Террористические нападения и ситуация во Франции — трансляция
Во французской Ницце вооруженный ножом мужчина напал на людей. нападение было совершено утром около церкви Нотр-Дам. Нападавший был задержан.
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Нападение на прихожан церкви Нотр-Дам в Ницце было терактом, заявил мэр города Кристиан Эстрози.
Читайте также: Мэр Ниццы назвал терактом нападение на людей возле церкви
Президент Франции Эммануэль Макрон отправился в организованный после нападения в Ницце кризисный центр.
Читайте также: Макрон отправился в созданный после теракта в Ницце кризисный центр
Проверка информации о возможном минировании в районе церкви Нотр-Дам в Ницце проведена сотрудниками правоохранительных органов. Об этом 29 октября сообщает местная полиция на своей странице в соцсети Twitter.
Читайте также: Полиция в Ницце проверила данные о минировании в районе церкви Нотр-Дам
Кремль квалифицирует теракт в Ницце как ужасающую трагедию. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя нападение террористов на церковь Нотр-Дам во французской Ницце.
Читайте также: Кремль прокомментировал теракт в Ницце
В Ницце в результате нападения вооруженного мужчины была обезглавлена женщина. По словам главы города Кристана Эстрози, нападавший воспользовался тем же методом, что и террорист в городе Конфлан-Сент-Онорин при убийстве учителя Самюэля Пати.
Читайте также: Напавший на людей в Ницце обезглавил женщину
Существование в России такого издания, как французский журнал Charlie Hebdo, невозможно. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Читайте также: Кремль считает невозможным появление аналога Charlie Hebdo в России
Нападение вооруженного холодным оружием мужчины на прохожих возле церкви Нотр-Дам в Ницце является абсолютно ужасающей трагедией. Об этом 29 октября заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Читайте также: Песков назвал нападение в Ницце «ужасающей трагедией»
В Ницце после нападения вооруженного мужчины на людей будут закрыты все церкви, заявил 29 октября мэр города Кристиан Эстрози.
Читайте также: После теракта в Ницце закроют все церкви
Граждане России не пострадали при нападении вооруженного мужчины на людей возле церкви Нотр-Дам в Ницце, сообщили 29 октября в посольстве РФ во Франции.
Читайте также: Граждане РФ не пострадали при теракте в Ницце — посольство
Во французском Авиньоне вооруженный ножом мужчина попытался напасть на сотрудников полиции.
Читайте также: Во французском Авиньоне мужчина пытался напасть с ножом на полицейских
Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов (КПРФ) призвал разобраться в ситуации с нападениями исламистов на католиков в Европе и начать реальную борьбу с терроризмом, передает корреспондент ИА REGNUM 29 октября.
Читайте также: Гаврилов: католики сейчас под ударом
По всей территории Франции объявлен высший уровень террористической угрозы. Об этом 29 октября заявил премьер-министр Жан Кастекс.
Читайте также: Франция объявили высший уровень террористической угрозы
Нападение в Ницце — трагедия, не имеющая никакого оправдания, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР), передает корреспондент ИА REGNUM 29 октября.
Читайте также: Слуцкий: трагедия в Ницце не имеет оправдания
«Пока джихадисты и сторонники Charlie Hebdo выясняют отношения, во Франции торжествуют христианофобия, при этом над христианами глумятся и те, и другие. Одни убивают физически, другие — духовно, издеваются над верой, над религиозными чувствами», — говорит депутат Госдумы, член Комитета по международным делам, директор Института РУССТРАТЕлена Панина.
Читайте подробнее: Во Франции торжествует христианофобия — Елена Панина
После террористического акта в Ницце президент России Владимир Путин направил президенту Франции Эммануэлю Макрону соболезнования. Об этом 29 октября сообщается на сайте администрации президента РФ.
Канцлер Германии Ангела Меркель выразила солидарность своей страны с Парижем, сообщает 29 октября пресс-секретарь немецкого правительства Штеффен Зайберт у себя в твиттере.
Макрон прибыл к собору Нотр-Дам в Ницце, где вооружённый ножом мужчина убил трёх человек.
Евросоюз един и полон решимости противостоять варварству и фанатизму, прокомментировала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен нападение на прохожих в Ницце. Заявление она опубликовала 29 октября в своем твиттере.
Подробности в материале: Фон дер Ляйен: Европа едина против «варварства и фанатизма»
Москвичи несут цветы к посольству Франции.
У посольства Франции в Москве проходят одиночные пикеты против высказываний французских властей относительно ислама. Пикетчики с плакатами сменяются каждые полчаса. Обстановка спокойная, дежурящие на месте полицейские не препятствуют акции, сообщает ТАСС.
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу решительно осудил теракт, произошедший 29 октября во французском городе Ницца.
Подробности в материале: Глава МИД Турции осудил теракт в Ницце
Глава МИД ФРГ Хайко Маас после вооружённого нападения в Ницце заявил, что радикальному исламизму нет места в европейском обществе.
