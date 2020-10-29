Киев, 29 октября, 2020, 16:25 — ИА Регнум. Решение Конституционного суда Украины относительно электронного декларирования действительно является «контрреволюцией».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Об этом заявил в комментарии УНИАН 29 октября украинский политолог Владимир Фесенко.

«Сразу скажу — моя субъективная точка зрения на то, что произошло: это контрреволюция… Контрреволюция и против всей антикоррупционной системы, и одновременно против европейской интеграции Украины», — отметил эксперт.

Фесенко перечислил основные риски для Киева: приостановка предоставления Украине финансовой помощи ЕС, приостановка безвизового режима с ЕС.

Далее политолог подчеркнул, что решение Конституционного суда является персональным вызовом для Зеленского, поскольку, очевидно, что «следующей жертвой будет он сам».

«Он это должен понимать… Следующей жертвой, может, не сразу, а через некоторое время, но будет он сам. Более того, это решение означает, что юридическая власть в стране переходит в Конституционный суд и к тем «кукловодам», которые за Конституционным судом», — подчеркнул эксперт.

ИА REGNUM напоминает, что ранее Конституционный суд Украины по представлению 47 народных депутатов отменил статью уголовного кодекса, предусматривающую ответственность за недостоверное декларирование чиновниками сведений. Поскольку эта норма была одним из ключевых требований «западных партнеров», ЕС, США и МВФ отреагировали крайне негативно.

Сегодня президент Зеленский провел экстренное заседание Совнацбеза, посвященное данной проблеме. При этом соратники Зеленского признают, что просто так переформировать суд в принципе нельзя.

После ряда критических комментариев от властей страны Конституционный суд Украины пожаловался первым лицам страны на «давление», оказываемое на инстанцию.

Некоторые эксперты считают, что это важнейшее решение, которое является, по сути, «антигосударственным мятежом», а президент Зеленский «боится дать отпор».