Белоруссия: протесты не утихают — трансляция

В Белоруссии почти три месяца не утихают массовые акции протеста, связанные с прошедшими 9 августа выборами президента, по итогам которых ЦИК страны официально признал победу Александра Лукашенко. Они продолжаются, даже несмотря на жёсткость подавления манифестаций силовиками, использующими многочисленные спецсредства и применяющими по отношению к протестующим пытки. На манифестантов заводятся уголовные дела, оппозиционно настроенные студенты отчисляются из вузов, однако эти и другие подобные меры не приводят к желательному для властей результату: протестная активность не идёт на спад и охвативший республику политический кризис не прекращается. 29 октября Лукашенко вынужден был в очередной раз произвести кадровые перестановки в силовом блоке. Подробнее о событиях в Белоруссии — в трансляции ИА REGNUM. Протесты в Белоруссии. Иван Шилов ИА REGNUM 15:49 29.10.2020 Народные дружины, способствующие поддержанию общественного порядка и безопасности в Белоруссии, необходимо усилить. Об этом 29 октября заявил белорусский президент Александр Лукашенко в ходе приема кадровых решений в Минске, его слова приводит агентство БелТА. Читайте также: Лукашенко готов раздать оружие 16:09 29.10.2020 В последнее время, особенно в связи с последствиями президентских выборов в Белоруссии и боевыми действиями в Карабахе, у комментаторов стало популярным вспоминать прошлогодний докладамериканской аналитической корпорации RAND под названием «Extending Russia: Competing from Advantageous Ground». В нем эксперты обосновывают вывод о расширении Россией границ контролируемого геополитического пространства. Тем самым возвращая времена конкуренции великих держав и заставляя задуматься о стратегии противодействия российской экспансии. Вариантов которой существует всего два: военный и диверсионный. Читайте также: Сказка про шесть ударов ЦРУ по России 16:23 29.10.2020 «Вопрос о выборах в Белоруссии должен решать только белорусский народ, мы туда не лезем», — заявил Владимир Путин на инвестфоруме «Россия зовет». 16:30 29.10.2020 «Кто-то хочет, чтобы милиция и военные ушли из Минска? Этого не будет, пока я президент», — заявил 29 октября Александр Лукашенко, комментируя поведение силовиков во время подавления протестной манифестации, состоявшейся 25 октября в Минске. Напомним, во время подавления многотысячного выступления в столице Белоруссии были применены резиновые пули, светошумовые гранаты и другие спецсредства. Силовики произвели «зачистку» жилых домов с целью поимки разбежавшихся участников несанкционированного шествия. Была задержана манифестантка, которая бросила несколько камней в здание милиции Центрального района Минска. Читайте также: Лукашенко обвинил протестующих во взломах квартир 16:41 29.10.2020 Александр Лукашенко с главой МВД Иваном Кубраковым. president.gov.by. 17:16 29.10.2020 Лукашенко заявил о необходимости закрыть границу, но не превращая ее в «железный занавес». 17:21 29.10.2020 Предложение о конституционной реформы в Белоруссии, сделанное президентом республики Александром Лукашенко, является «значительным шагом навстречу» оппозиции, заявил 29 октября президент РФ Владимир Путин на форуме «ВТБ капитала» «Россия зовёт!». «По поводу возможности или нет проведения президентских выборов в Белоруссии: это должен определять сам белорусский народ и руководство Белоруссии». Путин Российский лидер добавил, что Москва «не лезет» в эти вопросы. Об этом: Путин назвал инициативу Лукашенко по реформе «шагом навстречу оппонентам» 17:54 29.10.2020 Изменений в договор о Союзном государстве внесено не будет, заявил 29 октября президент РФ Владимир Путин на форуме «ВТБ капитала» «Россия зовёт!». [[[quote-0]]] Читайте также: Путин рассказал, будет ли изменён Договор о Союзном государстве

18:26 29.10.2020 Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская ушла на карантин после встречи с министром иностранных дел Словении Анже Логаром, у которого диагностировали коронавирус.

18:29 29.10.2020 Вместе с тем тест бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской оказался отрицательным, и она сможет выйти из самоизоляции уже в понедельник, 2 ноября, сообщила ее пресс-секретарь Анна Красулина BNS.

18:31 29.10.2020 Светлана Тихановская. © BMEIA. Gruber.

18:51 29.10.2020 О закрытии литовско-белорусской границы из-за эпидемиологической ситуации сообщает 29 октября интернет-ресурс Onliner. Отмечается, что не ясно, Минск или Вильнюс стал инициатором закрытия границы. На границе образовалась очередь. Читайте подробнее: СМИ сообщили о закрытии границы Белоруссии с Литвой

19:37 29.10.2020 Александр Лукашенко с новыми помощниками президента по Брестской, Гродненской областям и Минску. president.gov.by

20:41 29.10.2020 Белоруссия временно ограничивает въезд отдельных категорий граждан из Латвии, Литвы, Польши и с Украины в связи с эпидемической обстановкой в сопредельных странах, сообщила 29 октября пресс-служба Государственного пограничного комитета (ГПК) Белоруссии. Под ограничения не подпадают сотрудники дипломатических представительств и консульских учреждений, имеющие дипломатические и служебные паспорта, водители транспортных средств, предназначенных для выполнения международных автомобильных перевозок, члены поездных и локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения. Пункт пропуска в национальном аэропорту Минска функционирует без вышеуказанных ограничений.

20:42 29.10.2020 «Минсктранс» 29 октября с 19:00 временно приостановил выполнение рейсов по международным маршрутам. Это связано с введенным ограничением на въезд в Белоруссию, сообщает БелТА.

20:44 29.10.2020 Граждан Белоруссии пропускают в страну через наземные пункты пропуска. Ранее граждане Белоруссии на протяжении нескольких часов не могли въехать в республику из сопредельных, кроме России, государств в связи с принятым решением о временном ограничении въезда с Украины, из Латвии, Литвы и Польши.

21:36 29.10.2020 Власти США поддерживают решение о присуждении белорусской оппозиции премии «За свободу мысли» имени Андрея Сахарова. Об этом руководитель пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус написала вTwitter.

21:39 29.10.2020 Президент Белоруссии Александр Лукашенко 29 октября подписал распоряжение «О подготовке шестого Всебелорусского народного собрания», сообщает БелТА. В соответствии с документом создан Республиканский организационный комитет по подготовке и проведению шестого Всебелорусского народного собрания, его возглавит премьер-министр Роман Головченко. В распоряжении — поручения облисполкомам и Минскому горисполкому образовать территориальные организационные комитеты по подготовке и проведению шестого Всебелорусского народного собрания. Согласно документу, итоги общественного обсуждения актуальных вопросов социально-экономического и общественно-политического развития страны будут представлены в республиканский организационный комитет до 20 ноября этого года.

22:43 29.10.2020 Протесты в Минске [© ИА REGNUM]

08:44 30.10.2020 Протестные манифестации в Белоруссии продолжаются третий месяц. Всё это время госагитпроп уверяет: они «сдулись», протестная активность затухает. Замглавы президентской администрации Андрей Кунцевич публично демонстрирует неадекватность, утверждая, что радикализация уличных акций «способствуют консолидации белорусского общества вокруг власти», что наблюдается «возрастающая поддержка действий силовиков и повышенная активность конструктивных инициатив граждан». На самом деле раскол в белорусском обществе углубляется, сопровождаясь отдалением правящей верхушки от широких масс и восприятием ими «правоохранительных органов» как карателей, гангстеров и даже «фашистов» (самое обидное прозвище в «республике-партизанке»). Как показала минская манифестация 25 октября, массовость уличного протеста сохраняется и в любой момент может пойти на резкий подъём. Об этом: Конь Лукашенко хромает на все четыре ноги

10:38 30.10.2020 Нового начальника ГУВД Минска, которым стал Михаил Гриб, представил коллективу белорусского министерства внутренних дел президент Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом 30 октября сообщает агентство БелТА. Читайте также: Лукашенко назначил нового начальника ГУВД Минска

11:16 30.10.2020 Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии смогли обеспечить в Минске безопасность жителей города и его гостей, включая участников несанкционированных протестных акций. Об этом 30 октября заявил белорусский президент Александр Лукашенко во время представления МВД республики нового главы данного ведомства Ивана Кубракова и нового начальника ГУВД Минска Михаила Гриба. Подробности в материале: Лукашенко: в Минске смогли обеспечить безопасность в ходе незаконных акций

11:46 30.10.2020 В данный момент «как никогда» от эффективности работы руководства силовых структур зависят стабильность и благополучие жителей Белоруссии. Об этом 30 октября заявил белорусский президент Александр Лукашенко во время представления МВД республики нового главы данного ведомства Ивана Кубракова и нового начальника ГУВД Минска Михаила Гриба. Подробности в материале: Лукашенко рассказал, от чего зависит стабильность жителей Белоруссии

12:41 30.10.2020 Протесты в Минске [© ИА REGNUM] (9)

13:10 30.10.2020 Протестные акции в Белоруссии радикализировались и управлялись в том числе с территории Украины. Об этом заявил замглавы МИД России Олег Сыромолотов. «Действительно, располагаем информацией о том, что дестабилизацией ситуации в Белоруссии управляли, в том числе с территории Украины», — заявил российский чиновник. Читайте также: Белорусским протестом управляли с Украины — МИД РФ

13:46 30.10.2020 Силовые структуры Белоруссии начнут применять решительные меры против участников несанкционированных акций, которые дестабилизируют ситуацию в стране. Об этом белорусский лидер Александр Лукашенко заявил 30 октября на встрече с коллективом МВД, сообщает агентство БелТА. Об этом: Лукашенко предупредил участников беспорядков: «Нам отступать некуда»

14:13 30.10.2020 «Мы терпели. Я сразу обозначил: есть красные линии. И не дай бог кто-то их переступит. Они их переступили по многим направлениям, я об этом говорил. Поэтому те, кто сегодня выходит на железную дорогу, те, кто вешает фашистские знамена на линии электропередачи, словом, те, кто сегодня пытается разрушить, дестабилизировать инфраструктуру государства, должны знать: с сегодняшнего дня, особенно в квартирах граждан, куда они прячутся, мы в плен никого не берем, — сообщил Лукашенко. — Если кто-то прикоснется к военнослужащему (я уже замечание делал генералам), он должен уйти оттуда как минимум без рук. Я говорю это публично, чтобы все понимали нашу дальнейшую решительность. Дальше — все. Нам отступать некуда, и мы отступать не собираемся. Кто готов, будем действовать». Подробности в материале: Лукашенко о протестах: «С сегодняшнего дня в плен никого не берём»

14:36 30.10.2020 Для того, чтобы в Белоруссии поддерживался порядок, помощниками президента республики в ее областях будут назначаться только люди с военным прошлым. Об этом 30 октября заявил белорусский президент Александр Лукашенко во время встречи с коллективом МВД страны, его слова приводит агентство БелТА. Подробности в материале: Лукашенко заявил, что его помощниками в областях Белоруссии будут военные

15:06 30.10.2020 Цитата из видео «Марш инвалидов в Минске». Onliner Belarus

15:35 30.10.2020 На первом энергоблоке Белорусской АЭС успешно проведен первый, пробный запуск турбины. Об этом 30 октября сообщает пресс-служба белорусского министерства энергетики. Подробности в материале: На первом блоке БелАЭС прошел пробный запуск турбины

15:46 30.10.2020 Несмотря на давление оппозиции и ситуацию, сложившуюся вокруг протестов в Белоруссии, президент республики Александр Лукашенко не намерен бежать из страны. Белорусский лидер заявил об этом 30 октября во время встречи с коллективом МВД страны, его слова приводит агентство БелТА. Читайте также: Лукашенко заявил, что не намерен бежать из Белоруссии

16:49 30.10.2020 Протестующие в Минске. © ИА REGNUM.