«Жестокое убийство в Ницце — это теракт. Мы решительно стоим на стороне наших французских друзей и подруг, и наши мысли в эти тяжёлые часы с жертвами и их близкими. Радикальный исламизм убивает, и ему нет места в нашем обществе», — цитирует Мааса RT.
Совершившему теракт в Ницце мужчине — 21 год, он гражданин Туниса, ранее он не попадал в поле зрения полиции, сообщает nicematin.com.
Мэр Ниццы расценивает произошедшее как теракт: по его словам, нападавший не переставал повторять «Аллах акбар».
По сообщению полиции, нападающий был нейтрализован и ранен во время операции, и был увезён в госпиталь. Полиция выстрелила в него два раза.
Во французском городе Лилль полиция арестовала мужчину, одетого в мусульманскую одежду и вооруженного ножом. Об этом в четверг, 29 октября, сообщает Le Figaro.
Мужчина 1994 года рождения, известный правоохранительным органам как «индивид, склонный к радикальному исламизму», был арестован во 2 округе города Лилль. Стоя на трамвайной остановке, человек, одетый в джелабу, размахивал ножом и выкрикивал угрозы.
Напомним, 29 октября в Ницце мужчина с ножом напал на местных жителей. В результате погибли три человека, еще шестеро получили ранения. Злоумышленник задержан. В этот же день в Авиньоне при попытке нападения на полицейских убит мужчина.
Читайте также: Во французском Лилле арестовали вооруженного мужчину
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил о своей солидарности с семьями погибших в результате нападения в Ницце.
Читайте также: Премьер-министр Италии отреагировал на теракт в Ницце
Житель Саудовской Аравии напал с ножом на охранника консульства Франции в городе Джидда. Нападавший был сразу арестован полицией. Об этом в четверг, 29 октября, сообщает Le Figaro.
Опираясь на данные, предоставленные посольством Франции в Саудовской Аравии, журналисты передают, что «нападавший был арестован силами порядка Саудовской Аравии сразу же после атаки. Пострадавший охранник был доставлен в больницу, его жизни ничего не угрожает».
Также в своем сообщении посольство призвало граждан Франции «соблюдать максимально возможную осторожность».
Напомним, 29 октября в Ницце мужчина с ножом напал на местных жителей. В результате погибли три человека, еще шестеро получили ранения. Злоумышленник задержан. В этот же день в Авиньоне при попытке нападения на полицейских убит мужчина.
Читайте подробнее: Житель Саудовской Аравии напал на охранника консульства Франции
По случаю совершения двух терактов во Франции — в Ницце и Авиньоне — президент Сербии Александр Вучич 29 октября написал в своём профиле в социальной сети, что терроризм никогда не превзойдет моральные и человеческие ценности.
Читайте также: Президент Сербии выразил соболезнования семьям погибших во Франции
Телеведущей Ксении Собчак угрожают расправой после того, как она выразила поддержку президенту Франции Эммануэлю Макрону по ситуации с убийством школьного учителя Самюэля Пати.
Об этом: Собчак угрожают отрезать голову за пост в поддержку Макрона
Член городского совета Ниццы Филипп Вардон в эфире RT — о приезде Макрона в Ниццу, где сегодня в результате теракта погибли три человека
«Как реагируют на это жители Ниццы? Так же, как и я. Они в ярости. Нам это надоело. Нам это надоело! Уже во второй раз здесь, в нашем городе, происходит теракт! Уже во второй раз исламский террорист совершает нападение в церкви во Франции! Уже в третий раз в нашей стране обезглавливают людей! Ещё раз: когда это прекратится?!»
Премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил, что человек, напавший на нескольких людей в Ницце в первой половине дня 29 октября, также «совершил атаку на свободу вероисповедания и свободу совести». Об этом в четверг, 29 октября, сообщает Le Figaro.
Выступая в верхней палате парламента Франции, Сенате, Кастекс призвал депутатов «объединиться перед лицом абсолютно беспрецедентного вызова», имея в виду санитарный кризис, связанный с распространением вируса SARS-CoV-2, и совпавшие с ним нападения исламских экстремистов после скандала с карикатурами на пророка Мухаммеда.
«Я должен сегодня быть здесь», — произнес глава правительства. «Демократическая жизнь, которой некоторые хотят положить конец, должна продолжаться более активно, чем когда-либо… Республика не ослабнет, Республика никуда не уйдет», — резюмировал он.
Напомним, 29 октября в Ницце мужчина с ножом напал на местных жителей. В результате погибли три человека, еще шестеро получили ранения. Злоумышленник задержан. В этот же день в Авиньоне при попытке нападения на полицейских убит мужчина.
Об этом: Премьер-министр Франции прокомментировал нападение в Ницце
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте осудил нападение на нескольких человек во французском городе Ницца, назвав его «гнусной атакой».
На своей официальной странице в социальной сети Twitter Конте решительно осудил нападение и убийство трех человек недалеко от собора Нотр-Дам в Ницце. «Гнусное нападение у собора Нотр-Дам в Ницце не ослабит нашу общую защиту ценностей мира и свободы. Наши убеждения сильнее, чем фанатизм, ненависть и терроризм», — заявил он.
