Бишкек, 29 октября, 2020, 15:07 — ИА Регнум. Из-за аварии на высоковольтной подстанции почти половина столицы Киргизии и несколько окрестных поселков оставались без электроэнергии в течение нескольких часов, передает сегодня, 29 октября, корреспондент ИА REGNUM.

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Из-за резкого скачка напряжения на ТЭЦ Бишкека сработала система защиты оборудования, энергетикам пришлось экстренно перезапускать отопительную систему столицы. В результате жители города на несколько часов остались без тепла в квартирах.

«Никакого взрыва, пожара и аварии на столичной ТЭЦ не было», — подчеркивает пресс-служба «Электрических станций».

В настоящее время электро‑ и теплоснабжение столицы Киргизии восстановлено — специалисты оперативно переключили оказавшиеся без электричества районы на другие энерголинии и перезапустили котлоагрегаты на Бишкекской теплоэлектроцентрали.

Ремонтно-восстановительные работы на аварийной подстанции уже завершены на 75%.

Причину аварии, произошедшей на высоковольтной подстанции 110 кВ «Бишкек», в ближайшее время установит спецкомиссия.