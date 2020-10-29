Москва, 29 октября, 2020, 16:01 — ИА Регнум. На нефтяном рынке сегодня, 29 октября, продолжается обвал. Во второй половине дня цена сорта Brent обрушилась почти на 4% до $37,61 за баррель, а WTI — на 3,1% до $36,00 за баррель, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

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«Коммерческие запасы нефти в США за неделю, по данным минэнерго США, выросли на 4,32 млн баррелей за неделю, так что вчерашний пессимистичный прогноз от Американского института нефти полностью оправдался.

Кроме того, рынок нервничает накануне выборов президента США, хотя кого поддерживает фьючерсный нефтяной рынок — Трампа или Байдена, пока непонятно.

В принципе, можно предположить, что рынок нефти не приветствовал бы победу Трампа из-за опасений избытка предложения сырья.

Поэтому не исключено, что падение может быть связано и с тем, что в победе оппозиционного Трампу кандидата рынок не уверен.

На сегодня по Brent ожидается ценовой коридор в $38−39 за баррель», — предполагает эксперт.

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