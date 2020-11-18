В Белоруссии почти три месяца не утихают массовые акции протеста, связанные с прошедшими 9 августа выборами президента, по итогам которых ЦИК страны официально признал победу Александра Лукашенко. Они продолжаются, даже несмотря на жёсткость подавления манифестаций силовиками, использующими многочисленные спецсредства и применяющими по отношению к протестующим пытки. На манифестантов заводятся уголовные дела, оппозиционно настроенные студенты отчисляются из вузов, однако эти и другие подобные меры не приводят к желательному для властей результату: протестная активность не идёт на спад и охвативший республику политический кризис не прекращается. 29 октября Лукашенко вынужден был в очередной раз произвести кадровые перестановки в силовом блоке.

Подробнее о событиях в Белоруссии — в трансляции ИА REGNUM.

Протесты в Белоруссии. Иван Шилов ИА REGNUM
15:49 29.10.2020

Народные дружины, способствующие поддержанию общественного порядка и безопасности в Белоруссии, необходимо усилить. Об этом 29 октября заявил белорусский президент Александр Лукашенко в ходе приема кадровых решений в Минске, его слова приводит агентство БелТА.

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16:09 29.10.2020

В последнее время, особенно в связи с последствиями президентских выборов в Белоруссии и боевыми действиями в Карабахе, у комментаторов стало популярным вспоминать прошлогодний докладамериканской аналитической корпорации RAND под названием «Extending Russia: Competing from Advantageous Ground». В нем эксперты обосновывают вывод о расширении Россией границ контролируемого геополитического пространства. Тем самым возвращая времена конкуренции великих держав и заставляя задуматься о стратегии противодействия российской экспансии. Вариантов которой существует всего два: военный и диверсионный.

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16:23 29.10.2020

«Вопрос о выборах в Белоруссии должен решать только белорусский народ, мы туда не лезем», — заявил Владимир Путин на инвестфоруме «Россия зовет».

16:30 29.10.2020

«Кто-то хочет, чтобы милиция и военные ушли из Минска? Этого не будет, пока я президент», — заявил 29 октября Александр Лукашенко, комментируя поведение силовиков во время подавления протестной манифестации, состоявшейся 25 октября в Минске.

Напомним, во время подавления многотысячного выступления в столице Белоруссии были применены резиновые пули, светошумовые гранаты и другие спецсредства. Силовики произвели «зачистку» жилых домов с целью поимки разбежавшихся участников несанкционированного шествия. Была задержана манифестантка, которая бросила несколько камней в здание милиции Центрального района Минска.

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16:41 29.10.2020

Александр Лукашенко с главой МВД Иваном Кубраковым. president.gov.by.

17:16 29.10.2020

Лукашенко заявил о необходимости закрыть границу, но не превращая ее в «железный занавес».

17:21 29.10.2020

Предложение о конституционной реформы в Белоруссии, сделанное президентом республики Александром Лукашенко, является «значительным шагом навстречу» оппозиции, заявил 29 октября президент РФ Владимир Путин на форуме «ВТБ капитала» «Россия зовёт!».

«По поводу возможности или нет проведения президентских выборов в Белоруссии: это должен определять сам белорусский народ и руководство Белоруссии».

Путин

Российский лидер добавил, что Москва «не лезет» в эти вопросы.

Об этом: Путин назвал инициативу Лукашенко по реформе «шагом навстречу оппонентам»

17:54 29.10.2020

Изменений в договор о Союзном государстве внесено не будет, заявил 29 октября президент РФ Владимир Путин на форуме «ВТБ капитала» «Россия зовёт!».

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