Напомним, премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил, что человек, напавший на нескольких людей в Ницце в первой половине дня 29 октября, также «совершил атаку на свободу вероисповедания и свободу совести».
Читайте подробнее: Премьер-министр Италии назвал нападение в Ницце «гнусной атакой»
Убийство в Ницце, совершённое исламистом сегодня, 29 октября, является омерзительным преступлением, сообщил журналистам официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик.
Руководство ООН выразило соболезнования семьям погибших. Гутерреш выразил «солидарность ООН с правительством и народом Франции».
Подробности в материале: Генсек ООН назвал отвратительной резню в Ницце
США выражают поддержку Франции в борьбе с радикальным исламским терроризмом и экстремизмом в связи с нападением в Ницце, заявил советник по национальной безопасности Белого дома Роберт О'Брайен.
Тунис начал расследование против выходца из страны, подозреваемого в совершении нападения с ножом во французской Ницце, сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя судебной власти Туниса.
Устроивший резню в Ницце преступник является выходцем из северо-восточной тунисской провинции Кайруан.
Черногория преданно поддерживает дружественную Францию и осуждает бессмысленное насилие и осквернение ценностей Французской революции, Французской Республики и демократического мира, написал в своём профиле в социальной сети президент Черногории Мило Джуканович.
Читайте подробнее: Президент Черногории осудил теракты во Франции
На набережной Ниццы 29 октября багряный закат. Фото Евгении Пикус
«Поскольку вы обвиняете всех мусульман и их религию в том, что сделал один разгневанный человек, мусульмане имеют право наказывать французов», — заявил бывший премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад в Twitter
Читайте также: Экс-премьер Малайзии заявил о праве мусульман «убить миллионы французов»
Исламисты объявили войну Франции и всей Европе, написала на своей странице в Twitter в четверг, 29 октября, лидер «Братьев Италии», лидер группы «Консерваторы и реформисты» Европарламента Джорджа Мелони.
Тот, кто отрицает факт ведения такой войны, — враг Европы, считает Мелони.
Читайте подробнее: Итальянские правые: исламисты объявили войну Европе
Информация о том, что исполнитель теракта в Ницце попал в Евросоюз через остров Лампедуза, а позднее бежал с территории Италии, должна быть тщательным образом проверена, заявил в четверг, 29 октября, лидер итальянской «Лиги» Маттео Сальвини.
Если эта информация, обнародованная во Франции, подтвердится, оппозиция потребует отставки главы МВД Италии Лучаны Ламорджезе, отметил Сальвини.
Читайте подробнее: Теракт в Ницце может привести к отставке главы МВД Италии
Главы стран — членов Евросоюза заявили, что они «шокированы» убийством трех человек, произошедшим во французском городе Ницца.
Полиция Франция предполагает, что человек, совершивший вооруженное нападение в Ницце и убивший трех человек, является выходцем из Туниса.
Читайте также: Нападение в Ницце предположительно совершил выходец из Туниса
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что защита религиозных учреждений и школ будет усилена после атаки недалеко от собора Нотр-Дам в Ницце.
Об этом: Силы правопорядка в Ницце получат подкрепление — Макрон
Расследование после сообщений о том, что напавший на собор Нотр-Дам во французском городе Ницца был выходцем из Туниса, начала тунисская прокуратура. Об этом передает радиостанция Mosaique FM.
Читайте подробнее: Власти Туниса начали расследование теракта во французском соборе
Версия террористического акта в расследовании нападения на полицейских во французском городе Авиньон не будет рассматриваться правоохранительными органами, сообщает газета La Provence со ссылкой на свои источники.
Читайте также: Во Франции исключили версию теракта при нападении в Авиньоне
«Если в прошлый раз, несколько лет назад, когда во Франции была опубликована в этом еженедельнике карикатура на пророка Мухаммеда, плохие люди (террористы, от которых отрекся официальный исламский мир, но тем не менее), убили половину редакции… несколько лет спустя после этого еженедельник «Шарли Эбдо» публикует карикатуру на пророка Мухаммеда. Вот как я после этого должен рассматривать действия этих людей?» — заявил Третьяков.
Читайте далее: Charlie Hebdo подыгрывают исламистам — Третьяков о терактах во Франции
Лидер косовских сепаратистов Хашим Тачи29 октября выступил с осуждением террористической атаки в Ницце, в результате которой погибли трое человек. На своей странице в социальной сети Twitter Тачи заявил, что Косово поддерживает народ и правительство Франции.
Терроризм не победит — глава Косово Тачи осудил теракт в Ницце
Проявлением христианофобии является нападение на людей в соборе Нотр-Дам во французском городе Ницца, заявил президент Бразилии Жаир Болсонару в ходе своего еженедельного выступления, которое транслировалось на его странице в Facebook.
