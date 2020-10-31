Минск, 31 октября, 2020, 03:39 — ИА Регнум. История последних белорусских протестов наглядно показывает, что и власти, и обществу Белоруссии надо искать новые пути политического развития. Какой путь могут избрать те многие граждане Белоруссии, чей голос до сих пор оставался незаметен, рассказывает редактор ИА REGNUMЮрий Баранчик.

Иван Шилов ИА REGNUM

В результате политики «многовекторности», которую использовал президент РБ Лукашенко в отношениях с Россией и Западом, в Белоруссии вырос и окреп мощный слой националистически настроенных сторонников «европейского пути развития», удивительно напоминающих таких же «мечтателей» на Украине. Отличие состоит лишь в том, что белорусским «бандеровцам» не удается увлечь за собой достаточное количество граждан.

Гражданское общество Белоруссии показывает высокую степень здравомыслия и не впадает в разрушительные майданы, хотя ситуация и остается подвешенной. В этой обстановке решающим может оказаться голос тех белорусов, которые политически объединятся вокруг идеи упрочения союза с Россией. И такое политическое движение наконец-то появилось. Какие лозунги должен выработать новый «Союз» и кто вошел в него с белорусской и российской стороны? Читайте статью Юрия Баранчика «В Белоруссии может появиться партия в поддержку Союза с Россией».