17:44 30.10.2020 Акции протеста в Минске. © ИА REGNUM

17:55 30.10.2020 Принятые Европейским парламентом рекомендации Европейскому совету, Европейской комиссии и верховному представителю Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю по вопросам отношений с Минском являются попыткой вмешательства Брюсселя во внутренние дела Белоруссии. Об этом: Власти Белоруссии обвинили Европарламент во вмешательстве в дела страны

18:17 30.10.2020 О неизменном курсе на многовекторность внешней политики Белоруссии заявил 30 октября президент республики Александр Лукашенко, сообщает БелТА. Подробности в материале: Лукашенко: у нас была и будет многовекторная внешняя политика

19:07 30.10.2020 Протесты в Минске. © ИА REGNUM

19:09 30.10.2020 В МИД Украины обвинили Россию в желании завладеть белорусскими активами и лишить народ Белоруссии независимости. Подробности в материале: В МИД Украины отвергли обвинения в руководстве белорусскими протестами

19:18 30.10.2020 Протестующие в Минске. © ИА REGNUM

19:21 30.10.2020 Друзей, кроме друг друга, у России и Белоруссии нет и не будет, заявил 30 октября белорусский президент Александр Лукашенко, сообщает БелТА. Читайте подробнее: Лукашенко: у нас — у России и Белоруссии — нет других друзей

21:15 30.10.2020 Акции протеста в Минске в октябре. © ИА REGNUM

21:19 30.10.2020 Александр Лукашенко считает независимость и суверенитет постсоветской Белоруссии залогом достойной жизни будущих поколений. Об этом он заявил 30 октября в президентском дворце на встрече с руководством МВД, сообщает пресс-служба президента Белоруссии. Рассуждая на тему дестабилизации общественно-политической обстановки в Белоруссии, Лукашенко прокомментировал массовые протестные выступления против бессрочности своего правления и проводимой им политики, сказав: «Я никого не заставляю, это не мой принцип. Ни студентов, которые сегодня там бастуют якобы, ни рабочих, ни крестьян, ни госаппарат, ни военных. Никого не тащу в свою сторону. Хотите — вставайте рядом. Я даже за спины вам прятаться не буду. Пойду туда, куда надо, куда скажете, для того, чтобы вы не боялись никого и отстояли эту страну». Подробности в материале: Лукашенко: «Пойду туда, куда надо, куда скажете»

22:11 30.10.2020 Александр Лукашенко. kremlin.ru

08:03 31.10.2020 Обвинение главы Польши Анджея Дуды в фальсификациях во время выборов со стороны президента Белоруссии Александра Лукашенко вызвало неоднозначную реакцию в сети. Граждане выразили своё мнение 30 октября в сервисе Яндекс.Новости. Об этом: Обвинение Дуды в фальсификациях во время выборов оценили в сети

08:37 31.10.2020 Поручение президента Белоруссии Александра Лукашенко укрепить границы с Польшей, Прибалтикой и Украиной, но не превращать это в железный занавес, вызвало споры в сети. Граждане выразили своё мнение 30 октября в сервисе Яндекс.Новости. Подробности в материале: В сети обсудили поручение Лукашенко укрепить границы Белоруссии

08:39 31.10.2020 Бывший министр культуры Белоруссии и беглый деятель Павел Латушко допустил вариант, при котором оппозиция может создать альтернативное «правительство» за рубежом и оттуда управлять делами в республике. Об этом: Бывший министр заявил, что Белоруссией можно управлять из-за рубежа

11:45 31.10.2020 Международный скандал разгорелся утром 30 октября, формальным поводом для которого стало распространённое заявление МИД России: замминистра иностранных дел Олег Сыромолотов констатировал, что протестные акции в Белоруссии радикализировались и управлялись в том числе с территории Украины. «Действительно, располагаем информацией о том, что дестабилизацией ситуации в Белоруссии управляли, в том числе с территории Украины», — сообщил представитель официальной Москвы. МИД Украины в лице замминистра отреагировал незамедлительно. Василий Боднар в ответ заявил: «Категорически отвергаем инсинуации заместителя министра иностранных дел России Олега Сыромолотова о том, что якобы с территории Украины «руководили дестабилизацией ситуации в Белоруссии». Читайте также: Украинский урок должен отучить Белоруссию от «многовекторной» проституции

16:34 31.10.2020 В Минске задержали 28-летнюю женщину, которая администрировала канал и чат «Водители 97» в telegram. Сам канал собираются признать экстремистским. Об этом 31 октября сообщила пресс-секретарь министерства внутренних дел Белоруссии Ольга Чемоданова на своем официальном telegram-канале. Читайте также: МВД: в Минске задержана администратор еще одного Telegram-канала

17:59 31.10.2020 Пересечение границы на въезд для иностранцев и лиц без гражданства Белоруссия временно приостанавливает уже с 1 ноября. Об этом сообщает в субботу, 31 октября, Государственный пограничный комитет Белоруссии. Об этом: Белоруссия ограничит иностранцам въезд в страну с 1 ноября

15:04 01.11.2020 В Минске перед началом очередной воскресной акции протеста недовольных результатом президентских выборовочевидцы заметили бронированные вездеходы с пулеметами, сообщает 1 ноября Интерфакс. Об этом: В Минске очевидцы заметили бронетехнику с пулеметами

15:48 01.11.2020 В Минске сотрудники правоохранительных органов задержалисемнадцать человек в связи с очередной акцией протеста, которая проходит сегодня, 1 ноября, в белорусской столице. Об этом сообщает пресс-служба правозащитной организации «Весна». Читайте подробнее: В Минске в ходе протестов силовики задержали 17 человек — правозащитники

16:00 01.11.2020 Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии задержали более 20 человек, которые 1 ноября принимали участие в несанкционированных акциях протеста в Минске и других городах страны. Об этом сообщил правозащитный центр «Весна» на своем сайте. Читайте также: Правозащитники сообщили о задержании в Белоруссии более 25 митингующих

16:58 01.11.2020 Участники акций протеста в столице Белоруссии городе Минске собрались у урочища Куропаты, расположенного на окраине города. Подробности в материале: Протесты в Белоруссии: демонстранты собрались на окраине Минска

17:34 01.11.2020 Дестяки человек, которые не согласны с итогами президентских выборов в Белоруссии, задержаны в ходе протестных митингов в Минске и других городах страны. Об этом 1 ноября сообщается на сайте правозащитной организации «Весна». Читайте подробнее: Правозащитники сообщили о задержании в Белоруссии более 70 митингующих

18:59 01.11.2020 Более 120 человек, которые выступают против итогов президентских выборов в Белоруссии, были задержаны в ходе несанкционированных акций протеста в Минске и других городах страны. Об этом 1 ноября сообщает правозащитный центр «Весна», опубликовавший списки задержанных на своём сайте. Подробности в материале: В Белоруссии задержали более 120 протестующих — правозащитники

20:28 01.11.2020 Приостановка пересечения границы на въезд в Белоруссию для иностранцев в рамках борьбы с распространением коронавируса вызвала неоднозначную реакцию в сети. Пользователи выразили своё мнение 1 ноября в сервисе «Яндекс.Новости». Подробности в материале: Ограничение на въезд иностранцам в Белоруссии обсудили в сети

20:58 01.11.2020 В Минске и других городах Белоруссии в ходе несанкционированных акций протеста были задержаны более 200 человек, которые выступают против итогов президентских выборов в стране. Об этом 1 ноября сообщает правозащитный центр «Весна», опубликовавший списки задержанных на своём сайте. Подробности в материале: Правозащитники сообщили о задержании более 200 митингующих в Белоруссии

21:38 01.11.2020 Заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко, в котором он предупредил об ответственности участников акций протеста, которые пытаются дестабилизировать инфраструктуру республики, вызвало обсуждение в сети. Граждане оставили комментарии 1 ноября в сервисе «Яндекс.Новости». Об этом: В сети оценили заявление Лукашенко об ответственности протестующих

23:19 01.11.2020 Более 250 человек, которые 1 ноября в Минске и других городах Белоруссии принимали участие в несанкционированных акциях протеста, были задержаны сотрудниками правоохранительных органов. Об этом сообщает правозащитный центр «Весна», опубликовавший списки задержанных на своём сайте. Читайте также: В Белоруссии в ходе протестов задержали 270 человек — правозащитники

02:16 02.11.2020 В списках задержанных значатся 304 человека, часть задержанных была освобождена. Об этом: В ходе акций протеста в Белоруссии силовики задержали более 300 человек

06:56 02.11.2020 Октябрьские протесты в Минске. (сс) Homoatrox

07:44 02.11.2020 ОМОН. Минск. © ИА REGNUM

08:43 02.11.2020 «Несмотря на сложность маршрута и попытки полицаев не дать людям дойти до конечной точки, тысячи белорусов прорвались и воздали дань памяти жертвам советской власти в Куропатах. И это важный символизм, потому что именно такие вещи делают нас нацией», — рупор белорусской оппозиции ТГ-канал Nexta.

08:56 02.11.2020 С призывом к странам Европы об оказании оппозиции в Белоруссии более активной поддержки и усилении давления на Минск обратилась экс-кандидат в белорусские президенты Светлана Тихановская. Интервью с бывшим кандидатом вечером 1 ноября обнародовала британская газета Financial Times. Подробности в материале: Тихановская призвала ЕС активнее поддерживать оппозицию в Белоруссии

09:40 02.11.2020 Светлана Тихановская в ОБСЕ. (сс) OSCE Parliamentary Assembly

11:06 02.11.2020 Светлана Тихановская. (сс) OSCE Parliamentary Assembly.

11:40 02.11.2020 Александр Лукашенко и Владимир Путин. Источник: kremlin.ru.

12:00 02.11.2020 Ходатайство об изменении меры пресечения члену координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой для того, чтобы ее выпустили из СИЗО под залог, подала адвокат оппозиционерки Людмила Казак. Подробности в материале: Белорусскую оппозиционерку Колесникову попросили выпустить под залог

12:46 02.11.2020 Правоохранительные органы Белоруссии задержали в ходе несанкционированных протестных акций, прошедших 1 ноября в разных населенных пунктах республики, 300 человек. Об этом 2 ноября сообщает пресс-секретарь белорусского МВД Ольга Чемоданова в своем Telegram-канале. Подробности в материале: В Белоруссии 1 ноября задержали около 300 протестующих — МВД

13:20 02.11.2020 Митинг в Минске © ИА REGNUM

13:53 02.11.2020 «Журналисты из Белоруссии и России посетили Чеченскую Республику во время пресс-тура «Союзное государство и Чеченская Республика: дружба регионов и деловое сотрудничество», —проинформировало 2 ноября белорусское государственное информагентство БелТА. Цели и практический выход визита не уточняются. Неизвестно, какие российские и белорусские СМИ были представлены в туре. Читайте подробнее: Белорусские журналисты посетили Чечню

14:18 02.11.2020 Происходящее в Белоруссии продолжает являться внутренним делом данной страны. Об этом 2 ноября заявил журналистам замглавы МИД России Андрей Руденко. Об этом: МИД РФ: события в Белоруссии — это внутреннее дело республики

14:34 02.11.2020 Манифестация. Минск © ИА REGNUM

15:03 02.11.2020 Митинг в Белоруссии © ИА REGNUM

15:34 02.11.2020 На попытки каких-либо общественных и религиозных организаций разрушить государство президент Белоруссии Александр Лукашенко будет вынужден реагировать. Он заявил об этом 2 ноября в ходе встречи с предстоятелем Белорусской православной церкви митрополитом Минским и Заславским Вениамином, слова белорусского лидера приводит агентство БелТА. Читайте подробнее: Лукашенко: попытки любых организаций разрушить государство будут пресечены

15:57 02.11.2020 Против того, чтобы из-за пандемии коронавируса были закрыты храмы в Белоруссии, высказался президент республики Александр Лукашенко. Он заявил об этом 2 ноября в ходе встречи с предстоятелем Белорусской православной церкви митрополитом Минским и Заславским Вениамином, слова белорусского лидера приводит агентство БелТА. Об этом: Лукашенко высказался против закрытия храмов в Белоруссии

16:21 02.11.2020 Подозреваемым по делу о массовых беспорядках в Минске, которые произошли 1 ноября, проходит 231 человек, сообщили 2 ноября в СК Белоруссии. Читайте также: В Минске возбудили дело о новых беспорядках, подозревают более 230 человек

16:34 02.11.2020 В Госпогранслужбе Украины рассказали о падении пассажиропотока с Белоруссией. Об этом: Пассажиропоток между Украиной и Белоруссией снизился на 15% — ГПСУ

17:21 02.11.2020 Манифестация в Белоруссии [© ИА REGNUM]

19:00 02.11.2020 Сегодня, 2 ноября, истекает последний день народного ультиматума.

19:37 02.11.2020 На фоне митингов и забаставок число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Белоруссии достигло 100 400. Такие данные 2 ноября приводит белорусский минздрав.

20:18 02.11.2020 Политолог Павел Усов считает, что предложение президента Белоруссии Александра Лукашенко вооружить дружины может привести к плачевным результатам. Он не исключает в этом случае гражданскую войну.

