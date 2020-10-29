Москва, 29 октября, 2020, 16:22 — ИА Регнум. То, как власти РФ будут вычислять размер медианной заработной платы, продолжает вызывать много вопросов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 октября заявила доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская. Так она прокомментировала новость о том, что министерство труда и социальной защиты РФ ждет увеличения медианной зарплаты после перехода на новую методику расчета минимального размера оплаты труда (МРОТ).

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Как пояснила Лебединская, ещё летом 2020 года Росстат начал экспериментальные расчеты медианной зарплаты, используя данные Пенсионного фонда за 2019 год. По предварительному расчету, медианная зарплата составила 30 457 рублей.

«Вопросов по расчету медианной зарплаты было много всегда. Начиная с того, по каким сотрудникам будет считаться показатель: по тем гражданам, которые отработали на предприятии год, или по всем сотрудникам, включая тех, кто отработал лишь несколько дней. В первом случае медианное значение будет выше, во втором — ниже. Ниже оно будет и в том случае, если в расчёт будут включены работники, занятые в ИП. «Серые» заработные платы в отдельных секторах, безусловно, внесут корректировки, но принципиальных изменений, думаю мы не увидим», — сказала Лебединская.

При этом она подчеркнула, что значение медианной заработной платы важно для тех граждан, которые получают дополнительные социальные выплаты.

«В случае его увеличения часть из них может лишиться права на получение помощи», — пояснила Лебединская.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в РФ могут принять законопроект о новом исчислении минимального размера труда (МРОТ).