Подробности в материале: Президент Бразилии назвал атаку на собор в Ницце проявлением христианофобии
Одной из погибших в результате нападения на церковь Нотр-Дам в Ницце стала 44-летняя жительница Бразилии. Об этом 30 октября сообщил глава бразильского МИД Эрнесту Араужу на своей странице в соцсети Twitter.
Подробности в материале: При нападении на церковь в Ницце погибла жительница Бразилии
В министерстве иностранных дел Индонезии заявили, что до сих пор ни один гражданин Индонезии не пострадал в результате нападения на церковь в Ницце (Франция), сообщает CNN Indonesia.
Об этом: Граждане Индонезии не пострадали при теракте во Франции
Индонезия осудила теракт во французском городе Ницце, в результате которого три человека погибли и несколько человек получили ранения, сообщает Antara.
Об этом: Индонезия осудила теракт в Ницце
Правительство Южной Кореи решительно осуждает террористический акт во французском городе Ницца и выражает соболезнования пострадавшим и семьям погибших. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства иностранных дел страны.
Подробности в материале: Власти Южной Кореи осудили теракт в Ницце
Президент Польши Анджей Дуда написал послание с соболезнованиями президенту Франции Эммануэлю Макрону по поводу террористической атаки в Ницце, совершенной утром 29 октября. Об этом сообщает Polskie Radio 24.
Читайте также: Анджей Дуда выразил соболезнования президенту Франции в связи с терактом
Свои соболезнования народу Франции, где вооруженный ножом мужчина 29 октября 2020 года напал на прохожих у входа в собор Ниццы, выразил кандидат в президенты США Джо Байден. Об этом он написал у себя в твиттере.
«Мы с Джилл продолжаем молиться за французский народ после ужасного теракта в Ницце, жертвами которого стали невинные люди в молитвенном доме», — заверяет Байден.
Читайте также: Джо Байден «молится за французский народ»
Папа Римский Франциск решительно осудил убийство троих человек, произошедшее во французском городе Ницца, и охарактеризовал его как «зверский акт». Об этом в четверг, 29 октября, сообщает Reuters.
«Я поддерживаю близкую связь с католическим сообществом Ниццы, находящимся в трауре после атаки, которая стала причиной смерти в месте, где должна происходить молитва и приходить утешение», — заявил глава Католической церкви.
«Я молюсь за жертв, за их семьи и за весь народ Франции, чтобы он мог отвечать добром на зло», — добавил папа Римский.
Напомним, 29 октября в Ницце мужчина с ножом напал на местных жителей. В результате погибли три человека, еще шестеро получили ранения. Злоумышленник задержан. В этот же день в Авиньоне при попытке нападения на полицейских убит мужчина.
Об этом: Папа Римский назвал нападение в Ницце «зверским актом»
Глава антитеррористической прокуратуры Франции Жан-Франсуа Рикар заявил, что у напавшего на людей в Ницце террориста нашли Коран, нож и два мобильных телефона. Об этом 30 октября сообщает Le Monde.
Подробности в материале: Во Франции рассказали о найденных вещах напавшего на церковь в Ницце
Сотрудники полиции Франции задержали мужчину, который подозревается в том, что имел контакты с напавшим 29 октября на прохожих возле церкви Нотр-Дам в Ницце. Об этом 30 октября сообщает телеканал BFM со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Читайте подробнее: Во Франции задержали подозреваемого в причастности к нападению в Ницце
В Госдуме предостерегли жителей России от копирования трагедии, которая произошла во Фракции.
Об этом: В Госдуме увидели в Татарии повторение трагедии, случившейся в Ницце
Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский на фоне трагедии в Ницце и Татарии призвал проверить все учебные заведения с религиозным уклоном, где может быть экстремистская литература, передает корреспондент ИА REGNUM 30 октября.
Читайте также: Жириновский призвал проверить все школы с религиозным уклоном
Власти Франции за последний месяц выслали из республики 14 иностранцев, которые подозреваются в распространении радикальных идей. Об этом 30 октября заявил глава МВД Франции Жеральд Дарманен.
Читайте подробнее: Во Франции рассказали о высылке подозреваемых в экстремизме иностранцев
Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что на территории Франции возможны «новые атаки» после нападения и убийства троих человек в Ницце 29 октября.
Выступая на телеканале RTL, министр заявил, что Франция «ведет войну с врагом, который является одновременно внутренним и внешним. К сожалению, мы вынуждены признать, что во Франции происходили и будут происходить такие же гнусные атаки, как эта».
Дарманен уточнил, что под «врагом» он имеет в виду «исламистскую идеологию».
Как сообщало ИА REGNUM, 29 октября три человека погибли в результате нападения возле базилики Нотр-Дам в Ницце. Пострадали еще несколько человек.
После теракта в Ницце премьер-министр Франции Жан Кастекс объявил о террористической угрозе на всей территории страны.
Читайте подробнее: Глава МВД Франции сообщил о возможности новых атак на территории страны
Совет мусульман Франции призвал тех, кто исповедует ислам, отменить мероприятия, посвященные продолжающемуся мусульманскому празднику Мавлид, и временно закрыть мечети в связи ростом количества атак исламистских радикалов на территории Франции.