21:11 02.11.2020 Александр Лукашенко в церкви president.gov.by

21:38 02.11.2020 Утверждённый указом президента Белоруссии официальный прогноз социально-экономического развития республики в 2020 году не будет выполнен. Об этом 2 ноября шла речь на совещании Александра Лукашенко с главой белорусского правительства Романом Головченко. Читайте подробнее: Лукашенко признал несостоятельность своего прогноза по ВВП

21:39 02.11.2020 Можно сколько угодно слать проклятия в адрес выступающих под бело-красно-белыми знамёнами, избивать их дубинками и пытать в изоляторах, но у них есть всё, чтобы похоронить обанкротившийся режим Лукашенко. Благодарить за это он должен своих подчинённых, «занимающихся» так называемой идеологической работой, пропагандой русофобской мифологии и откровенного терроризма, ревизионизмом и прочей «белорусизацией». Накануне украинского мятежа мало кто верил, что центральные улицы Киева и других городов будут переименованы и носить имена Шухевича, Коновальца, Бандеры и им подобных. Сегодня мало кто задумывается, как будут переименовываться улицы и площади Минска, какими будут государственные праздники при новом режиме, чем заменят нынешние символы, и кто создаёт для этого условия. Об этом: Похоже, независимое белорусское государство не нужно даже его властям

21:46 02.11.2020 «Я не против инакомыслия. Я вообще не могу существовать в каком-то пространстве, где нет иной точки зрения», — заявил 2 ноября Александр Лукашенко, принимая в президентском дворце патриаршего экзарха всея Белоруссии — митрополита Минского и Заславского Вениамина. Читайте подробнее: Лукашенко снова солгал о терпимости к инакомыслию

21:59 02.11.2020 Отказ официального Минска от диалога, его агрессивные заявления и массовые аресты граждан Белоруссии, использующих своё право на забастовку и мирный протест, «вновь демонстрирует отсутствие легитимности Лукашенко». Об этом 2 ноября заявила официальный представитель ЕС по международным делам Набила Массрали. Она отметила, что «ЕС поддерживает народ и продолжит применять санкции к виновным» — представителям властей Белоруссии. Подробности в материале: Евросоюз снова заявил о нелегитимности Лукашенко

22:20 02.11.2020 Общенациональная забастовка в Белоруссии не удалась, но Лукашенко в панике, считает политолог Майкл Наки.

22:55 02.11.2020 Манифестестация. Белоруссия [© ИА REGNUM]

07:14 03.11.2020 Президент Белоруссии Александр Лукашенко представил коллективу МВД нового министра Ивана Кубракова и начальника ГУВД Минска Михаила Гриба. president.gov.by

08:22 03.11.2020 Утверждение методики, которая предотвратит попадание в Латвию произведенной на Белорусской АЭС электроэнергии, вызвало бурное обсуждение в сети. Граждане высказали своё мнение 2 ноября в сервисе «Яндекс.Новости». Читайте также: Запрет Латвии на поставку электроэнергии с Белорусской АЭС обсудили в сети

09:00 03.11.2020 Белорусские правозащитники заявили, что в стране с начала президентской электоральной кампании заведено более 700 уголовных дел против участников президентских выборов, акций протеста и активистов, а общее число задержанных за участие в мирных акциях составило более 16 тысяч.

09:02 03.11.2020 В сообщении белорусских правозащитников отмечается, что в местах лишения свободы находится 101 политзаключенный.

09:04 03.11.2020 По даным белорусского правозащитного центра «Весна», с 9 мая по 12 октября зафиксировано «более 400 нарушений прав журналистов».

09:15 03.11.2020 Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что на первом этапе Минск намерен закупить у России 100 тыс. доз вакцины от коронавируса. Ранее сообщалось, что на фоне митингов число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Белоруссии достигло 100 400 по данным минздрава на 2 ноября. Подробности в материале: Белоруссия планирует закупить 100 тыс. доз российской вакцины от COVID-19

10:20 03.11.2020 Роман Головченко. belta. by

10:41 03.11.2020 В международном сотрудничестве пора переходить от пустой риторики и громких политических деклараций к реальным делам. Об этом заявил 3 ноября президент Белоруссии Александр Лукашенко, принимая верительные грамоты послов зарубежных государств, передает корреспондент БелТА.

10:42 03.11.2020 На церемонию во Дворец Независимости в Минск прибыли новый Апостольский нунций, послы Венесуэлы, Ирана, Корейской Народно-Демократической Республики, Сирии, Турции и Японии.

10:43 03.11.2020 Лукашенко отметил, что главы дипломатических миссий приехали в Белоруссию в годовщину Великой Победы. 75 лет назад народы СССР вместе с западными союзниками сокрушили гитлеровский нацизм и создали важнейший инструмент для равноправного взаимодействия — Организацию Объединенных Наций, напомнил он.

10:44 03.11.2020 «За высокий статус государства — основателя ООН Беларусь заплатила неимоверную цену. На фронтах Великой Отечественной войны, в боях с карателями, в концлагерях и гетто погиб каждый третий белорус. Сохраняя память о неисчислимых потерях в той войне и понимая, чем сегодня грозит большой военный конфликт, наша страна последовательно выступает за возобновление широкого диалога о мире и международной безопасности», — цитирует БелТА Александра Лукашенко.

10:44 03.11.2020 По словам Лукашенко, начало дипломатической миссии новых послов в Белоруссии пришлось на очень сложный и ответственный период. «Вызов человечеству бросают вторая волна пандемии, ухудшение мировой экономической конъюнктуры, обострение международных конфликтов, появление новых угроз в информационном пространстве, — пояснил он. — Именно поэтому сейчас время диктует необходимость перейти от пустой риторики и громких политических деклараций к реальным делам. Нам очень важно трезво оценить ситуацию и сохранить все достижения международного сотрудничества».

10:57 03.11.2020 Белорусская власть решительно защищает интересы большинства граждан, проголосовавших за единую страну и выступающих за независимое и устойчивое государство. Об этом заявил сегодня президент Белоруссии Александр Лукашенко, принимая верительные грамоты послов зарубежных государств, передает корреспондент БелТА.

10:57 03.11.2020 «Как глава государства ответственно заявляю, что мы способны эффективно противостоять внешним вызовам и угрозам, обеспечить внутриполитическую стабильность, не допустить гражданского раскола и произвола отдельных радикальных элементов. Мы решительно защищаем интересы большинства граждан, проголосовавших за единую Беларусь и выступающих за независимое и устойчивое государство», — подчеркнул Александр Лукашенко.

10:58 03.11.2020 Александр Лукашенко. president.gov.by

11:17 03.11.2020 Власти Белоруссии, которые защищают интересы большинства граждан, проголосовавших за единую страну, способны эффективно противостоять внешним вызовам и угрозам. Об этом 3 ноября заявил белорусский президент Александр Лукашенко, принимая в Минске верительные грамоты послов зарубежных государств, его слова приводит агентство БелТА. Читайте также: Лукашенко: власти Белоруссии готовы противостоять внешним вызовам и угрозам

11:52 03.11.2020 На данный момент необходимо переходить в международном сотрудничестве от пустой риторики и громких политических деклараций к реальным делам. Об этом 3 ноября заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, принимая в Минске верительные грамоты послов зарубежных государств, его слова приводит агентство БелТА. Об этом: Лукашенко о международном сотрудничестве: нужно уйти от пустой риторики

11:56 03.11.2020 «Мы готовы к взаимодействию со всеми нашими зарубежными партнерами, обсуждению любых вопросов сотрудничества, включая обмен мнениями о ситуации в Беларуси. Но только при условии учета интересов сторон и невмешательства во внутренние дела», — заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко 3 ноября, принимая в Минске верительные грамоты послов зарубежных государств.

11:57 03.11.2020 Александр Лукашенко. president.gov.by

12:11 03.11.2020 Мусульман привёл в пример христианским конфессиям Александр Лукашенко, принимая 2 ноября в своём дворце патриаршего экзарха всея Белоруссии — митрополита Минского и Заславского Вениамина. Об этом сообщает пресс-служба президента Белоруссии. «Мусульмане никогда нам не создавали проблем. Я часто говорю, что мусульмане на всех выборах практически на 100% поддерживали власть и меня как президента», — рассказал он главе православной общины Белоруссии. Читайте также: Лукашенко: «Мусульмане практически на 100% поддерживали власть и меня»

12:41 03.11.2020 «Мы построили немало приходов, и у нас порой не хватает священнослужителей. И не только у вас. Но Православная церковь из-за рубежа, из чуждых нам стран не везет священнослужителей, как это происходит в некоторых конфессиях. И я папе римскому (и прежнему, и нынешнему) обозначил эту тему. Как мы можем принимать сейчас священнослужителей из Польши, когда польское государство, чисто католическое, заняло такую позицию в отношении Белоруссии? Это ненормально», — заявил 2 ноября Александр Лукашенко, принимая в своём дворце патриаршего экзарха всея Белоруссии — митрополита Минского и Заславского Вениамина. Читайте также: «Батька» Лукашенко «обозначил тему» Папе Римскому

12:57 03.11.2020 Встреча с митрополитом Минским и Заславским Вениамином, Патриаршим экзархом всея Белоруссии. president.gov.by

13:00 03.11.2020 Лукашенко стал спорить с Франсуа Макроном: «Мы никогда себе не позволим, как это недавно президент Франции начал заявлять о свободе слова и религиозных чувствах». Он это сделал в присутствии главы Белорусской православной церкви и экс-главы администрации президента Натальи Кочановой, по непонятным причинам оказавшейся третьей на этой встрече. «Ну что тебе даст это в стране, что ты начинаешь критиковать мусульман и так далее?»— сказал Лукашенко, обращаясь к Макрону. Лукашенко выступил с неожиданной инициативой: «Ну, вот как раз, может, ему надо посредничество между ним и мусульманами? Я тут ему могу помочь, потому что у меня с мусульманами очень, очень добрые отношения 20-летней, даже больше, давности».

13:00 03.11.2020 Встреча с митрополитом Минским и Заславским Вениамином, Патриаршим экзархом всея Белоруссии. president.gov.by

13:49 03.11.2020 За нарушение законодательства о массовых мероприятиях 2 ноября в Минске задержаны 25 человек, сообщило ГУВД Мингорисполкома.

13:52 03.11.2020 «Вчера в различных информационных ресурсах интернета неоднократно размещались призывы о проведении на территории Минска протестных акций, а также блокировании дорог. В течение дня группы граждан собирались в различных местах Минска — цепочки солидарности вдоль проезжей части на улицах К. Либкнехта, Ленинградская, Захарова и в других местах. Также на площади Независимости у Красного костела собралась группа граждан», — рассказали в ГУВД БелТА 3 ноября. Данная группа прошлась вдоль проспекта Независимости до площади Я. Коласа. В процессе движения количество участников увеличилось до 2,3 тыс. В 17:50 возле входа в БГМУ на проспекте Дзержинского собралась группа из 25 человек.

13:53 03.11.2020 По данным ГУВД Мингорисполкома, участники несанкционированных мероприятий предупреждались о недопустимости противоправных действий, наиболее активные были задержаны. Общее количество принявших участие в несанкционированных массовых мероприятиях в Минске не превысило 2,4 тыс. человек. Сотрудники милиции призывают граждан не поддаваться на провокации деструктивных Telegram-каналов и соблюдать действующее законодательство. «Милиция будет делать все возможное, чтобы не допускать и пресекать массовые беспорядки, а также устанавливать причастных к ним лиц с последующим привлечением к ответственности», — отметили в ГУВД.

13:54 03.11.2020 Митинг. Белоруссия [© ИА REGNUM]

13:58 03.11.2020 Телеграм-каналы сообщили, что Михаил Бабич (первый заместитель министра экономического развития РФ) слетал в Минск. И устроил там, по слухам, «смотр» будущих сменщиков Александра Лукашенко. Эту информацию подтвердили несколько белорусских политиков — в частности, бывший конкурент Лукашенко на президентских выборах Владимир Гончарик. До конца года, убеждён Гончарик, Лукашенко сдаст пост преемнику, которого согласуют с Москвой.

14:39 03.11.2020 Первый заместитель главы администрации президента Белоруссии Максим Рыженков представил 3 ноября в Брестском облисполкоме нового помощника президента — инспектора по Брестской области Валерия Вакульчика, сообщает БелТА.

