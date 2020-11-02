Террористические нападения и ситуация во Франции — трансляция

20:50 29.10.2020 США выражают поддержку Франции в борьбе с радикальным исламским терроризмом и экстремизмом в связи с нападением в Ницце, заявил советник по национальной безопасности Белого дома Роберт О'Брайен.

21:41 29.10.2020 Тунис начал расследование против выходца из страны, подозреваемого в совершении нападения с ножом во французской Ницце, сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя судебной власти Туниса.

21:52 29.10.2020 Полиция входит в церковь Нотр-Дам в Ницце. Цитата из видео пользователя @DeltaMike59. twitter

21:54 29.10.2020 Устроивший резню в Ницце преступник является выходцем из северо-восточной тунисской провинции Кайруан.

21:57 29.10.2020 Черногория преданно поддерживает дружественную Францию и осуждает бессмысленное насилие и осквернение ценностей Французской революции, Французской Республики и демократического мира, написал в своём профиле в социальной сети президент Черногории Мило Джуканович. Читайте подробнее: Президент Черногории осудил теракты во Франции

22:00 29.10.2020 На набережной Ниццы 29 октября багряный закат. Фото Евгении Пикус

22:08 29.10.2020 «Поскольку вы обвиняете всех мусульман и их религию в том, что сделал один разгневанный человек, мусульмане имеют право наказывать французов», — заявил бывший премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад в Twitter Читайте также: Экс-премьер Малайзии заявил о праве мусульман «убить миллионы французов»

22:44 29.10.2020 Франция. Иван Шилов © ИА REGNUM

22:53 29.10.2020 Исламисты объявили войну Франции и всей Европе, написала на своей странице в Twitter в четверг, 29 октября, лидер «Братьев Италии», лидер группы «Консерваторы и реформисты» Европарламента Джорджа Мелони. Тот, кто отрицает факт ведения такой войны, — враг Европы, считает Мелони. Читайте подробнее: Итальянские правые: исламисты объявили войну Европе

22:59 29.10.2020 Информация о том, что исполнитель теракта в Ницце попал в Евросоюз через остров Лампедуза, а позднее бежал с территории Италии, должна быть тщательным образом проверена, заявил в четверг, 29 октября, лидер итальянской «Лиги» Маттео Сальвини. Если эта информация, обнародованная во Франции, подтвердится, оппозиция потребует отставки главы МВД Италии Лучаны Ламорджезе, отметил Сальвини. Читайте подробнее: Теракт в Ницце может привести к отставке главы МВД Италии

23:09 29.10.2020 Главы стран — членов Евросоюза заявили, что они «шокированы» убийством трех человек, произошедшим во французском городе Ницца. Об этом: Евросоюз «шокирован» нападением в Ницце

23:22 29.10.2020 Полиция Франция предполагает, что человек, совершивший вооруженное нападение в Ницце и убивший трех человек, является выходцем из Туниса. Читайте также: Нападение в Ницце предположительно совершил выходец из Туниса

23:54 29.10.2020 Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что защита религиозных учреждений и школ будет усилена после атаки недалеко от собора Нотр-Дам в Ницце. Об этом: Силы правопорядка в Ницце получат подкрепление — Макрон

02:51 30.10.2020 Расследование после сообщений о том, что напавший на собор Нотр-Дам во французском городе Ницца был выходцем из Туниса, начала тунисская прокуратура. Об этом передает радиостанция Mosaique FM. Читайте подробнее: Власти Туниса начали расследование теракта во французском соборе

04:04 30.10.2020 Версия террористического акта в расследовании нападения на полицейских во французском городе Авиньон не будет рассматриваться правоохранительными органами, сообщает газета La Provence со ссылкой на свои источники. Читайте также: Во Франции исключили версию теракта при нападении в Авиньоне

05:46 30.10.2020 «Если в прошлый раз, несколько лет назад, когда во Франции была опубликована в этом еженедельнике карикатура на пророка Мухаммеда, плохие люди (террористы, от которых отрекся официальный исламский мир, но тем не менее), убили половину редакции… несколько лет спустя после этого еженедельник «Шарли Эбдо» публикует карикатуру на пророка Мухаммеда. Вот как я после этого должен рассматривать действия этих людей?» — заявил Третьяков. Читайте далее: Charlie Hebdo подыгрывают исламистам — Третьяков о терактах во Франции