На своей официальной странице в социальной сети Twitter Совет мусульман Франции решительно осудил нападение у собора Нотр-Дам в Ницце, произошедшее 29 октября, в результате которого погибли три человека.
«Чтобы выразить свою солидарность с семьями погибших, мы призываем приостановить мероприятия, приуроченные к празднику Мавлид», — говорится в сообщении. Ежегодный мусульманский праздник Мавлид посвящен дню рождения пророка Мухаммеда.
Напомним, 30 октября министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что на территории страны возможны «новые атаки» после нападения и убийства троих человек в Ницце 29 октября.
Об этом: Во Франции призвали отменить мероприятия, посвященные дню рождения пророка
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что связи между нападением на полицейского в Татарии и событиями во Франции нет.
Об этом: Связи между нападением в Татарии и терактом во Франции нет — Кремль
Мировые религии отвергают идеи экстремизма. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Ни одна мировая религия не приемлет идеи экстремизма. Она их абсолютно отвергает. И экстремизм, собственно, не имеет никакого отношения к религии», — сказал Песков
Подробности в материале: Песков призвал отделять религию от экстремизма
В случае, если положения конституции Франции не позволяют вести необходимые для борьбы с терроризмом действия, ее нужно изменить. Такое мнение 30 октября высказал мэр Ниццы Кристиан Эстрози в эфире радиостанции Europe 1.
Читайте подробнее: Мэр Ниццы заявил о необходимости изменить конституцию Франции
Французские правые партии «Республиканцы» и «Национальный фронт» призвали ужесточить иммиграционные правила после атаки в Ницце, совершенной выходцем из Туниса, в результате которой погибли три человека.
Выступая на телеканале RTL, глава партии «Республиканцы» Кристиан Жакоб предложил «поставить проблему иммиграции и ее контроля» и добавил, что у его сторонников «есть предложения по усилению этого контроля».
«Мы видим, что теперь невозможно разрешить проблемы терроризма и исламизма, не затронув проблему иммиграции», — пояснил он.
Глава партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, в свою очередь, заявила, что, «если массовая, неконтролируемая, анархичная иммиграция не будет остановлена, то мы не сможем разрешить проблему, из-за которой жители Франции погибают в свой собственной стране».
Как сообщало ИА REGNUM, 29 октября три человека погибли в результате нападения возле базилики Нотр-Дам в Ницце. Пострадали еще несколько человек.
После теракта в Ницце премьер-министр Франции Жан Кастекс объявил о террористической угрозе на всей территории страны.
Читайте подробнее: Во Франции призвали ужесточить контроль над иммиграцией
Полиция определила личности лиц, погибших во время нападения в Ницце 29 октября, совершенного 21-летним выходцем из Туниса. Об этом в пятницу, 30 октября, сообщает Le Figaro.
По данным французской полиции, в результате нападения погибли женщина 60 лет, мать нескольких детей бразильского происхождения и служитель собора Нотр-Дам, рядом с которым произошла атака.
Как сообщало ИА REGNUM, 29 октября три человека погибли в результате нападения возле базилики Нотр-Дам в Ницце. Пострадали еще несколько человек.
После теракта в Ницце премьер-министр Франции Жан Кастекс объявил о террористической угрозе на всей территории страны.
Подробности в материале: Во Франции установили личности погибших при нападении в Ницце
Боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов выступил с резкой критикой в адрес президента Франции Эммануэля Макрона, поддержавшего публикации карикатур на пророка Мухаммеда под эгидой свободы слова.
Подробности в материале: Нурмагомедов в оскорбительной форме осудил Макрона за нападки на ислам
Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский прогнозирует начало гражданской войны во Франции на фоне нападений исламистов, передает корреспондент ИА REGNUM 30 октября.
Об этом: Жириновский пророчит Франции войну
В Киргизии митингующие выкрикивали «Аллах акбар», высказывали критику в адрес властей Франции и демонстративно растоптали портрет президента Макрона.
Читайте подробнее: На юге Киргизии митингующие растоптали портрет президента Франции
После террористической атаки исламистов в Ницце на службу будут призваны из резерва 3,5 тыс. жандармов, сообщил 30 октября глава МВД Франции Жеральд Дарманенпосле заседания совета безопасности.
«Совет безопасности принял решение о повышении уровня бдительности. 3,5 тыс. жандармов-резервистов будут призваны на службу, с понедельника они поступят в распоряжение префектур», — заявил Дарманен.
Читайте также: Во Франции после теракта в Ницце призовут из резерва 3,5 тыс. жандармов
Бывший премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад раскритиковал социальные сети Twitter и Facebook за то, что они удалили его замечания о праве «мусульман убивать миллионы французов». Об этом в пятницу, 30 октября, сообщает Le Figaro.
Читайте также: Экс-премьер-министр Малайзии обиделся на Twitter и Facebook
Сотрудники полиции задержали более 20 участников акции протеста у здания посольства Франции в Москве, сообщают СМИ.