14:40 03.11.2020 Президент Белоруссии Александр Лукашенко. president.gov.by

15:15 03.11.2020 «У нас очень модно говорить, что церковь отделена от государства. С первых дней своего президентства я говорил и повторяю неустанно: церковь, особенно православная, — основная скрепа нашего государства, особенно сейчас, когда мир вообще обезумел и потерял духовность. Как может быть церковь отделена от государства, читай: вне государства быть? Не может. Это опора, один из основных стержней государства, идеологических, если хотите», — заявил 2 ноября Александр Лукашенко, принимая в своём дворце патриаршего экзарха всея Белоруссии — митрополита Минского и Заславского Вениамина. Читайте подробнее: «Церковь православная — основная скрепа нашего государства» — Лукашенко

16:13 03.11.2020 Госпредприятие ОАО «Нафтан» (г.Новополоцк, Восточная Белоруссия) направляет своих сотрудников на бастующее госпредприятие ОАО «Гродно Азот» (г.Гродно, Западная Белоруссия). Об этом в издании «Вестник Нафтана» заявил гендиректор новополоцкого нефтехимического гиганта Андрей Сойко. Направление штрейкбрехеров подано так: «Сегодня мы направили своих специалистов к вам для оказания помощи в обеспечении непрерывного технологического процесса и недопущения остановки производства в том числе, и по причине сложной эпидемиологической ситуации». «Мы уверены, что планы отдельных провокаторов и экстремистов на то, что ОАО «Гродно Азот» остановится, и рабочие останутся без зарплаты, не будут реализованы, — заявил гендиректор «Нафтана». — Никому не удастся методами шантажа и запугивания разрушить производство и солидарность рабочих. Завтра, если потребуется, — вы поможете нам». Читайте также: Белорусский «Нафтан» спасает от забастовки «Гродно Азот»

16:55 03.11.2020 Ранее судимый гражданин, разбивший деревянной битой автомобили белорусских милиционеров в Гродно, задержан по горячим следам. Об этом 3 ноября проинформировала пресс-служба МВД Белоруссии. «Четыре автомобиля, принадлежащие сотрудникам Октябрьского РОВД, были повреждены сегодня ночью. По подозрению в совершении преступления оперативники задержали по горячим следам 37-летнего мужчину. Он живет рядом с райотделом милиции», — сказано в официальном сообщении. Задержанный пояснил, что «на хулиганскую выходку он решился после употребления спиртного и чтения деструктивных телеграм-каналов, в которых призывают оказывать активное сопротивление милиции». Подробности в материале: В Белоруссии задержали разгромившего машины милиционеров

18:25 03.11.2020 Строящаяся в Гродненской области Белоруссии атомная электростанция подключила первый энергоблок в объединённую энергосистему республики. Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики Белоруссии. «В 12:03 турбогенератор первого энергоблока Белорусской АЭС включен в объединенную энергосистему страны», — проинформировало министерство. Об этом: Первый энергоблок БелАЭС включен в энергосистему Белоруссии

18:44 03.11.2020 Проект соглашения с Соединёнными Штатами о воздушном сообщении одобрил 3 ноября белорусский президент Александр Лукашенко. Подробности в материале: Лукашенко одобрил соглашение с США о воздушном сообщении

20:34 03.11.2020 Белорусский колосс на глиняных ногах пытается надувать щёки, хмурить брови и размахивать дубиной. Даже если он сейчас устоит под напором волны общенародного гнева благодаря всесторонней помощи России, то в обозримой перспективе участь его незавидна. Читайте подробнее: Режим Лукашенко: колосс на глиняных ногах надувает щёки и машет дубиной

21:45 03.11.2020 В ходе состоявшейся 3 ноября в минском президентском дворце церемонии вручения верительных грамот Александр Лукашенко принял таковые у представителей семи государств, включая Ватикан. Об этом сообщает пресс-служба президента Белоруссии. Об этом: Лукашенко напомнил послам о «не наших войнах»

22:15 03.11.2020 Встреча с митрополитом Минским и Заславским Вениамином, Патриаршим экзархом всея Белоруссии. president.gov.by

22:59 03.11.2020 БелАЭС. belaes. by

10:58 04.11.2020 Во время встречи со студентами Белорусского государственного университета (БГУ), которая состоялась 3 ноября, глава Совета Республики Наталья Качанова сообщила, что ранее между представителями белорусской оппозиции и властями существовала некая ультимативная договоренность, сообщает 3 ноября TUT.BY. Читайте подробнее: Оппозиция Белоруссии пыталась договориться с властью — Качанова

12:03 04.11.2020 В Белоруссии продолжается работа над поправками в Конституцию республики, в Конституционный суд проект поправок не поступал, сообщает 4 ноября Sputnik со ссылкой на Конституционный суд республики. Об этом: Конституционный суд Белоруссии не получал проект поправок в Конституцию

18:20 04.11.2020 5—6 ноября в Вену прибудет бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская. Об этом говорится в официальном Telegram-канале Тихановской. Читайте также: Тихановская встретится с канцлером Австрии в Вене

18:24 04.11.2020 Заявление блогера Алексея Навального, который предложил президенту Белоруссии Александру Лукашенко получить гарантии безопасности от белорусской оппозиции и других государств, а также объявить пакт национального перемирия и новые выборы, вызвало реакцию в сети. Граждане выразили своё мнение 4 ноября в сервисе «Яндекс.Новости». Об этом: В сети оценили мнение Навального о Лукашенко

22:46 04.11.2020 В рядах белорусских чиновников и силовиков зреет раскол на почве правовой оценки подавления оппозиционных манифестаций. Об этом в интервью телеканалу «Дождь» и изданию «Настоящее время» заявил находящийся в Варшаве член президиума белорусского оппозиционного «Координационного совета по трансферу власти в Белоруссии» Павел Латушко. Читайте также: Белорусская оппозиция заявляет о расколе среди силовиков Лукашенко

07:08 05.11.2020 Митинг. Минск [© ИА REGNUM]

08:32 05.11.2020 Бундестаг накануне принял резолюцию, признающую выборы в Белоруссии несвободными.

08:41 05.11.2020 Начальник главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Белоруссии Николай Карпенков в интервью газете «СБ. Беларусь сегодня» заявил, что правоохранители научились бороться с организаторами несанкционированных акций протеста. «Мы научились бороться с организаторами несанкционированных акций и пресекать их противоправную деятельность. Однозначно меньше людей стало на уличных акциях. Но те, кто на них, около 6−8 тыс. человек, составляют ядро недовольных», — сказал Карпенков.

09:16 05.11.2020 Власти Белоруссии научились бороться с организаторами несанкционированных акций. Об этом заявил начальник главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД республики Николай Карпенков, 5 ноября пишет газета «СБ. Белоруссия сегодня». Читайте подробнее: МВД Белоруссии: власти научились бороться с организаторами протестов

09:43 05.11.2020 В СК Белоруссии заявили, что создатели телеграм-канала «Нехта» привлечены в качестве обвиняемых по статьям о массовых беспорядках.

10:30 05.11.2020 Уголовные дела в отношении Степана Путило и Романа Протасевича, которые являются администраторами белорусских Telegram-каналов, где содержатся призывы к несанкционированным протестам, возбудило управление Следственного комитета (УСК) по Минску. Об этом 5 ноября сообщает пресс-служба Следственного комитета Белоруссии. Об этом: В Белоруссии возбудили дела против администраторов Telegram-канала NEXTA

11:08 05.11.2020 Обслуживающие Александра Лукашенко «идеологи» и «политтехнологи» сработали из рук вон плохо, вложив в его уста ложь и клевету на Католическую церковь. Об этом 3 ноября заявил генеральный викарий Минско-Могилёвской архидиоцезии епископ Юрий Кособуцкий. Читайте также: Католическая церковь обвинила Лукашенко во лжи и клевете

11:22 05.11.2020 Как минимум 10 музыкантов, которые вечером 4 ноября давали концерты во дворах столицы Белоруссии, были задержаны сотрудниками правоохранительных органов. Об этом 5 ноября сообщает белорусский правозащитный центр «Весна» Читайте подробнее: В Минске задержали 10 музыкантов, которые давали уличные концерты

11:37 05.11.2020 Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что временное закрытие границ Белоруссии связано не с политикой, а с пандемией коронавируса.

11:46 05.11.2020 Белорусская милиция демонстрирует мягкое отношение к участникам протестных акций, происходящих на территории республики. Об этом 5 ноября заявил начальник главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Белоруссии Николай Карпенко в интервью государственному изданию «СБ.Беларусь сегодня». Читайте также: Милиция в Белоруссии мягко относится к демонстрантам — МВД

12:15 05.11.2020 Протесты в Минске [© ИА REGNUM]

12:27 05.11.2020 Государственные награды заслуженным деятелям различных сфер деятельности Белоруссии и генеральские погоны представителям высшего офицерского состава республики вручил в Минске в ходе торжественной церемонии во Дворце независимости президент Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом 5 ноября сообщает агентство БелТА. Читайте подробнее: Лукашенко вручил в Минске государственные награды

13:06 05.11.2020 Александр Лукашенко провёл 5 ноября церемонию в президентском дворце, в очередной раз с начала года вручил государственные награды заслуженным деятелям различных сфер деятельности, а также генеральские погоны представителям высшего офицерского состава. Об этом сообщает пресс-служба президента Белоруссии. В церемонии приняли участие 40 человек — сотрудники силовых структур, работники предприятий агропромышленного комплекса и сферы обслуживания, учреждений образования, науки и спорта. Об этом: Лукашенко снова раздаёт ордена и генеральские погоны

13:24 05.11.2020 Белоруссия останется нынешней, пока Александр Лукашенко у власти. Об этом он заявил 5 ноября во время церемонии в президентском дворце, вручая ордена, почётные звания и генеральские погоны. Комментируя длящиеся четвёртый месяц массовые протесты против своего бессменного правления, террора и репрессий, Лукашенко сказал: «Плохо, когда на мирные, тихие, уютные улицы наших городов, особенно столицы, в нарушение закона и порядка выходят разного рода люди. Но, как я говорил, из этого надо извлекать уроки, и у каждого события есть две стороны медали. Я сказал, что плохо. Но в этом есть и что-то полезное: наконец-то поняли (здесь, в Минске, привыкшие к уюту, теплу, шикарным квартирам, — в основном они там, на улицах, зарабатывающие непомерно высокие деньги по нашим временам и в нашей стране), что они могут потерять». Об этом: Лукашенко: «Люди уже говорят: хотим ту страну, которая была до выборов»

13:33 05.11.2020 С самого начала советской эпохи из белорусов — части триединого русского государствообразующего народа, целенаправленно делали отдельный этнос, народ, нацию со своим отдельным, хотя и интегрированным в СССР государством. Сопротивление русских, в том числе автохтонного большинства Северо-Западного края, подавлялось разными методами и способами, вплоть до откровенного террора. В начале XXI века у русских Белоруссии всё те же два внутренних врага, что и сто лет назад. Первый — взращённый на легальном сепаратизме государственно-политический национализм, представленный официозом. Второй — национализм этнический, искусственно выведенный в начале XX века, предписанный как норма в ходе нескольких волн «белорусизации» и фактически ставший частью недоделанной государственной идеологии. Об этом: Кризис в Белоруссии: что делать русским?

14:09 05.11.2020 «Так называемая новая испанка захватывает Западную Европу. Поэтому мы не могли оставлять наши границы для въезда в страну открытыми. Тем более что пик у нас в Белоруссии не преодолен. Никакой политики здесь нет. Решение серьезное, носит ограничительный характер. И это временное решение», — заявил 5 ноября Александр Лукашенко, комментируя закрытие границ с Евросоюзом и Украиной. Подробности в материале: Лукашенко: «У нас нет повода для паники, абсолютно нет! Все будут спасены»

14:25 05.11.2020 Протест. Белоруссия [© ИА REGNUM]

15:45 05.11.2020 Призыв Польши о приглашении иностранных врачей, включая белорусских медиков, бороться в стране с COVID-19, прокомментировал президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он заявил об этом 5 ноября на совещании о принимаемых мерах противодействия распространению вирусных инфекций, его слова приводит агентство БелТА.

15:55 05.11.2020 Двое активных участников несанкционированных протестных акций в Белоруссии задержаны в Минске по подозрению во взломе компьютерной сети Минского городского исполкома. Об этом 5 ноября сообщает пресс-служба белорусского Следственного комитета (СК). Об этом: В Минске задержаны подозреваемые во взломе сети Мингорисполкома

17:02 05.11.2020 Подготовка площадки под производство российской вакцины от COVID-19 ведётся в Белоруссии, заявил 5 ноября замминистра здравоохранения Белоруссии Борис Андросюк. По его словам, вакцина будет производиться на «Белмедпрепаратах» — это уже согласовано. Читайте также: В Белоруссии готовят площадку под производство российской вакцины от COVID

17:42 05.11.2020 Манифестация. Белоруссия [© ИА REGNUM]

18:40 05.11.2020 Итоги президентских выборов в Белоруссии (9 августа 2020 г.) Минску следует признать недействительными, сообщается в докладе ОБСЕ от 5 ноября. По данным организации, есть «неопровержимые доказательства» фальсификации итогов выборов, а также нарушений прав человека со стороны белорусских силовиков «в ответ на мирные демонстрации и протесты». Подробности в материале: ОБСЕ рекомендовала Минску отменить итоги выборов президента

19:36 05.11.2020 Протесты в Белоруссии [© ИА REGNUM]

22:08 05.11.2020 Президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии вручения государственных наград и генеральских погон. president.gov.by

22:41 05.11.2020 Содержащиеся в докладе ОБСЕ «четкие и неопровержимые доказательства фальсификации президентских выборов» являются основанием для проведения в Белоруссии новых выборов, что и следует сделать нынешним властям постсоветской республики. Об этом говорится в распространённом 5 ноября заявлении Европейской внешнеполитической службы. Об этом: Евросоюз призвал Белоруссию снова избрать президента

23:32 05.11.2020 Провести повторные президентские выборы в Белоруссии призывает Вашингтон, говорится в заявлении американского госсекретаря Майка Помпео, распространённом 5 ноября. Он заявил, что Вашингтон обращается к Минску с призывом остановить преследования оппозиционеров и, «вняв требованиям белорусского народа», провести с стране «свободные и справедливые выборы под независимым наблюдением». Подробности в материале: Помпео предложил Лукашенко «внять голосу белорусского народа»

07:30 06.11.2020 Протестующие в масках. Минск. © ИА REGNUM

08:54 06.11.2020 Манифестация в Белоруссии [© ИА REGNUM]

09:54 06.11.2020 Идея президента Белоруссии Александра Лукашенко о покупке в России месторождения нефти вызвала неоднозначную реакцию сети. Читайте также: В Рунете обсудили, давать ли Лукашенко месторождение нефти в России

