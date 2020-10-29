Магас, 29 октября, 2020, 15:43 — ИА Регнум. В Ингушетии число новых случаев заражения коронавирусом поднялось до 61. Последний раз самый высокий показатель прироста был зафиксирован 26 октября — 60 человек. Общее число подтвержденных случаев заболевания за все время достигло 7225, сообщили 29 октября в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За эти же сутки вылечились и выписаны 45 жителей региона. За все время пандемии всего выздоровевших — 5742 человека. Выросло до 389 пациентов и число госпитализированных. Диагноз подтвержден у 120 из них. Амбулаторно лечатся 422 человек.

В отделении реанимации в тяжелом состоянии находятся 36 пациентов. К аппаратам ИВЛ подключены 18 из них.

Число умерших от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Ингушетии составляет 96 человек. За минувшие сутки оно не изменилось.