Подробности в материале: Полиция задержала более 20 человек у здания посольства Франции в Москве
Мужчина взят с поличным в Париже за угрозы сотрудникам правоохранительных органов, сообщает 30 октября Reuters.
Читайте также: В Париже задержан мужчина, угрожавший полицейским ножами
Основным подозреваемым в нападении на прихожан церкви в Ницце является 21-летний уроженец Туниса Брахим Ауиссауи, который недавно эмигрировал в Европу.
Подробности в материале: Тунис подозревает «Организацию Махди» в причастности к атакам в Ницце
Министр внутренних дел Италии Лучана Ламорджезе заявила, что итальянское правительство не нарушило никаких правил, когда позволило выходцу из Туниса, обвиненному в убийстве троих человек во французской Ницце, пересечь границу Евросоюза.
Подробности в материале: Премьер-министр Италии: убийца троих человек в Ницце законно попал в ЕС
Десятки тысяч мусульман вышли на улицы Бангладеш, Пакистана, Палестины и Ливана, чтобы выразить свой протест против политики президента Франции Эммануэля Макрона, оправдавшего публикацию и распространение карикатур на пророка Мухаммеда.
Об этом: Жители Бангладеш назвали Макрона «главным террористом в мире»
При этом в Мумбаи и других крупных городах Индии прошли антифранцузские акции протеста. В Индии проживает более 165 млн мусульман.
Читайте подробнее: Премьер-министр Индии осудил теракт в Ницце
«Мы разделяем одни ценности. Мы стоим за одно и то же», — заявил премьер-министр Австралии Скотт Моррисон по австралийскому телевидению.
Подробности в материале: Премьер-министр Австралии поддержал Макрона
Протесты против политики президента Франции Эммануэля Макрона, проходившие недалеко от посольства Франции в столице Ливана.
Читайте подробнее: Протесты в Ливане против политики Макрона закончились столкновениями
Российский чемпион UFC в лёгком весе ХабибНурмагомедов оскорбил президента Франции Эммануэля Макрона, назвав последнего «тварью».
Читайте также: Хабиб Нурмагомедов оскорбил Эммануэля Макрона
Митинг против антиисламских действий правительства Франции прошел в Восточном Иерусалиме после пятничной молитвы в мечети Аль-Акса. Также крупные митинги протеста прошли в Рамалле на Западном берегу и в секторе Газа.
Читайте подробнее: В Палестине прошли массовые митинги против Франции
В Ливане, Пакистане и Бангладеш после традиционной пятничной молитвы прошли многотысячные антифранцузские марши. Десятки тысяч мусульман в Дакке сжигали французские флаги и уничтожили чучело президента Франции Эммануэля Макрона.
Об этом:В Ливане, Пакистане и Бангладеш прошли марши против Франции
Полиция Пакистана применила слезоточивый газ против участников многотысячной акции протеста, которые пытались прорваться к посольству Франции в Исламабаде.
Об этом: В Пакистане полиция не пустила толпы мусульман к посольству Франции
Италия «не несет никакой ответственности» за теракт в Ницце, заявила в пятницу, 30 октября, глава МВД Италии Лучана Ламорджезе.
Исполнитель теракта, по имеющимся данным, прибыл в Евросоюз через остров Лампедуза и во Францию попал через Италию.
Читайте также: В МВД Италии не чувствуют своей вины за теракт в Ницце
Прокуратура итальянского Бари в пятницу, 30 октября, возбудила два уголовных дела против исполнителя теракта в Ницце.
В частности, его подозревают в причастности к международному терроризму.
По имеющимся данным, преступник попал в ЕС через остров Лампедуза.
Читайте подробнее: Прокуроры Италии открыли дело против террориста из Ниццы
Сотрудники правоохранительных органов провели задержание второго подозреваемого по делу о теракте в соборе Нотр-Дамм во французском городе Ницца, передает телеканал BFMTV со ссылкой на свои источники.
Подробности в материале: Во Франции задержали второго подозреваемого по делу о теракте в Ницце — СМИ
Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал от лидера ЛДПР Владимира Жириновского извинений в связи с его комментарием о полномочиях руководителей субъектов РФ высказываться по вопросам международной политики.
Подробности в материале: Кадыров потребовал от Жириновского извинений
Канцлер Австрии Себастьян Курц комментируя нападение на католическую церковь в Вене заявил о решительной борьбе с политическим исламом ради безопасности христиан. Об этом 30 октября он написал на своей странице в социальной сети Twitter.
Об этом: Канцлер Австрии заявил о необходимости борьбы с «политическим исламом»
Поддержку против «радикального исламского экстремизма» выразил президент США Дональд Трамп французскому лидеру Эммануэлю Макрону после произошедших во Франции терактов. Об этом сообщил заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир в ходе брифинга.
Читайте подробнее: Трамп обратился к Макрону из-за терактов во Франции
Президент Индонезии Джоко Видодо раскритиковал слова главы Франции Эммануэля Макрона, который назвал атаки в городах Пятой Республики «исламским террористическим нападением».