11:07 06.11.2020 Митинг в Белоруссии [© ИА REGNUM]

12:41 06.11.2020 Для того чтобы Белоруссия могла уйти от зависимости от углеводородов, республике необходимы дополнительные объемы электроэнергии, для чего нужна ещё одна АЭС. Об этом 6 ноября заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе посещения станции третьей линии минского метро. Читайте также: Лукашенко заявил, что Белоруссии необходима вторая АЭС

13:00 06.11.2020 Члену президиума координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой, которая была задержана в сентябре и обвиняется в публичных призывах к захвату государственной власти или насильственному изменению конституционного строя страны, следствием отказано в освобождении под залог. Об этом 6 ноября рассказала адвокат оппозиционерки Людмила Казак. Читайте также: В Белоруссии отказали в освобождении под залог оппозиционеру Колесниковой

13:53 06.11.2020 Не только белорусские врачи, но и другие умные граждане Белоруссии лишены возможности возвращения в своё государство. Соответствующее распоряжение пограничникам и правительству отдал Александр Лукашенко, проинформировала 5 ноября пресс-служба белорусского президента. В ходе состоявшегося 5 ноября совещания о противодействии распространению вирусных инфекций Лукашенко прокомментировал намерение польского правительства приглашать врачей из-за рубежа, в том числе и из Белоруссии для борьбы с пандемией. «Особенно просят наших врачей приехать в Польшу, чтобы помочь населению и государству в борьбе с ковидом. Хочу предупредить: лишних врачей у нас нет. Нам самим надо лечить наших людей. Но, следуя своему принципу, мы никого держать не будем. Однако надо понимать: уехал — назад не вернешься, там будешь работать и зарабатывать те большие деньги, за которыми уехал», — заявил Лукашенко. Об этом: Лукашенко запретил впускать в Белоруссию «умных белорусов»

13:56 06.11.2020 Торжественная церемония открытия третьей линии минского метро состоялась 6 ноября с участием Александра Лукашенко, сообщает пресс-служба президента Белоруссии. Новый участок связывает станции «Ковальская Слобода» и «Юбилейная площадь». В церемонии участвовали также директор Минского метрополитена Владимир Сотников, гендиректор «Минскметростроя» Леонид Стухальский и другие ответственные лица, а также представители трудовых коллективов этих госорганизаций. Подробности в материале: Лукашенко открыл третью линию Минского метрополитена

14:05 06.11.2020 Александр Лукашенко поздравил соотечественников «с Днём Великого Октября» — государственным праздником и выходным днём, отмечавшимся в СССР как «День Великой Октябрьской социалистической революции». «Это историческое событие свершилось под знаком важнейших общечеловеческих ценностей — национального возрождения народов и социального равенства людей», — сказано в поздравлении, опубликованном президентской пресс-службой. «Впервые наша страна появилась на карте мира как политический субъект, а белорусы сделали решительный шаг к оформлению суверенной нации — народа с богатыми традициями, высокой культурой и законным правом на государственность. Правом, которое наши отцы и деды героически отстаивали в годы Великой Отечественной войны. И сегодня мы продолжаем его защищать, преодолев геополитический раскол 1990-х, выдержав экономические кризисы, отражая вызовы агрессивного внешнего давления», — отмечено в поздравлении Лукашенко. Читайте подробнее: Лукашенко: Октябрь 1917 г. — решительный шаг к оформлению белорусской нации

14:07 06.11.2020 Уволенный с должности посла Белоруссии в Аргентине и других американских странах Владимир Астапенко принял приглашение находящегося в Варшаве белорусского оппозиционера Павла Латушко и вступил в состав эмигрантского «Национального антикризисного управления». Об этом бывший белорусский дипломат заявил в опубликованном 5 ноября видеообращении. Подробности в материале: Бывший посол Белоруссии в Аргентине перешёл на сторону оппозиции

14:12 06.11.2020 Официальный Минск выразил «глубокое сожаление» по факту использования ОБСЕ Московского механизма и опубликованного организацией доклада с рекомендациями провести новые президентские выборы. Об этом 5 ноября на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене заявил посол Белоруссии в Австрии Андрей Дапкюнас. Доклад ОБСЕ «Предполагаемые нарушения прав человека в связи с президентскими выборами 9 августа 2020 года в Белоруссии» было опубликован также 5 ноября. В тот же день Евросоюз призвал официальный Минск выполнить рекомендации авторитетной международной организации, членом которой является Белоруссия. Читайте также: МИД Белоруссии не намерен выполнять рекомендации ОБСЕ

14:15 06.11.2020 Жители Белоруссии «увидели лицо майдана во всей красе» и сделали по этому поводу соответствующие выводы. Об этом 6 ноября заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе церемонии открытия третьей линии метрополитена в Минске, его слова приводит агентство БелТА. Подробности в материале: Лукашенко о жителях Белоруссии: «Увидели лицо майдана во всей красе»

14:29 06.11.2020 В белорусской столице Минске сотрудники ОМОН задержали около десяти участниц протестного «женского марша», сообщает 6 ноября корреспондент ИА REGNUM. Читайте подробнее: В Минске задержали участниц «женского марша»

16:22 06.11.2020 «И в этот сложный год ничто не остановило вас: ни пандемия, ни призывы к забастовкам. Потому что вы были заняты делом, как и большинство белорусов, благодаря которым страна живет, развивается, становится уютнее и краше. Так будет всегда, (даже если кому-то не хочется), если мы хотим быть суверенными и независимыми», — цитирует Лукашенко пресс-служба президента Белоруссии. «Да и те, кто еще вчера колебался, уже увидели лицо майдана во всей красе, сделали соответствующие выводы и уже требуют от меня навести порядок. Разумные люди хотят безопасности, стабильности, спокойного и эволюционного развития и спокойных перемен, которые вы сможете выдержать. Не забывайте: перемены — это серьезная ломка. Вопрос только в том, будет ли эта ломка кардинальная или эволюционная спокойная», — сказал он, обращаясь к метростроевцам. Читайте также: Лукашенко раскритиковал «протестунов» и похвалил электротранспорт

17:43 06.11.2020 Белорусский президент Александр Лукашенко подпал под европейские санкции. Санкции также вводятся в отношении ещё 14 представителей власти в Белоруссии. Ими Брюссель решил наказать официальных лиц Минска за «продолжающиеся репрессии против представителей гражданского общества и активистов оппозиции». Об этом: Евросоюз наложил санкции на Лукашенко

18:23 06.11.2020 Президент Белоруссии Александр Лукашенко. president.gov.by

18:41 06.11.2020 Введение Европейским союзом санкций в отношении белорусского президента Александра Лукашенко одобряют в Вашингтоне, сообщил 6 ноября журналистам заместитель помощника американского госсекретаря по делам Европы и Евразии Джордж Кент. Об этом: США одобрили санкции ЕС против Лукашенко

19:00 06.11.2020 «Некоторые от нас требуют новые выборы. Гарантирую вам новые выборы — тогда, когда вы примете решение. Гарантирую!» — заявил 6 ноября Александр Лукашенко, выступая в Минском метрополитене после церемонии открытия новых станций. Читайте подробнее: Лукашенко гарантировал новые выборы

20:01 06.11.2020 Расширение Евросоюзом санкций в отношении официального Минска не останется без ответа. Об этом 6 ноября заявило министерство иностранных дел Белоруссии. Пока не ясно, как скоро появится ответная реакция руководства постсоветской республики, и в чём она будет заключаться. МИД Белоруссии заверяет, что затягивать с ответным шагом не будет. Об этом: МИД Белоруссии готовит ответ на расширение санкций ЕС

20:09 06.11.2020 Санкции против 13 официальных лиц Белоруссии введены Канадой, сообщили 6 ноября в МИД страны. Это сделано, как отмечается, «в координации с Европейским союзом». Отмечается, что Канада также считает выборы президента Белоруссии, состоявшиеся 9 августа, нелегитимными. Читайте подробнее: Канада частично присоединилась к санкциям ЕС против Белоруссии

15:54 07.11.2020 Вернуться к нормальной жизни без конфронтации призвал 7 ноября руководство Литвы и Польши президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая перед коллективом и строителями Белорусской атомной электростанции, сообщает БелТА. Подробности в материале: Лукашенко призвал Литву и Польшу отказаться от конфронтации

12:43 08.11.2020 Заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко, в котором он объявил республику ядерной державой в связи с запуском Белорусской АЭС, вызвало неоднозначную реакцию в сети. Граждане выразили своё мнение 8 ноября в сервисе Яндекс.Новости. Об этом: Заявление Лукашенко о «ядерной» державе Белоруссии обсудили в сети

12:47 08.11.2020 Заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что президентские выборы в США являются позорищем и издевательством над демократией, вызвало неоднозначную реакцию в сети. Граждане оставили свои комментарии 8 ноября в сервисе Яндекс.Новости. Читайте подробнее: «А чего вы хотели?» — в сети оценили слова Лукашенко о выборах в США

13:27 08.11.2020 В различные части Минска ввиду запланированной акции протеста оппозиции стянута военная техника, автобусы с силовиками и военные грузовики, сообщает 8 ноября ТАСС. Читайте также: Белорусские силовики подготовились к очередной акции протеста в Минске

13:36 08.11.2020 В Белоруссии в связи с очередной несанкционированной акцией протеста, организованной оппозицией 8 ноября, задержали около тридцати человек, сообщает пресс-служба правозащитного центра «Весна». Подробности в материале: Белорусские правозащитники сообщили о почти 30 задержанных в ходе протестов

14:37 08.11.2020 В Минске 8 ноября протестующие перекрыли дорогу на пересечении улиц Тимирязева и Кальварийской, сообщает telegram-канал НЕХТА. Читайте подробнее: В Минске протестующие перекрыли дорогу

15:12 08.11.2020 В Белоруссии, по данным правозащитного центра «Весна», в ходе несанкционированных акций протеста 8 ноября на момент публикации новости были задержаны 66 человек. Список задержанных опубликован пресс-службой правозащитного центра. Подробности в материале: В Белоруссии в ходе протестов задержали около семидесяти человек — «Весна»

15:58 08.11.2020 В Белоруссии 8 ноября в ходе протестов в нескольких городах республики задержали 178 человек. Ранее опубликованный пресс-службой правозащитного центра «Весна» список задержанных был дополнен. Подробности в материале: Правозащитники: в Белоруссии в ходе протестов задержали более 175 человек

17:36 08.11.2020 Почти 400 человек, которые выступают против итогов президентских выборов в Белоруссии, были задержаны в ходе несанкционированных акций протеста в Минске и других городах страны. Об этом 8 ноября сообщает правозащитный центр «Весна», опубликовавший списки задержанных на своём сайте. Об этом: Правозащитники сообщили о задержании почти 400 митингующих в Белоруссии

19:04 08.11.2020 В Минске и других городах Белоруссии в ходе несанкционированных акций протеста были задержаны более 500 человек, которые выступают против итогов президентских выборов в стране. Об этом 8 ноября сообщает правозащитный центр «Весна», опубликовавший списки задержанных на своём сайте. Читайте также: В Белоруссии задержали более 520 протестующих — правозащитники

21:14 08.11.2020 В Минске и других городах страны сотрудники правоохранительных органов задержали в ходе протестных несанкционированных митингов несколько сотен человек. Об этом 8 ноября сообщается на сайте правозащитной организации «Весна». Читайте также: Правозащитники сообщили о задержании в Белоруссии более 690 митингующих

23:43 08.11.2020 Сотрудники правоохранительных органов задержали несколько сотен митингующих в Минске и других городах Белоруссии. Об этом 8 ноября сообщается на сайте правозащитной организации «Весна». Подробности в материале: Правозащитники сообщили о задержании в Белоруссии более 900 митингующих

02:39 09.11.2020 Всего в списках задержанных силовиками в ходе протестных акций в Белоруссии числятся 1003 человека. Об этом: В ходе акций протеста в Белоруссии силовики задержали более тысячи человек

07:14 09.11.2020 Митинг в Минске [© ИА REGNUM]

08:17 09.11.2020 Акция протеста оппозиции под названием «Марш народовластия» прошла в Минске 8 ноября. Протестующие не смогли организовать колонны, а шли разрозненными группами по разным улицам в центре города.

09:34 09.11.2020 Протест. Минск[© ИА REGNUM]

10:38 09.11.2020 Большая часть протестующих 8 ноября была задержана в Минске. Несколько человек правоохранители задержали в Бобруйске, Витебске, Жлобине, Гомеле, Ляховичах.