07:27 30.10.2020 Лидер косовских сепаратистов Хашим Тачи29 октября выступил с осуждением террористической атаки в Ницце, в результате которой погибли трое человек. На своей странице в социальной сети Twitter Тачи заявил, что Косово поддерживает народ и правительство Франции. Терроризм не победит — глава Косово Тачи осудил теракт в Ницце

07:31 30.10.2020 Проявлением христианофобии является нападение на людей в соборе Нотр-Дам во французском городе Ницца, заявил президент Бразилии Жаир Болсонару в ходе своего еженедельного выступления, которое транслировалось на его странице в Facebook. Подробности в материале: Президент Бразилии назвал атаку на собор в Ницце проявлением христианофобии

07:59 30.10.2020 Одной из погибших в результате нападения на церковь Нотр-Дам в Ницце стала 44-летняя жительница Бразилии. Об этом 30 октября сообщил глава бразильского МИД Эрнесту Араужу на своей странице в соцсети Twitter. Подробности в материале: При нападении на церковь в Ницце погибла жительница Бразилии

08:04 30.10.2020 В министерстве иностранных дел Индонезии заявили, что до сих пор ни один гражданин Индонезии не пострадал в результате нападения на церковь в Ницце (Франция), сообщает CNN Indonesia. Об этом: Граждане Индонезии не пострадали при теракте во Франции

08:16 30.10.2020 Индонезия осудила теракт во французском городе Ницце, в результате которого три человека погибли и несколько человек получили ранения, сообщает Antara. Об этом: Индонезия осудила теракт в Ницце

09:37 30.10.2020 Правительство Южной Кореи решительно осуждает террористический акт во французском городе Ницца и выражает соболезнования пострадавшим и семьям погибших. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства иностранных дел страны. Подробности в материале: Власти Южной Кореи осудили теракт в Ницце

09:44 30.10.2020 Президент Польши Анджей Дуда написал послание с соболезнованиями президенту Франции Эммануэлю Макрону по поводу террористической атаки в Ницце, совершенной утром 29 октября. Об этом сообщает Polskie Radio 24. Читайте также: Анджей Дуда выразил соболезнования президенту Франции в связи с терактом

09:47 30.10.2020 Свои соболезнования народу Франции, где вооруженный ножом мужчина 29 октября 2020 года напал на прохожих у входа в собор Ниццы, выразил кандидат в президенты США Джо Байден. Об этом он написал у себя в твиттере. «Мы с Джилл продолжаем молиться за французский народ после ужасного теракта в Ницце, жертвами которого стали невинные люди в молитвенном доме», — заверяет Байден. Читайте также: Джо Байден «молится за французский народ»

09:52 30.10.2020 Папа Римский Франциск решительно осудил убийство троих человек, произошедшее во французском городе Ницца, и охарактеризовал его как «зверский акт». Об этом в четверг, 29 октября, сообщает Reuters. «Я поддерживаю близкую связь с католическим сообществом Ниццы, находящимся в трауре после атаки, которая стала причиной смерти в месте, где должна происходить молитва и приходить утешение», — заявил глава Католической церкви. «Я молюсь за жертв, за их семьи и за весь народ Франции, чтобы он мог отвечать добром на зло», — добавил папа Римский. Напомним, 29 октября в Ницце мужчина с ножом напал на местных жителей. В результате погибли три человека, еще шестеро получили ранения. Злоумышленник задержан. В этот же день в Авиньоне при попытке нападения на полицейских убит мужчина. Об этом: Папа Римский назвал нападение в Ницце «зверским актом»

10:03 30.10.2020 Глава антитеррористической прокуратуры Франции Жан-Франсуа Рикар заявил, что у напавшего на людей в Ницце террориста нашли Коран, нож и два мобильных телефона. Об этом 30 октября сообщает Le Monde. Подробности в материале: Во Франции рассказали о найденных вещах напавшего на церковь в Ницце

10:29 30.10.2020 Сотрудники полиции Франции задержали мужчину, который подозревается в том, что имел контакты с напавшим 29 октября на прохожих возле церкви Нотр-Дам в Ницце. Об этом 30 октября сообщает телеканал BFM со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Читайте подробнее: Во Франции задержали подозреваемого в причастности к нападению в Ницце

11:00 30.10.2020 В Госдуме предостерегли жителей России от копирования трагедии, которая произошла во Фракции. Об этом: В Госдуме увидели в Татарии повторение трагедии, случившейся в Ницце

