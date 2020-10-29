Москва, 29 октября, 2020, 15:53 — ИА Регнум. Министерство труда России не поддержало идею начисления пенсий по рангам, заявили 29 октября в пресс-службе ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсия

«При поступлении предложение будет рассмотрено в установленном порядке. В целом Минтруд не поддерживает идею введения пенсионных рангов», — сообщили РИА Новости в министерстве.

В ведомстве напомнили, что размеры пенсий дифференцированы и рассчитываются исходя из величины заработной платы и страхового стажа — чем выше зарплата и больше стаж, тем выше пенсия.

Вместе с тем размер пенсионного обеспечения не может быть ниже прожиточного минимума, подчеркнули в министерстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Сергей Калашников (ЛДПР) предложил ввести в России новую систему начисления пенсий «по рангам», а также возобновить отчисления работников на будущую пенсию со своей зарплаты.

В свою очередь вице-спикер Госдумы Ольга Тимофеева («Единая Россия») заявила, что ни о каких серьезных изменениях пенсионной системы сегодня не может идти и речи. По ее словам, Госдума сосредоточена на принятии сложнейшего федерального бюджета, а также бюджета Пенсионного фонда — в нем заложена индексация пенсий, опережающая инфляцию.

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