11:43 09.11.2020 Координационный совет оппозиции. rada. vision

14:00 09.11.2020 Акции протеста в Минске [© ИА REGNUM]

14:01 09.11.2020 Ввод в эксплуатацию Белорусской АЭС является важным вкладом в экологическое благополучие и мировую энергетику. Об этом говорится в заявлении Всемирной ядерной ассоциации С запуском первого энергоблока БелАЭС, построенного Росатомом в Гродненской области, Белоруссия присоединилась к растущему числу стран, использующих ядерную энергию для производства чистой, надежной и экономически эффективной электроэнергии, считают во Всемирной ядерной ассоциации. Подробности в материале: Всемирная ядерная ассоциация приветствует ввод в эксплуатацию БелАЭС

14:18 09.11.2020 С понедельника 9 ноября во всех районах Гомельской области Белоруссии действует предписание обязательного ношения медицинских масок. Об этом проинформировал Гомельский облисполком. Медицинские маски будут обязательными для ношения в общественных местах (магазины, административные здания, спортивные объекты и так далее), а также в общественном транспорте. Кроме того, сокращается количество массовых мероприятий. Подробности в материале: Белоруссия вводит обязательный масочный режим

14:33 09.11.2020 В Белоруссии член президиума Координационного совета оппозиции Максим Знак останется под стажей до 9 января. Об этом 9 ноября сообщили в пресс-службе совета. Читайте также: Белорусского оппозиционера Знака оставили под стражей до 9 января

15:10 09.11.2020 Несанкционированная массовая протестная акция, в которой участвуют люди пенсионного возраста, проходит в столице Белоруссии. Об этом 9 ноября сообщает белорусский оппозиционный портал Tut.by. Подробности в материале: В Минске проходит несанкционированная акция протеста с участием пенсионеров

16:07 09.11.2020 Акции протеста в Минске. [© ИА REGNUM]

18:05 09.11.2020 Планы экономического давления на Минск вынашивают в Вашингтоне, сообщил 9 ноября в Центре стратегических и международных исследований заместитель американского госсекретаря Стивен Бигэн. Читайте подробнее: Заместитель Помпео рассказал о планах США по Белоруссии

19:24 09.11.2020 Все энергетические системы Белорусской АЭС функционируют в штатном режиме, слухи о проблемах в этом отношении не соответствуют действительности, сообщили 9 ноября в пресс-службе минэнерго Белоруссии. Читайте также: Минск опроверг слухи о проблемах в работе БелАЭС

21:28 09.11.2020 Два дипломата посольства Великобритании в Минске объявлены в Белоруссии персонами нон грата, заявил 9 ноября пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз. Он подчеркнул, что британские дипломаты объявлены персонами нон грата «ввиду деятельности, не совместимой со статусом дипломатического агента, статусом дипломата, а также с целями нахождения в Республике Беларусь». Подробности в материале: Два британских дипломата объявлены в Белоруссии персонами нон грата

22:00 09.11.2020 В ходе состоявшихся 9 ноября в МИД Белоруссии переговоров с временным поверенным в делах посольства Польши в Белоруссии Мартином Войцеховским были обсуждены вопросы двусторонних международных договоров. При этом, как сообщает МИД Белоруссии, особое внимание было уделено исполнению двусторонних соглашений в сфере борьбы с преступностью, а также конвенции ООН против транснациональной оргпреступности. Об этом: Минск призвал Варшаву сдерживать оргпреступность

22:52 09.11.2020 Президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии открытия третьей линии минского метро. president.gov.by

23:48 09.11.2020 Высылка двух британских дипломатов из Белоруссии ничем не обоснованна, заявил 9 ноября министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб: «Высылка из Белоруссии двух британских дипломатов, которые законным образом наблюдали за ходом протестов, абсолютно необоснованна». Подробности в материале: Лондон осудил высылку своих дипломатов из Минска

07:58 10.11.2020 В Минске парень надругался над Государственным флагом. sk.gov.by

09:42 10.11.2020 Минск выгнал двух британских дипломатов обратно домой. Официально за то, что те собирали «информацию о внутриполитической ситуации в Беларуси» и встречались с лидерами оппозиции. «Высылка из Беларуси двух дипломатов из Великобритании за законное наблюдение за акциями протеста совершенно необоснованна», — обиделся Лондон. Цитата rlz_the_kraken.

10:55 10.11.2020 БелАЭС приостановила выработку электроэнергии — инфоцентр.

11:54 10.11.2020 Уволенный с должности посла Белоруссии в Аргентине и других американских странах Владимир Астапенко перешел на сторону оппозиции. Фото. Консульство Белоруссии в Уругвае.

12:24 10.11.2020 Вопрос о создании на всех частных предприятиях Белоруссии профсоюзных организаций должен быть решен до конца текущего года. О таком требовании 10 ноября заявил белорусский президент Александр Лукашенко в ходе встречи с председателем Федерации профсоюзов страны Михаилом Ордой, слова главы республики приводит агентство БелТА. Об этом: Лукашенко призвал создать профсоюзы на всех частных предприятиях Белоруссии

13:38 10.11.2020 Протестующим в Белоруссии, которые находятся, как в стране, так и за рубежом, не удастся взять республику «тепленькой». Об этом 10 ноября заявил белорусский президент Александр Лукашенко в ходе встречи с председателем Федерации профсоюзов страны Михаилом Ордой, слова главы республики приводит «Беларусь сегодня». Читайте подробнее: Лукашенко: протестующие не возьмут Белоруссию «тепленькой»

13:47 10.11.2020 Протест в Минске [© ИА REGNUM]

13:52 10.11.2020 Лукашенко о планах оппозиции прийти к власти, дождавшись в стране экономического кризиса: «Ни черта подобного! Не возьмут они Беларусь тёпленькой». Слова президента Белоруссии цитируют RT. «COVID-19 — это не медицинский термин. Это не только и не столько про болезнь. Это даже не экономика сегодня. Это глобальная политика. Начали перекраивать мир, вспыхнули везде бунты и мятежи. Но то ли ещё будет в связи с последствиями обрушения экономики? Наши же протестуны и беглые, особенно которые сидят там в Польше и Литве, рассчитывают на то, что к весне экономика обвалится, как везде. И мы тут придём возьмём Беларусь тёпленькой. Ни черта подобного! Не возьмут они Беларусь тёпленькой. Мы выстоим, но будет непросто. Непросто будет в экономике. Постараемся выдержать то, что есть на сегодня, но людям надо говорить, до людей надо доносить, до трудовых коллективов, до организаций, что это время будет непростое», — заявил Александр Лукашенко.

14:10 10.11.2020 Создать профсоюзные организации до конца года по требованию «официальных профсоюзов» потребовал 10 ноября Александр Лукашенко. Об этом он заявил, принимая в президентском дворце председателя пропрезидентской «Федерации профсоюзов Белоруссии» Михаила Орду. «Если только до конца года частные предприятия не создадут по вашему требованию профсоюзные организации — эти частные предприятия будут ликвидированы», — заявил Лукашенко. Об этом: Частные предприятия без профсоюзов будут ликвидированы — Лукашенко

14:50 10.11.2020 Белоруссия благодарна России за помощь республике в период, когда ее пытались дестабилизировать извне — премьер.

15:45 10.11.2020 Временную приостановку выработки электроэнергии БелАЭС подтвердило Минэнерго Белоруссии, указав, что такая приостановка предусмотрена программой этапа «Энергетический пуск». Об этом 10 ноября сообщила пресс-служба государственного производственного объединения «Белэнерго» со ссылкой на министерство энергетики республики. Подробности в материале: В минэнерго Белоруссии объяснили приостановку работы БелАЭС

16:24 10.11.2020 Между тем минфин Белоруссии сообщает, что из-за пандемии и перебоев с поставками нефти бюджет недополучит по итогам года до 1,2 млрд долларов.

17:01 10.11.2020 Общественные приемные с участием представителей райисполкомов, больниц, профсоюзов и других организаций пройдут в Минской области. На встречах рассмотрят предложения граждан по поправкам в Конституцию, сообщает БелТА со ссылкой на Миноблисполком.

17:02 10.11.2020 Общественные приемные состоятся в Березино, Борисове, Вилейке, Воложине, Дзержинске и Жодино. Время работы общественных приемных: 11 и 18 ноября с 14:00 до 17:00, а также 14 и 21 ноября с 10:00 до 13:00.

18:13 10.11.2020 Главе Белоруссии Александру Лукашенко 10 ноября позвонил премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба белорусского президента.

18:14 10.11.2020 Александр Лукашенко и Михаил Мишустин обсудили актуальные вопросы белорусско-российских отношений в сфере экономики. Еще одной темой разговора стал COVID-19: ситуация в целом и меры противодействия распространению инфекции, сообщает пресс-служба белорусского президента 10 ноября.

18:16 10.11.2020 Александр Лукашенко. president.gov.by

18:24 10.11.2020 Вопросы противодействия распространению коронавирусной инфекции, а также тема экономики обсуждались Москвой и Минском 10 ноября. Читайте также: Мишустин и Лукашенко провели переговоры по COVID-19 и экономике

19:44 10.11.2020 С 11 ноября в БГУ вводятся дополнительные меры по предотвращению распространения вирусных инфекций. Учебные группы, где выявляется повышенный уровень заболеваемости студентов, переводятся на обучение с применением информационно-коммуникационных технологий на образовательном портале БГУ. В числе дополнительных мер предусматривается доступ студентов БГУ на территорию университета только согласно расписанию и по согласованию с деканатами. Также в вузе вводятся ограничения на проведение массовых мероприятий, сообщает БелТА.

19:52 10.11.2020 Пресс-служба правительства РФ сообщила, что 10 ноября состоялся телефонный разговор Михаила Мишустина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. «Михаил Мишустин и Александр Лукашенко обсудили вопросы российско-белорусского сотрудничества, а также совместные меры по противодействию дальнейшему распространению новой коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении.

20:20 10.11.2020 Премьер-министр России Михаил Мишустин и президент Белоруссии Александр Лукашенко. government.ru

21:45 10.11.2020 Президент Белоруссии Александр Лукашенко 10 ноября на встрече с председателем Федерации профсоюзов Михаилом Ордой затронул также тему из сферы военной безопасности. «Вы же вчера услышали, это тоже очень важно: Польша и США заключили еще один договор о военном сотрудничестве. Уже перебрасывают из Соединенных Штатов Америки (не из Германии в Польшу) новые контингенты военнослужащих. Спрашивается: зачем? Если кто-то из наших не понимает, особенно из этих протестунов, пусть подумают, что ситуация не такая простая. Если кто-то хочет сделать Беларусь провинцией Польши или Литвы, это только через мой труп. Они должны это понимать», — цитирует БелТА белорусского лидера.

22:53 10.11.2020 Встреча Александра Лукашенко с председателем Федерации профсоюзов Беларуси Михаилом Ордой. president.gov.by

08:47 11.11.2020 Протест в Минске [© ИА REGNUM]

09:00 11.11.2020 Решение Великобритании выдворить из Лондона двух белорусских дипломатов стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 10 ноября в сервисе Яндекс.Новости. Подробности в материале: В сети обсудили высылку белорусских дипломатов из Великобритании

09:01 11.11.2020 Заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что частные предприятия, которые не создадут до конца года у себя профсоюзы по предложениям провластной Федерации профсоюзов, будут ликвидированы, вызвало бурное обсуждение в интернете. Граждане оставили свои комментарии 10 ноября в сервисе «Яндекс.Новости». Читайте подробнее: В сети оценили намерение Лукашенко закрыть предприятия без профсоюзов

10:40 11.11.2020 Протестные выступления в Белоруссии длятся четвёртый месяц под заверения Александра Лукашенко и его челяди в том, что они, мол, «сдулись», почти сошли на нет. Однако, как гласит восточная мудрость, от слова «халва» во рту слаще не становится. Протесты стали разнообразнее, несмотря на жестокие репрессии, пытки и поток оскорблений потерявшего этические берега официоза. По данным белорусских и международных правозащитников, репрессиям подверглось более 17 тысяч участников протестных выступлений. Погибшими от рук силовиков значатся пять человек (по другим источникам — семь). Более 120 человек признаны политзаключёнными. Об этом: Осень патриарха: Лукашенко стремительно превращает Белоруссию в КНДР

11:00 11.11.2020 Работа в цехах «Аммиак-4» и «Карбамид-4» белорусского предприятия «Гродно Азот», которая была приостановлена 9 ноября после произошедших там внештатных ситуаций, восстановлена. Об этом 11 ноября сообщили в пресс-службе компании. Читайте подробнее: В «Гродно Азот» сообщили о восстановлении работы двух цехов

12:01 11.11.2020 С приглашением к конструктивному диалогу о будущем отношений Белоруссии и Польши пригласил белорусский лидер Александр Лукашенко своего польского коллегу Анджея Дуду. Об этом 11 ноября сообщает пресс-служба президента Белоруссии. Читайте также: Лукашенко призвал президента Польши к конструктивному диалогу

12:12 11.11.2020 Александр Лукашенко от имени белорусского народа поздравил президента Польши Анджея Дуду и граждан этой страны с Национальным праздником независимости. Об этом 11 ноября проинформировала пресс-служба президента Белоруссии. Читайте также: Лукашенко поздравил Дуду, которого ранее обвинял в фальсификации выборов

12:47 11.11.2020 Ставка рефинансирования на уровне 7,75% сохранена Национальным банком Белоруссии. Об этом 11 ноября говорится в сообщении регулятора по итогам заседания правления банка по вопросам денежно-кредитной политики. Читайте также: Нацбанк Белоруссии сохранил ставку рефинансирования на уровне 7,75%