11:05 30.10.2020 Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский на фоне трагедии в Ницце и Татарии призвал проверить все учебные заведения с религиозным уклоном, где может быть экстремистская литература, передает корреспондент ИА REGNUM 30 октября. Читайте также: Жириновский призвал проверить все школы с религиозным уклоном

11:18 30.10.2020 Власти Франции за последний месяц выслали из республики 14 иностранцев, которые подозреваются в распространении радикальных идей. Об этом 30 октября заявил глава МВД Франции Жеральд Дарманен. Читайте подробнее: Во Франции рассказали о высылке подозреваемых в экстремизме иностранцев

11:59 30.10.2020 Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что на территории Франции возможны «новые атаки» после нападения и убийства троих человек в Ницце 29 октября. Выступая на телеканале RTL, министр заявил, что Франция «ведет войну с врагом, который является одновременно внутренним и внешним. К сожалению, мы вынуждены признать, что во Франции происходили и будут происходить такие же гнусные атаки, как эта». Дарманен уточнил, что под «врагом» он имеет в виду «исламистскую идеологию». Как сообщало ИА REGNUM, 29 октября три человека погибли в результате нападения возле базилики Нотр-Дам в Ницце. Пострадали еще несколько человек. После теракта в Ницце премьер-министр Франции Жан Кастекс объявил о террористической угрозе на всей территории страны. Читайте подробнее: Глава МВД Франции сообщил о возможности новых атак на территории страны

12:30 30.10.2020 Совет мусульман Франции призвал тех, кто исповедует ислам, отменить мероприятия, посвященные продолжающемуся мусульманскому празднику Мавлид, и временно закрыть мечети в связи ростом количества атак исламистских радикалов на территории Франции. На своей официальной странице в социальной сети Twitter Совет мусульман Франции решительно осудил нападение у собора Нотр-Дам в Ницце, произошедшее 29 октября, в результате которого погибли три человека. «Чтобы выразить свою солидарность с семьями погибших, мы призываем приостановить мероприятия, приуроченные к празднику Мавлид», — говорится в сообщении. Ежегодный мусульманский праздник Мавлид посвящен дню рождения пророка Мухаммеда. Напомним, 30 октября министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что на территории страны возможны «новые атаки» после нападения и убийства троих человек в Ницце 29 октября. Об этом: Во Франции призвали отменить мероприятия, посвященные дню рождения пророка

13:01 30.10.2020 Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что связи между нападением на полицейского в Татарии и событиями во Франции нет. Об этом: Связи между нападением в Татарии и терактом во Франции нет — Кремль

13:05 30.10.2020 Мировые религии отвергают идеи экстремизма. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Ни одна мировая религия не приемлет идеи экстремизма. Она их абсолютно отвергает. И экстремизм, собственно, не имеет никакого отношения к религии», — сказал Песков Подробности в материале: Песков призвал отделять религию от экстремизма

13:56 30.10.2020 В случае, если положения конституции Франции не позволяют вести необходимые для борьбы с терроризмом действия, ее нужно изменить. Такое мнение 30 октября высказал мэр Ниццы Кристиан Эстрози в эфире радиостанции Europe 1. Читайте подробнее: Мэр Ниццы заявил о необходимости изменить конституцию Франции

14:05 30.10.2020 Французские правые партии «Республиканцы» и «Национальный фронт» призвали ужесточить иммиграционные правила после атаки в Ницце, совершенной выходцем из Туниса, в результате которой погибли три человека. Выступая на телеканале RTL, глава партии «Республиканцы» Кристиан Жакоб предложил «поставить проблему иммиграции и ее контроля» и добавил, что у его сторонников «есть предложения по усилению этого контроля». «Мы видим, что теперь невозможно разрешить проблемы терроризма и исламизма, не затронув проблему иммиграции», — пояснил он. Глава партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, в свою очередь, заявила, что, «если массовая, неконтролируемая, анархичная иммиграция не будет остановлена, то мы не сможем разрешить проблему, из-за которой жители Франции погибают в свой собственной стране». Как сообщало ИА REGNUM, 29 октября три человека погибли в результате нападения возле базилики Нотр-Дам в Ницце. Пострадали еще несколько человек. После теракта в Ницце премьер-министр Франции Жан Кастекс объявил о террористической угрозе на всей территории страны. Читайте подробнее: Во Франции призвали ужесточить контроль над иммиграцией

