Тутаев, Ярославская область, 29 октября, 2020, 15:39 — ИА Регнум. В Тутаеве Ярославской области собрано более 300 подписей против перепрофилирования Тутаевской центральной районной больницы для приема больных с COVID-19. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Тутаевском районном комитете КПРФ, который проводит сбор подписей.

Yarnews.net Тутаевская ЦРБ

Письмо адресовано губернатору области Дмитрию Миронову, министру здравоохранения России Михаилу Мурашко и депутату областной думы Елене Кузнецовой. Тутаевская ЦРБ была перепрофилирована в октябре.

«Мы считаем, что закрытие всех отделений в стационаре ЦРБ, чтобы разместить в них больных коронавирусом, ставит под удар как хронических больных, так и вновь заболевших, которым придется ехать лечиться в другие города, что для многих непозволительная роскошь. Мы считаем, что в центральной больнице Тутаевского муниципального района нельзя располагать госпиталь вирусных больных, потому что стационарное и амбулаторное отделения расположены в одном здании, что может спровоцировать рост заболеваемости в городе», — говорится в обращении.

Авторы письма требуют возобновить работу стационара больницы. В департаменте здравоохранения Ярославской области корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что это невозможно. Сами тутаевцы также болеют COVID-19, они составляют половину от общего числа пациентов клиники.

«На прием пациентов с коронавирусной инфекцией сейчас работают все медицинские учреждения, за исключением учреждений 3 уровня (ЯОКБ, Перинатальный центр, Областная детская больница, онкологическая больница). В Тутаевской больнице организовано 406 коек под прием пациентов с ковид. Сейчас занято половина этих коек. 106 пациентов Тутаевской ЦРБ — жители Тутаевского района», — сообщили в департаменте здравоохранения и фармации Ярославской области.

В департаменте здравоохранения сообщили, что стационарную помощь жители Тутаева получат в Ярославле — в больнице № 9 и областной больнице.

«Много вопросов от граждан было по поводу работы лаборатории и рентген-кабинета. Сообщаем, что лаборатория и рентген кабинеты отделены от стационара и по-прежнему будут функционировать на базе поликлиники. В лабораторию организован шлюз-вход и доступ туда пациентов запрещен. Забор анализов как производился в специальных кабинетах поликлиники, так и производится дальше. Пациентам с коронавирусной инфекцией рентген, как и УЗИ, а так же доплер исследования проводятся в стационарных условиях передвижными аппаратами докторами, которые будут работать только в стационаре», — рассказали в департаменте здравоохранения Ярославской области.

В департаменте добавили, что Тутаевская ЦРБ сможет вернуться к обычной работе только при стабилизации эпидемиологической обстановки. А на это могут повлиять сами жители района, если будут соблюдать предписанные меры безопасности и следить за своим здоровьем.