13:48 11.11.2020 Выходить на улицы с протестом — «это плохо», «неправильно», «странно» и наказуемо. Об этом заявила 10 ноября во время видеоконференции с руководителями белорусских медучреждений экс-глава администрации президента Белоруссии, спикер Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова. В своей пространной, сумбурной и эмоциональной речи она выразила непонимание причин, по которым белорусские медики участвуют в протестных манифестациях. Она ни словом не упомянула о задержанных во время таких выступлений и подвергшихся бесчеловечному обращению в системе МВД. вместо этого она призвала не выносить сор из избы и общаться с чиновниками в избранном ими формате. Читайте также: Белорусские чиновники призвали врачей к диалогу, спутав их с учителями

14:26 11.11.2020 Не все из зарегистрированных 15 белорусских политических партий смогут продолжить деятельность в следующем году: министерство юстиции уже вынесло «предупреждения» некоторым из них. Такая форма воздействия является прелюдией к ликвидации НПО. Об этом: Минюст Белоруссии вынес «предупреждения» политическим партиям

15:12 11.11.2020 Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко на заседании Совета глав государств — членов ШОС. Цитата из трансляции. youtube.com

16:29 11.11.2020 Протест в Белоруссии © ИА REGNUM

17:08 11.11.2020 Ложь и притягивание фактов за уши давно стали визитной карточкой белорусской пропаганды. Поддаются ли на собственную пропаганду ответственные белорусские чиновники, рассуждает постоянный автор ИА REGNUM Сергей Артёменко. Подробности в материале: Зарапортовавшийся глава белорусского Совмина показал незнание элементарного

17:14 11.11.2020 Высылка двух британских дипломатов из Белоруссии — это попытка Минска скрыть отсутствие демократии в республике, сообщается в заявлении от 11 ноября представителя пресс-службы Госдепа Кейла Брауна. Об этом: В Госдепе разразились критикой в адрес Минска из-за британских дипломатов

17:50 11.11.2020 Спикер Совета Республики Наталья Кочанова. Источник: sovrep.gov.by

18:17 11.11.2020 Белоруссия. Митинг (c)ИА REGNUM

18:43 11.11.2020 «Люди наши послушно жалуются в профсоюзы, думая, что их права там защитят. А эти жалобы — информация о недовольных и несогласных». Таким образом, при помощи госпрофсоюзов можно контролировать ситуацию по всей стране и усмирять недовольных», — заместитель председателя Белорусского Конгресса демократических профсоюзов Сергей Антусевич.

19:22 11.11.2020 «Следственный комитет устанавливает обстоятельства финансирования протестных акций в Белоруссии», — сообщает ТГ-канал ведомства. Расследование уголовного дела о публичных призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности, ведёт главное следственное управление СК при содействии департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля республики. Об этом: Следком Белоруссии ищет источники финансирования оппозиции

19:36 11.11.2020 Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в очередной раз заявила о целесообразности прекращения протестных манифестаций на улицах белорусских городов. Об этом она заявила 10 ноября в интервью российскому телеканалу «Дождь». Об этом: Белорусские политбеженцы думают над сворачиванием уличных протестов

19:44 11.11.2020 Следком Белоруссии расследовал уголовное дело о незаконном изготовлении, хранении, перевозке и ношении предметов, поражающее действие которых основано на использовании горючих веществ. По обвинению в изготовлении «коктейлей Молотова» с целью «уравнять силы» белорусских манифестантов и избивающих их силовиков привлечён к ответственности 20-летний минчанин. Он был задержан 12 августа при попытке скрыться на автомобиле. «В результате преследования Audi была остановлена, в салоне находились 20-летний парень и его 45-летняя мать. В ходе осмотра транспортного средства обнаружены стеклянные бутылки с жидкостью, бензин, машинное масло и тряпки», — напомнила официальный представитель УСК по городу Минску Екатерина Гарлинская. Об этом: В Белоруссии расследовано дело об изготовлении «коктейлей Молотова»

20:00 11.11.2020 Исходящая от властей Белоруссии инициатива диалога с оппозицией может быть только по вопросу новых свободных выборов. Об этом 11 ноября заявила экс-кандидат в президенты постсоветской республики, которую в Евросоюзе провозгласили «президентом Белоруссии» Светлана Тихановская. Критикуя озвученную бывшим узником СИЗО КГБ Юрием Воскресенским инициативу провести «круглый стол демократических сил», Тихановская в своём ТГ-канале заявила: «Режим в очередной раз предлагает белорусам имитацию диалога. Но договариваться о законах и свободах, пока в соседнем здании пытают невинных людей, невозможно. Мы не будем участвовать в инициативах политических самозванцев и рекомендуем другим демократическим силам не делать этого». Подробности в материале: Фейковый «президент Белоруссии» отказался разговаривать с «самозванцем»

20:07 11.11.2020 Манифестация в Белоруссии © ИА REGNUM

21:18 11.11.2020 Протест в Минске © ИА REGNUM

22:14 11.11.2020 Манифестация. Минск © ИА REGNUM

22:55 11.11.2020 Митинг в Белоруссии © ИА REGNUM

07:45 12.11.2020 Ложь и притягивание фактов за уши давно стали визитной карточкой белорусской пропаганды. Поддаются ли собственной пропаганде ответственные белорусские чиновники, рассуждает постоянный автор ИА REGNUMСергей Артёменко. Читайте также: Зарапортовавшийся глава белорусского Совмина показал незнание элементарного

12:24 12.11.2020 В состав оппозиционного «Координационного совета по трансферу власти в Белоруссии» вошел главный внештатный специалист комитета по здравоохранению Мингорисполкома по инфекционным и паразитарным заболеваниям, доцент кафедры инфекционных болезней БГМУ Никита Соловей. Его заявление опубликовано в ТГ-канале КС. «Я присоединился к Координационному совету, так как считаю, что в настоящий момент в Республике Беларусь наблюдается кризис общественного доверия к действующим органам власти. Данный кризис, в сочетании с проблемой пандемии COVID-19, существенно сказывается на состоянии гражданского общества, экономики, системы здравоохранения, образования и других сферах нашей жизни. Эскалация насилия и попрание базисных прав человека приводят к всё большему расколу между членами белорусского общества. Моя цель — помочь Республике Беларусь наиболее безболезненно выйти из сложившейся кризисной ситуации с использованием моих профессиональных знаний и компетенций в сфере здравоохранения и образования», — сказано в заявлении Соловья. Об этом: К белорусской оппозиции примкнул главный инфекционист Минска

12:27 12.11.2020 Утверждённый президентским указом официальный прогноз на 2020 год не будет выполнен не только правительством, но и Нацбанком Белоруссии. Председатель правления НБ Павел Каллаур выступил 11 ноября со специальным заявлением, признав ускорение инфляции и падение курса белорусского рубля. Подробности в материале: Нацбанк Белоруссии не выполнит официальный прогноз по инфляции

12:40 12.11.2020 Выступающий от имени «Народного антикризисного управления» белорусский оппозиционер Павел Латушко опубликовал «два сценария транзита власти». По его мнению, Александр Лукашенко как президент Белоруссии нелегитимен, а диалог о будущем постсоветской республики невозможен без сбежавших на Запад оппозиционеров. Читайте также: Белорусские политбеженцы опубликовали сценарии транзита власти

12:47 12.11.2020 Обвиняемый в поджоге двери здания прокуратуры Жодино в октябре текущего года арестован по решению прокуратуры Минской области. Об этом 12 ноября сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Белоруссии. Подробности в материале: В Белоруссии арестовали обвиняемого в поджоге двери прокуратуры

12:50 12.11.2020 В Белоруссии арестовали обвиняемого в поджоге двери прокуратуры. prokuratura.gov.by

13:32 12.11.2020 Свыше 900 уголовных дел в отношении участников избирательной кампании, акций протеста и активистов было заведено в Белоруссии с начала президентской выборной кампании в стране. Об этом 12 ноября сообщает белорусский правозащитный центр «Весна». Читайте также: В Белоруссии заведено свыше 900 дел, связанных с выборами — правозащитники

13:42 12.11.2020 На митинг. Минск [© ИА REGNUM]

14:10 12.11.2020 Волнения, которые начались в Белоруссии после выборов президента страны, беспокоят российские власти, однако последние удовлетворены тем, что число участников акций снижается. Об этом 12 ноября сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции. Об этом: Россия обеспокоена продолжающимися в Белоруссии волнениями — Лавров

14:23 12.11.2020 Страны Запада намеренно подстрекают белорусскую оппозицию к продолжению бескомпромиссной линии поведения. Об этом 12 ноября заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции. Читайте подробнее: «Благие намерения» Запада не подтверждаются практикой — Лавров о Белоруссии

15:02 12.11.2020 Флешмоб координационного совета оппозиции #сиделазасвободу. Фото: rada. vision

15:44 12.11.2020 Белорусская ассоциация журналистов сообщила о том, что журналистам Олегу Груздиловичу и Яну Авсеюшкину суд назначил по 15 суток ареста.

16:29 12.11.2020 Барабаны. Митинг в Белоруссии [© ИА REGNUM]

16:30 12.11.2020 «Мы хотим запустить инициативу и помочь отчисленным студентам, чтобы они не уезжали в Польшу и в Литву, а приехали в Москву или в Питер для того, чтобы смогли дальше обучаться», — заявил 11 ноября совладелец «Уралхима» и председатель Российско-белорусский деловой совета Дмитрий Мазепин. Он выступил на форуме «Сильные идеи для нового времени» и напомнил, что сам является уроженцем Минска. Ему, а также его коллегам небезразлична судьба множества студентов, которых отчислили из минских вузов за участие в протестных выступлениях. Подробности в материале: Отчисленным белорусским студентам предложили учиться в России

16:48 12.11.2020 Вопросы госрегулирования цен на продовольствие и создания его запасов до весны обсудил 12 ноября Александр Лукашенко, принимая с докладом министра сельского хозяйства и продовольствия Ивана Крупко и зампреда правительства Александра Cубботина. Как сообщает пресс-служба президента Белоруссии, обсуждался также план на ближайшую пятилетку (2021−2025 годы). Читайте также: «Надо жестко взять на контроль работу губернаторов» — Лукашенко

18:04 12.11.2020 Протест в Минске [© ИА REGNUM]

21:13 12.11.2020 Как сообщают белорусские СМИ, в Минске скончался 31-летний Роман Бондаренко, который поступил в больницу из Центрального РУВД столицы с отеком мозга, закрытой черепно-мозговой травмой, субдуральными гематомами, ушибами и ссадинами. В МВД уже заявили, что травмы мужчине нанесли «неравнодушные граждане, пытающиеся восстановить порядок».

21:47 12.11.2020 С призывом «срочно прекратить насилие» обратился американский госсекретарь Майк Помпео к властям Белоруссии в опубликованном 12 ноября заявлении. Читайте также: Помпео обратился к властям Белоруссии

22:06 12.11.2020 Белоруссия [© ИА REGNUM]

22:14 12.11.2020 В минской больнице, не приходя в сознание, от полученных накануне побоев умер 31-летний житель Минска, директор магазина бытовой химии Роман Бондаренко. Вечером 11 ноября он был избит белорусскими силовиками, после чего доставлен в БСМП с закрытой черепно-мозговой травмой и другими побоями. Подробности в материале: От побоев белорусских «правоохранителей» скончался ещё один минчанин

07:08 13.11.2020 Митинг. Белоруссия [© ИА REGNUM]

08:12 13.11.2020 Милиция проводит проверку обстоятельств инцидента в одном из дворов на улице Червякова в Минске, участником которого был Роман Бондаренко, а Следственный комитет Белоруссии — его смерти. Об этом сообщила официальный представитель ГУВД мингорисполкома Наталья Ганусевич.

08:13 13.11.2020 «Милиция проводит проверку по факту инцидента, а Следственный комитет — обстоятельства произошедшего по факту смерти Бондаренко», — цитирует Наталью Ганусевич ТАСС. По ее словам, официальная информация об их работе позже будет озвучена.

09:34 13.11.2020 Манифестация. Белоруссия [© ИА REGNUM]

09:59 13.11.2020 Постоянный представитель России при Организации Объединённых Наций Василий Небензя заявил, что не видит никаких проблем в организованной в ООН неформальной встрече с бывшим кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской. Читайте подробнее: Небензя рассказал о своей встрече с Тихановской

10:20 13.11.2020 Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал об отношениях между Россией и Белоруссией. «Мы поддерживаем не Александра Григорьевича — мы поддерживаем легитимного президента нашей братской страны, и мы поддерживаем законность в нашей братской стране. И вы знаете, что на протяжении более чем десятка лет Российская Федерация и президент России действительно поддерживали, косвенно субсидировали белорусскую экономику», — сказал он в интервью RT. «Это потому, что мы ближайшие союзники, это потому, что это два родственных народа — и мы дорожим друг другом», — добавил Песков.