14:18 30.10.2020 Полиция определила личности лиц, погибших во время нападения в Ницце 29 октября, совершенного 21-летним выходцем из Туниса. Об этом в пятницу, 30 октября, сообщает Le Figaro. По данным французской полиции, в результате нападения погибли женщина 60 лет, мать нескольких детей бразильского происхождения и служитель собора Нотр-Дам, рядом с которым произошла атака. Как сообщало ИА REGNUM, 29 октября три человека погибли в результате нападения возле базилики Нотр-Дам в Ницце. Пострадали еще несколько человек. После теракта в Ницце премьер-министр Франции Жан Кастекс объявил о террористической угрозе на всей территории страны. Подробности в материале: Во Франции установили личности погибших при нападении в Ницце

14:38 30.10.2020 Боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов выступил с резкой критикой в адрес президента Франции Эммануэля Макрона, поддержавшего публикации карикатур на пророка Мухаммеда под эгидой свободы слова. Подробности в материале: Нурмагомедов в оскорбительной форме осудил Макрона за нападки на ислам

15:08 30.10.2020 Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен. (сс) Jacques Paquier

16:26 30.10.2020 Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский прогнозирует начало гражданской войны во Франции на фоне нападений исламистов, передает корреспондент ИА REGNUM 30 октября. Об этом: Жириновский пророчит Франции войну

16:49 30.10.2020 Нотр-Дам в Ницце. (сс) LimeWave Photo

16:56 30.10.2020 В Киргизии митингующие выкрикивали «Аллах акбар», высказывали критику в адрес властей Франции и демонстративно растоптали портрет президента Макрона. Читайте подробнее: На юге Киргизии митингующие растоптали портрет президента Франции

17:22 30.10.2020 После террористической атаки исламистов в Ницце на службу будут призваны из резерва 3,5 тыс. жандармов, сообщил 30 октября глава МВД Франции Жеральд Дарманенпосле заседания совета безопасности. «Совет безопасности принял решение о повышении уровня бдительности. 3,5 тыс. жандармов-резервистов будут призваны на службу, с понедельника они поступят в распоряжение префектур», — заявил Дарманен. Читайте также: Во Франции после теракта в Ницце призовут из резерва 3,5 тыс. жандармов

17:42 30.10.2020 Бывший премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад раскритиковал социальные сети Twitter и Facebook за то, что они удалили его замечания о праве «мусульман убивать миллионы французов». Об этом в пятницу, 30 октября, сообщает Le Figaro. Читайте также: Экс-премьер-министр Малайзии обиделся на Twitter и Facebook

17:57 30.10.2020 Сотрудники полиции задержали более 20 участников акции протеста у здания посольства Франции в Москве, сообщают СМИ. Подробности в материале: Полиция задержала более 20 человек у здания посольства Франции в Москве

18:49 30.10.2020 Мужчина взят с поличным в Париже за угрозы сотрудникам правоохранительных органов, сообщает 30 октября Reuters. Читайте также: В Париже задержан мужчина, угрожавший полицейским ножами

19:09 30.10.2020 Посольство Франции в Москве. (сс) Gennady Grachev.

20:47 30.10.2020 Основным подозреваемым в нападении на прихожан церкви в Ницце является 21-летний уроженец Туниса Брахим Ауиссауи, который недавно эмигрировал в Европу. Подробности в материале: Тунис подозревает «Организацию Махди» в причастности к атакам в Ницце

21:17 30.10.2020 Полиция на месте теракта. © twitter @PoliceNat06

21:31 30.10.2020 Министр внутренних дел Италии Лучана Ламорджезе заявила, что итальянское правительство не нарушило никаких правил, когда позволило выходцу из Туниса, обвиненному в убийстве троих человек во французской Ницце, пересечь границу Евросоюза. Подробности в материале: Премьер-министр Италии: убийца троих человек в Ницце законно попал в ЕС

21:33 30.10.2020 Десятки тысяч мусульман вышли на улицы Бангладеш, Пакистана, Палестины и Ливана, чтобы выразить свой протест против политики президента Франции Эммануэля Макрона, оправдавшего публикацию и распространение карикатур на пророка Мухаммеда. Об этом: Жители Бангладеш назвали Макрона «главным террористом в мире»