Читайте подробнее: Президент Индонезии осудил слова Макрона о мусульманах
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что понимает чувства мусульман с связи с карикатурами на пророка Мухаммеда в прессе. Об этом Макрон рассказал в интервью Al Jazeera.
Об этом: Макрон прокомментировал публикацию с карикатурой на пророка Мухаммеда
Во французском Лионе неизвестный напал на православного священника, 31 октября сообщается AFP.
Читайте подробнее: В Лионе неизвестный открыл огонь у православной церкви
Власти Франции намерены открыть после стрельбы в Лионе кризисный штаб. Об этом 31 октября написал глава МВД Франции Жеральд Дарманен на странице в соцсети Twitter.
Об этом: Во Франции анонсировали открытие кризисного штаба после стрельбы в Лионе
Устроивший стрельбу у православной церкви во французском Лионе злоумышленник был вооружён обрезом охотничьего ружья. Об этом 31 октября сообщает Le Parisen.
Читайте подробнее: Напавший на священника в Лионе стрелял из обреза ружья
Сообщение в отношении российских властей со стороны посольства Франции в Москве о террористической угрозе, возросшей после акций протеста у французского посольства, вызвало реакцию со стороны пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение 31 октября в сервисе «Яндекс.Новости».
Читайте подробнее: В сети обсудили обеспокоенность посольства Франции в Москве из-за угроз
Заявление митрополита Илариона о том, что французские власти должны запретить карикатуры на пророка Мухаммеда, вызвало неоднозначную реакцию в интернете. Граждане оставили свои комментарии 31 октября в сервисе «Яндекс.Новости».
Подробности в материале: Призыв РПЦ запретить карикатуры на пророка во Франции обсудили в сети
Во Франции полицейские в рамках расследования дела о теракте в Ницце задержали ещё одного человека, сообщает 31 октября радио France Bleu.
Подробности в материале: Во Франции по делу о теракте в Ницце задержали ещё одного человека
Во Франции сотрудники полиции задержали подозреваемого в нападении на православного священника в Лионе, сообщает 31 октября портал Lyonmag.
Подробности в материале: В Лионе задержали подозреваемого в нападении на священника
Во Франции освободили из-под стражи мужчину, которого подозревали в нападении на священника в Лионе. Об этом сообщило 1 ноября Agence France Presse со ссылкой на прокуратуру Лиона.
Об этом: В Лионе отпустили задержанного по делу о покушении на священника
В настоящее время под стражей остаются четыре человека, в том числе главный подозреваемый по делу об атаке на прихожан собора в Ницце.
Читайте также: Освобождены трое задержанных по делу о нападении на прихожан собора в Ницце
Мессы в память о жертвах теракта в Ницце прошли во многих соборах Франции. В ряде городов почтить память погибших пришли представители мусульманских общин.
Об этом: Месса в память о жертвах теракта прошла в соборе Нотр-Дам в Ницце
С визитом приедет в Россию в ближайшее время министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен. Об этом 2 ноября глава французского МИД сообщил в эфире телеканала BFM.
Читайте подробнее: Глава МВД Франции посетит с визитом Россию в ближайшее время
Датские издания Berlingske и Weekendavisen согласились опубликовать объявления с карикатурами на пророка Мухаммеда. Об этом сообщила шведская газета Fria Tider.
Карикатуры будут размещены в качестве рекламы, место которой на страницах газет выкупила националистическая партия «Новые правые». С помощью краудфандинга партии уже удалось собрать полмиллиона датских крон (€67 тыс.) для оплаты рекламы.
«Я рада этому. Конечно, я ожидала, что большинство средств массовой информации воспримут это предложения и воспользуются той свободой прессы, которая у нас есть в Дании», — заявила лидер партии Пернилле Вермунд.
Ранее разместить карикатуры по заказу «Новых правых» отказались все крупнейшие печатные издания.
Читайте также: Датские СМИ могут опубликовать карикатуры на пророка Мухаммеда
Президент Франции Эммануэль Макрон призвал школьников страны «учиться быть свободными», несмотря на убийство преподавателя истории Самуэля Пати, показывавшего на уроках карикатуры на пророка Мухаммеда.
Незадолго до начала дня памяти Самуэля Пати, организованного в школах Франции, Макрон опубликовал обращение, адресованное 12 миллионам учащихся, на своей официальной странице в социальной сети Instagram.
«Последние две недели стали для нас всех настоящим ударом… В эти тяжелые для всех нас дни, я хочу, чтобы бы запомнили несколько слов. Вы находитесь во Франции. Быть жителем Франции, обучаться в республиканской школе означает учиться быть свободным», — заявил президент.
Напомним, после убийства во Франции учителя истории Самуэля Пати Макрон заявил о том, что Париж будет и впредь поддерживать публикацию карикатур сатирического журнала Charlie Hebdo на пророка Мухаммеда «во имя свободы слова».