10:36 13.11.2020 Россия поддерживает не столько президента Белоруссии Александра Лукашенко, сколько «легитимного президента братской страны», заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Читайте подробнее: Песков оценил отношения России и Белоруссии

10:50 13.11.2020 Александр Лукашенко проводит встречу. president.gov.by

11:12 13.11.2020 Верховный суд Белоруссии оставил в силе два из трех предупреждений, вынесенных министерством информации белорусскому порталу tut. by и дающих основание для лишения его статуса средства массовой информации. Такое решение было принято в четверг на заседании Верховного суда, сообщил портал tut.by.

11:14 13.11.2020 Президент Белоруссии Александр Лукашенко дает интервью политическим обозревателям республики и зарубежья, передает корреспондент БелТА. Встреча главы государства с журналистами проходит во Дворце Независимости.

11:15 13.11.2020 На интервью к Лукашенко приехали первый заместитель председателя правления ЗАО «Второй национальный телеканал» Дмитрий Бочков, первый заместитель генерального директора Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК) Андрей Кондрашов, политический обозреватель Первого канала (Россия) Наталья Поликарпова, председатель правления Национального телевизионного информационного агентства «Хабар» (Казахстан) Ерлан Бекхожин, продюсер и редактор проектов молдавского телеканала Accent TV Юлия Белянская и главный редактор телеканала «112 Украина» Павел Кужеев.

11:16 13.11.2020 «Традиционно такие встречи — абсолютно важнейший канал общения с многомиллионной аудиторией и возможность обозначить позиции по проблемам, волнующим людей, поразмышлять и получить определенный отклик», — отметил Александр Лукашенко на встрече с представителями СМИ.

11:17 13.11.2020 Лукашенко считает, что встреча со СМИ — это возможность «достучаться до тех, кто по разным причинам до конца не понял сути текущего момента».

11:17 13.11.2020 «В том числе и до наших зарубежных друзей, порой не совсем верно оценивающих ситуацию в Беларуси и ее место в международном сообществе», — отметил президент Белоруссии.

11:18 13.11.2020 Лукашенко выразил уверенность, что беседа будет содержательной и откровенной, и заявил о готовности ответить на все интересующие журналистов вопросы. «Сегодня у нас в разговоре нет закрытых тем», — подчеркнул Александр Лукашенко.

11:27 13.11.2020 Александр Лукашенко. president.gov.by

12:00 13.11.2020 Следственный комитет Белоруссии выясняет обстоятельства смерти в Минске 31-летнего Романа Бондаренко, назначив судебно-медицинскую экспертизу и изъяв необходимую медицинскую документацию.

12:00 13.11.2020 «Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза, изъята необходимая медицинская документация, анализируются видеозаписи, размещенные в интернете», — говорится в сообщении Следственного комитета Белоруссии.

12:20 13.11.2020 Акция протеста в Минске [© ИА REGNUM]

12:40 13.11.2020 Встреча с представителями белорусских СМИ и стран ближнего зарубежья поможет «достучаться» до тех жителей Белоруссии, которые не поняли, какая в стране сложилась ситуация. Такое мнение 13 ноября высказал президент республики Александр Лукашенко в интервью политическим обозревателям страны и зарубежья, его слова приводит агентство БелТА. Читайте также: Лукашенко надеется «достучаться» до тех, кто не понял ситуацию в Белоруссии

13:19 13.11.2020 К лишению свободы на срок в три года приговорен житель Гомеля, который распылил газа и избил сотрудников ОМОН. Об этом 13 ноября сообщила пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова в своем Telegram-канале. Читайте подробнее: Жителя Гомеля приговорили к трем годам тюрьмы за избиение сотрудников ОМОН

13:30 13.11.2020 Глобальные игроки пытаются переделить мир, пользуясь пандемией коронавируса как ширмой. Об этом белорусский президент Александр Лукашенко заявил 13 ноября в интервью политическим обозревателям Белоруссии и зарубежья. Читайте подробнее: Лукашенко: коронавирус — ширма для передела мира

13:30 13.11.2020 Президент Белоруссии Александр Лукашенко. kremlin.ru

13:36 13.11.2020 Евросоюз заявил о возможных дополнительных санкциях против Минска после сообщений о гибели участника протестов в Белоруссии Романа Бондаренко. Ранее сообщалось, что сторонники белорусской оппозиции провели локальные акции в память о нём.

13:37 13.11.2020 В СК Белорусии заявили, что Бондаренко получил травмы в ходе потасовки во дворе многоэтажных жилых домов, которая началась после того, как люди в гражданской одежде и масках стали снимать развешанные во дворе бело-красно-белые ленты.

13:40 13.11.2020 Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии пришли в редакцию газеты «Народная воля» в Минске и изъяли тираж ее номера, сообщает 13 ноября Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ).

13:42 13.11.2020 По словам заместителя главного редактора газеты Марины Коктыш, в редакцию «Народной Воли», как только машина привезла весь тираж сегодняшнего номера в 25 тыс., пришли неизвестные люди в штатском, без документов, не представились, не дали никаких бумаг, никаких объяснений. Водитель, привезший тираж, был задержан, также без каких-либо оснований. Задержаны двое волонтеров, вызвали ОМОН.

13:43 13.11.2020 В ГУВД Мингорисполкома информацию об изъятии тиража «Народной воли», которая печатается в России, не прокомментировали, сообщает ТАСС. Напомним, 13 ноября Лукашенко встречается со СМИ Белоруссии и зарубежья.

13:47 13.11.2020 Когда руководство Белоруссии пытается использовать НАТО в качестве предлога для расправы над собственным народом, это неправильно и совершенно неоправданно, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе своего выступления на международном форуме по вопросам политики безопасности «Рижская конференция — 2020».

13:59 13.11.2020 Дополнительные санкции могут быть введены против Белоруссии из-за гибели в Минске участника протестов Романа Бондаренко. Об этом заявил официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза. «ЕС уже ввел санкции в отношении 55 лиц, ответственных за насилие и запугивание и готов ввести дополнительные санкции», — цитирует представителя дипломатии ЕС РИА Новости. Подробности в материале: ЕС пригрозил Минску дополнительными санкциями из-за гибели задержанного

14:13 13.11.2020 Протестующие атакуют автомобиль с сотрудниками милиции. sk.gov.by

14:26 13.11.2020 Позиция Кремля относительно контактов с белорусской оппозицией не изменилась. Об этом заявил 13 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, означает ли факт встречи на одном из мероприятий постпреда РФ при ООН Василия Небензи с экс-кандидатом на пост президента Белоруссии Светланой Тихановской, что Москва будет налаживать контакты с белорусской оппозицией. При этом он отметил, что Небенз не в одиночку встречался с ней.

14:26 13.11.2020 «Наш полпред действует вместе со своими коллегами, там проводятся мероприятия. Если в них участвуют такие, как Тихановская, он также в рамках своей деятельности принимает участие в этих мероприятиях. Это не личная встреча, в этом плане ничего нового нет», — сказал Песков.

14:28 13.11.2020 Евросоюз считает смерть оппозиционного активиста Романа Бондаренко в Минске «постыдным результатом действий властей Белоруссии». Об этом говорится в распространенном 13 ноября заявлении внешнеполитической службы ЕС.

14:31 13.11.2020 В заявлении внешнеполитической службы Еевросоюза выражаются соболезнования семье Романа Бондаренко и подчеркивается поддержка, которую ЕС выражает всем белорусам, выступающим против итогов президентских выборов 9 августа. Отмечается также, что ЕС уже ввел санкции против 55 чиновников и лиц, ответственных за насилие, и готов вводить дополнительные меры.

14:47 13.11.2020 Протестующие в Минске. Ноябрь. (сс) Homoatrox

15:18 13.11.2020 Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал оценку акциям протеста, проходящим в стране в последние месяцы. «Мы однозначно оцениваем происходящие после выборов события в стране как попытку неконституционного переворота по лекалам, как говорится, «цветных революций», — сказал Лукашенко.

15:53 13.11.2020 Участников стихийных акций в память о погибшем жителе Минска Романе Бондаренко задерживают правоохранители. Сообщение об этом опубликовано 13 ноября на сайте незарегистрированного в Белоруссии правозащитного центра «Весна» "Есть задержания на проспекте Независимости в Минске, в Бресте, Слуцке», — говорится в сообщении. Читайте также: Правозащитники: в Минске задерживают участников акции в память о Бондаренко

15:53 13.11.2020 Лидеры ряда стран ЕС призвали Еврокомиссию придумать «план экономической поддержки демократической Белоруссии».

15:56 13.11.2020 Главным лекарством от «цветных революций» является углубление интеграции и связей страны. Об этом 13 ноября заявил белорусский президент Александр Лукашенко в интервью политическим обозревателям Белоруссии и зарубежья, его слова приводит агентство БЕЛТА. Читайте подробнее: Лукашенко назвал лекарство от «цветных революций»

17:04 13.11.2020 Мемориал памяти Романа Бондаренко в Гродно [Цитата из видео «Люди собрались в Гродно в память о Романе Бондаренко». TUT.BY. Политика]

17:43 13.11.2020 По словам Лукашенко, движущей силой массовых протестов в Белоруссии является вмешательство извне. Он отметил также: «Мотив тоже понятен. За четверть века Белоруссия выстроила эффективную модель социального государственного устройства, позволяющую отстаивать национальные интересы. Белоруссия стала членом клуба космических и атомных держав. На основе высоких технологий создает новую экономику. Очевидны попытки замазать грязью, принизить все эти достижения». Читайте также: Лукашенко снова заверяет в состоятельности «белорусского государства»

17:51 13.11.2020 Президент Белоруссии Александр Лукашенко отверг идею преемничества на посту главы государства. «Никакого транзита власти! Никаких преемников. Кого народ изберет — так и будет», — сказал Лукашенко.

17:58 13.11.2020 Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнование родным убитого оппозиционера Романа Бондаренко и заверил, что взял под личный контроль расследование преступления.

18:03 13.11.2020 «Мы по-прежнему глубоко обеспокоены ситуацией в Белоруссии. После президентских выборов 9 августа белорусы выражали свое недовольство в ходе мирных демонстраций и были встречены ненужным / чрезмерным применением силы и произвольными массовыми задержаниями», — сказано в распространённом 13 ноября заявлении Управления верховного комиссара ООН по правам человека. В заявлении пресс-секретаря УВКПЧ ООН Руперта Колвилла сказано: «Произвольные массовые задержания продолжаются. На сегодняшний день, по имеющимся оценкам, было задержано более 25 тыс человек, в том числе более 1 тыс. принявших участие в акциях солидарности в столице — Минске и 8 ноября по всей Белоруссии». Читайте также: ООН обеспокоена насилием со стороны белорусских силовиков

18:11 13.11.2020 Власти Белоруссии по политическим мотивам отчислили 300 студентов, которых возможно восстановить в вузах «под гарантии». Об этом 13 ноября заявил Александра Лукашенко в интервью представителям СМИ России, Казахстана, Украины, Молдавии и Белоруссии. Подробности в материале: Лукашенко — протестующим студентам: «Не хочешь учиться? Иди в армию»

18:20 13.11.2020 «Украина солидарна с ЕС в осуждении насилия и репрессий белорусской власти, ставших причиной смерти Романа Бондаренко. Убийцы должны быть непременно наказаны, а те, кто их покрывает, осуждены всем демократическим миром», — сказано в опубликованном 13 ноября заявлении МИД Украины. Читайте также: Украина вслед за ЕС осуждает «насилие и репрессии белорусской власти»

18:28 13.11.2020 «Европейский союз уже наложил санкции на 55 лиц, ответственных за жестокие репрессии и запугивание, и готов ввести дополнительные санкции», — сказано в опубликованном 13 ноября заявлении пресс-секретаря Европейской службы внешних действий в связи со смертью белорусского гражданина Романа Бондаренко. Читайте также: ЕС готов расширить санкции против Белоруссии

18:52 13.11.2020 Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что для его страны в военном и экономическом плане нет замены России.

18:53 13.11.2020 Президент Белоруссии Александр Лукашенко намерен объявить детали конституционных изменений на Всебелорусском народном собрании.

19:00 13.11.2020 «Мы потрясены и глубоко опечалены трагической смертью 31-летнего Романа Бондаренко, скончавшегося вчера в больнице от тяжелых травм, нанесенных накануне брутальными полицейскими», — сказано в опубликованном 13 ноября заявлении представительства ЕС в Белоруссии. Подробности в материале: В ЕС потрясены убийством минчанина белорусскими силовиками

19:35 13.11.2020 Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская объявила о создании Народного трибунала страны.

20:08 13.11.2020 Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил Украине закрытием границы для товаров с её территории.

20:14 13.11.2020 Белоруссия никогда не отворачивалась от России, заявил 13 ноября журналистам белорусский президент Александр Лукашенко. Читайте также: Белоруссия никогда не отворачивалась от России — Лукашенко

20:21 13.11.2020 Действия Европейского союза против Минска неуместны, заявил 13 ноября журналистам белорусский президент Александр Лукашенко. [[[quote-1]]]

Подробности в материале: «Евросоюз не знает, что делать с Лукашенко»