21:59 30.10.2020 При этом в Мумбаи и других крупных городах Индии прошли антифранцузские акции протеста. В Индии проживает более 165 млн мусульман. Читайте подробнее: Премьер-министр Индии осудил теракт в Ницце

22:08 30.10.2020 «Мы разделяем одни ценности. Мы стоим за одно и то же», — заявил премьер-министр Австралии Скотт Моррисон по австралийскому телевидению. Подробности в материале: Премьер-министр Австралии поддержал Макрона

22:21 30.10.2020 Протесты против политики президента Франции Эммануэля Макрона, проходившие недалеко от посольства Франции в столице Ливана. Читайте подробнее: Протесты в Ливане против политики Макрона закончились столкновениями

22:33 30.10.2020 Траурная лента. Скриншот страницы @cestrosi

22:51 30.10.2020 Российский чемпион UFC в лёгком весе ХабибНурмагомедов оскорбил президента Франции Эммануэля Макрона, назвав последнего «тварью». Читайте также: Хабиб Нурмагомедов оскорбил Эммануэля Макрона

23:13 30.10.2020 Митинг против антиисламских действий правительства Франции прошел в Восточном Иерусалиме после пятничной молитвы в мечети Аль-Акса. Также крупные митинги протеста прошли в Рамалле на Западном берегу и в секторе Газа. Читайте подробнее: В Палестине прошли массовые митинги против Франции

23:28 30.10.2020 В Ливане, Пакистане и Бангладеш после традиционной пятничной молитвы прошли многотысячные антифранцузские марши. Десятки тысяч мусульман в Дакке сжигали французские флаги и уничтожили чучело президента Франции Эммануэля Макрона. Об этом:В Ливане, Пакистане и Бангладеш прошли марши против Франции

23:30 30.10.2020 Полиция Пакистана применила слезоточивый газ против участников многотысячной акции протеста, которые пытались прорваться к посольству Франции в Исламабаде. Об этом: В Пакистане полиция не пустила толпы мусульман к посольству Франции

23:49 30.10.2020 Италия «не несет никакой ответственности» за теракт в Ницце, заявила в пятницу, 30 октября, глава МВД Италии Лучана Ламорджезе. Исполнитель теракта, по имеющимся данным, прибыл в Евросоюз через остров Лампедуза и во Францию попал через Италию. Читайте также: В МВД Италии не чувствуют своей вины за теракт в Ницце

00:17 31.10.2020 Прокуратура итальянского Бари в пятницу, 30 октября, возбудила два уголовных дела против исполнителя теракта в Ницце. В частности, его подозревают в причастности к международному терроризму. По имеющимся данным, преступник попал в ЕС через остров Лампедуза. Читайте подробнее: Прокуроры Италии открыли дело против террориста из Ниццы

01:07 31.10.2020 Сотрудники правоохранительных органов провели задержание второго подозреваемого по делу о теракте в соборе Нотр-Дамм во французском городе Ницца, передает телеканал BFMTV со ссылкой на свои источники. Подробности в материале: Во Франции задержали второго подозреваемого по делу о теракте в Ницце — СМИ

02:32 31.10.2020 Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал от лидера ЛДПР Владимира Жириновского извинений в связи с его комментарием о полномочиях руководителей субъектов РФ высказываться по вопросам международной политики. Подробности в материале: Кадыров потребовал от Жириновского извинений

03:54 31.10.2020 Канцлер Австрии Себастьян Курц комментируя нападение на католическую церковь в Вене заявил о решительной борьбе с политическим исламом ради безопасности христиан. Об этом 30 октября он написал на своей странице в социальной сети Twitter. Об этом: Канцлер Австрии заявил о необходимости борьбы с «политическим исламом»

05:59 31.10.2020 Поддержку против «радикального исламского экстремизма» выразил президент США Дональд Трамп французскому лидеру Эммануэлю Макрону после произошедших во Франции терактов. Об этом сообщил заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир в ходе брифинга. Читайте подробнее: Трамп обратился к Макрону из-за терактов во Франции

16:25 31.10.2020 Президент Индонезии Джоко Видодо раскритиковал слова главы Франции Эммануэля Макрона, который назвал атаки в городах Пятой Республики «исламским террористическим нападением». Читайте подробнее: Президент Индонезии осудил слова Макрона о мусульманах

