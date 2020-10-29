Киев, 29 октября, 2020, 14:39 — ИА Регнум. Запас прочности гривны уже исчерпан, заявил в своем комментарии сегодня, 29 октября, украинский экономист Александр Гончаров, комментируя текущую ситуацию в стране.

Иван Шилов ИА REGNUM Гривна

Эксперт считает, что общенациональный карантин из-за коронавируса стал для экономики тем триггером, который обрушил украинские рынки и сильно ударил по гривне.

«К старым проблемам добавились новые: банкротство среднего и малого бизнеса, рост безработицы и резкое падение жизненного уровня украинцев… Судя по всему, тренд на следующий 2021 год также будет не в пользу гривны, так как за все ошибки Кабмина и Верховной рады расплачивается, прежде всего, национальная валюта. Нестабильность курса гривны потенциально очень опасна, и поэтому финансово состоятельные украинцы не перестанут держать на руках доллары США и евро», — отмечает Гончаров.

Специалист подчеркивает, что судьба украинских рынков печальна, впереди страну ждут еще большие экономические потрясения.

«Учитывая тревожные макроэкономические показатели, правительству не следует оттягивать начало переговоров о реструктуризации госдолга. Иначе уже в первом квартале 2021 года госбюджет начнет разваливаться», — заявил Гончаров.

ИА REGNUM напоминает, что с введением карантина курс гривны упал с отметки около 24 грн за доллар до 27 грн. Далее ситуация несколько стабилизировалась, и сейчас наблюдается дальнейшее плавное снижение курса. Сейчас доллар на Украине стоит порядка 28,5 грн.