукашенко.

Как стало известно по итогам состоявшегося 29 октября совещания в президентском дворце, Лукашенко снял с должности главы МВД Юрия Караева, назначив его помощником президента по Гродненской области. Ему и другим президентским помощникам, сообщил Лукашенко, предстоит навести «порядок в областях».

Обращаясь к своим новым помощникам по Брестской и Гродненской областям Валерию Вакульчику и Юрию Караеву, Лукашенко пообещал им при необходимости при подавлении протестных выступлений «подпереть Вооруженными силами». При этом он сказал: «Десантно-штурмовая бригада в Бресте на это ориентирована по закону. И огромная мотострелковая бригада развернута в Гродно. Это опора ваша и силовиков, губернаторов там. Силовая составляющая. Я это открыто говорю и не прячу. Все должны это понимать».

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«Пусть небольшие там были эти акции — 1−2 тыс., но тем не менее. Особенно в Гродно. Это что такое — призывают остановить «Гродно Азот» или устроить забастовку. А если взрыв… Там же высокотехнологичное опасное производство. Не дай бог что случится — Гродно рядом, накроет полностью. А роза ветров западная. Там крутит этот ветер, над Гродно разнесет облако, погибнут тысячи и тысячи людей. С гостями почти полмиллиона в Гродно вращается. Поэтому вопрос общественной безопасности — важнейший вопрос», — сказал Лукашенко.

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Напомним, 27 октября в ходе совещания с руководством республики по вопросам подготовки VI «Всебелорусского народного собрания» Александр Лукашенкоиначе интерпретировал события минувшего воскресенья. Обращаясь к главе Совбеза генерал-лейтенанту госбезопасности Валерию Вакульчику, он сказал: «Вы видели, что было в прошлое воскресенье. Картинки нет, ходили, ходили по Минску. Цель была захватить центр, в центр не пустили. Сумерки — пошли на отделы милиции. Пошли, что самое страшное, в спальные районы. Темно, люди перепуганы. Кто-то в семь часов вышли с детишками на улицу. Это что, нормально, когда толпа пьяная, обезумевшая, проколотая наркотиками, прокуренная и пропитая, сотни человек, ринулись в эти районы? Что надо было делать милиции? Это был мой приказ для того, чтобы обезопасить людей. Начали вскрывать квартиры, ринулись в эти квартиры. Пришлось из квартир вытаскивать этих наркоманов. Это ненормально, это нетерпимо, Валерий Палыч. Поэтому начинаем работать».

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