Читайте также: «Учитесь быть свободными»: Макрон обратился к школьникам Франции
В основе защиты веры должно лежать не проявление агрессивности, а следование заветам веры, отметил обозреватель ИА REGNUMМихаил Демурин в понедельник, 2 ноября, комментируя высказывания верховного муфтия России Талгата Таджуддина.
Читайте подробнее: Карикатуры и теракты: Приверженность вере не докажешь насилием
Требование главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова извинений со стороны лидера ЛДПР Владимира Жириновского вызвало обсуждение в сети. Граждане оставили свои комментарии 2 ноября в сервисе «Яндекс.Новости».
Подробности в материале: В сети отреагировали на требование Кадырова извинений от Жириновского
Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен посетит Ливан и Алжир, чтобы согласовать с властями этих стран списки лиц — граждан этих государств, которых Франции считает «радикальными» и собирается депортировать.
После убийства троих человек в Ницце 21-летним выходцем из Туниса глава МВД Франции отправится 7 и 8 ноября в Тунис и Алжир, чтобы «обсудить ситуацию со своими коллегами из министерств внутренних дел и разведывательными службами, а также согласовать депортацию нескольких человек, имеющих гражданство этих стран и признанных радикальными во Франции».
Как уточнил министр во время своего интервью телеканалу BFM TV, за последний месяц власти Франции уже выслали 16 человек.
Напомним, ранее 2 октября президент Франции Эммануэль Макрон призвал школьников страны «учиться быть свободными», несмотря на убийство преподавателя истории Самуэля Пати, показывавшего на уроках карикатуры на пророка Мухаммеда.
Читайте подробнее: Франция может выслать из страны несколько граждан Туниса и Алжира
Министр иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов Анвар Гаргаш высказался в поддержку президента Франции Эммануэля Макрона на фоне обвинений, звучащих в адрес последнего, во враждебном отношении к мусульманам.
В своем интервью от 2 октября немецкому изданию Die Welt Гаргаш призвал «прислушиваться к тому, что Макрон сказал в действительности», и предположил, что последний «не хочет маргинализации мусульман в западных странах и абсолютно прав в этом».
Также министр заявил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, 24 октября призвавший Макрона «лечить свою психику», «использует чужие слабости и неудачи», чтобы «усилить собственное влияние».
Напомним, 24 октября Эрдоган заявил, что Макрону «нужно лечить свою психику», после того как глава Пятой республики заявил, СМИ имеют право публиковать и распространять карикатуры на пророка Мухаммеда и выдвинул идею «просвещенного ислама».
Читайте также: Глава МИД ОАЭ вступился за Макрона
Александр Лукашенко предложил президенту Франции посреднические услуги на переговорах с мусульманами.
Премьер-министр Франции Жан Кастекс осудил «любые попытки» связать появление радикального исламизма с колониальным прошлым Франции.
Следите за развитием событий в трансляции: «Террористические нападения и ситуация во Франции — трансляция»
В ходе своего выступления на французском телеканале TF1 2 ноября премьер-министр предложил обсудить тему колониализма в связи с «войной», которую ведет правительство Франции против исламского терроризма.
«Я хочу осудить любые попытки заключить сделку с совестью, которых было очень много в последние годы и которые якобы объясняют появление радикального исламизма. Как будто мы должны вечно сами себя обвинять и сожалеть о колонизации», — заявил Кастекс.
Напомним, 30 октября десятки тысяч мусульман вышли на улицы Бангладеш, Пакистана, Палестины и Ливана, чтобы выразить свой протест против политики президента Франции Эммануэля Макрона, оправдавшего публикацию и распространение карикатур на пророка Мухаммеда.
Читайте подробнее: Премьер-министр Франции призвал не «сожалеть о колонизации»
В столице Бангладеш городе Дакка 50 тысяч человек собрались, чтобы принять участие в протестах против политики президента Франции Эммануэля Макрона, поддержавшего публикацию и распространение карикатур на пророка Мухаммеда.
Как сообщает Le Figaro, в понедельник, 2 ноября, минимум 50 тысяч челочек последовали призыву местной исламистской организации «Хефазат-и-Ислам» и приняли участие в манифестациях у посольства Франции.
Участники протеста обвиняли Макрона в поддержке распространения карикатур на пророка Мухаммеда под предлогом свободы слова и призывали мусульманские страны бойкотировать товары из Франции.
Напомним, 30 октября десятки тысяч мусульман также вышли на улицы Бангладеш, Пакистана, Палестины и Ливана, чтобы выразить свой протест против политики Макрона.
Читайте также: В Бангладеш 50 тысяч человек пришли на протест против политики Макрона
Руководители крупнейших мечетей и других мусульманских организаций Франции осудили призывы к бойкоту французских товаров, звучащие в Бангладеш, Пакистане, Ливане и других странах после поддержки со стороны президента Франции Эммануэля Макрона публикации карикатур на пророка Мухаммеда.
Об этом: Мусульмане Франции осудили призывы к бойкоту французских товаров
Террористическая организация «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) опубликовала обращение к последователям, в котором призвала «убивать любого человека, который оскорбил пророка Мухаммеда».