19:02 31.10.2020 Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что понимает чувства мусульман с связи с карикатурами на пророка Мухаммеда в прессе. Об этом Макрон рассказал в интервью Al Jazeera. Об этом: Макрон прокомментировал публикацию с карикатурой на пророка Мухаммеда

19:48 31.10.2020 Во французском Лионе неизвестный напал на православного священника, 31 октября сообщается AFP. Читайте подробнее: В Лионе неизвестный открыл огонь у православной церкви

20:34 31.10.2020 Власти Франции намерены открыть после стрельбы в Лионе кризисный штаб. Об этом 31 октября написал глава МВД Франции Жеральд Дарманен на странице в соцсети Twitter. Об этом: Во Франции анонсировали открытие кризисного штаба после стрельбы в Лионе

20:42 31.10.2020 Устроивший стрельбу у православной церкви во французском Лионе злоумышленник был вооружён обрезом охотничьего ружья. Об этом 31 октября сообщает Le Parisen. Читайте подробнее: Напавший на священника в Лионе стрелял из обреза ружья

21:53 31.10.2020 Сообщение в отношении российских властей со стороны посольства Франции в Москве о террористической угрозе, возросшей после акций протеста у французского посольства, вызвало реакцию со стороны пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение 31 октября в сервисе «Яндекс.Новости». Читайте подробнее: В сети обсудили обеспокоенность посольства Франции в Москве из-за угроз

22:09 31.10.2020 Заявление митрополита Илариона о том, что французские власти должны запретить карикатуры на пророка Мухаммеда, вызвало неоднозначную реакцию в интернете. Граждане оставили свои комментарии 31 октября в сервисе «Яндекс.Новости». Подробности в материале: Призыв РПЦ запретить карикатуры на пророка во Франции обсудили в сети

22:16 31.10.2020 Во Франции полицейские в рамках расследования дела о теракте в Ницце задержали ещё одного человека, сообщает 31 октября радио France Bleu. Подробности в материале: Во Франции по делу о теракте в Ницце задержали ещё одного человека

22:36 31.10.2020 Во Франции сотрудники полиции задержали подозреваемого в нападении на православного священника в Лионе, сообщает 31 октября портал Lyonmag. Подробности в материале: В Лионе задержали подозреваемого в нападении на священника

19:31 01.11.2020 Во Франции освободили из-под стражи мужчину, которого подозревали в нападении на священника в Лионе. Об этом сообщило 1 ноября Agence France Presse со ссылкой на прокуратуру Лиона. Об этом: В Лионе отпустили задержанного по делу о покушении на священника

01:02 В настоящее время под стражей остаются четыре человека, в том числе главный подозреваемый по делу об атаке на прихожан собора в Ницце. Читайте также: Освобождены трое задержанных по делу о нападении на прихожан собора в Ницце

02:58 Мессы в память о жертвах теракта в Ницце прошли во многих соборах Франции. В ряде городов почтить память погибших пришли представители мусульманских общин. Об этом: Месса в память о жертвах теракта прошла в соборе Нотр-Дам в Ницце

06:56 Мэр Ниццы Кристиан Эстрози на месте теракта. Скриншот страницы twitter @cestrosi.

07:45 Мэр Ниццы Кристиан Эстрози и президент Франции Эммануэль Макрон. Скриншот страницы twitter @cestrosi

08:47 Глава партии «Республиканцы» Кристиан Жакоб. (сс) Jean-François Benard

09:34 Полиция на месте теракта. © twitter @PoliceNat06.

11:05 Эммануэль Макрон. (cc) EU2017EE Estonian Presidency

11:39 С визитом приедет в Россию в ближайшее время министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен. Об этом 2 ноября глава французского МИД сообщил в эфире телеканала BFM. Читайте подробнее: Глава МВД Франции посетит с визитом Россию в ближайшее время

12:26 Полиция на месте теракта у Нотр-Дама. © twitter @PoliceNat06.

12:34 Датские издания Berlingske и Weekendavisen согласились опубликовать объявления с карикатурами на пророка Мухаммеда. Об этом сообщила шведская газета Fria Tider. Карикатуры будут размещены в качестве рекламы, место которой на страницах газет выкупила националистическая партия «Новые правые». С помощью краудфандинга партии уже удалось собрать полмиллиона датских крон (€67 тыс.) для оплаты рекламы. «Я рада этому. Конечно, я ожидала, что большинство средств массовой информации воспримут это предложения и воспользуются той свободой прессы, которая у нас есть в Дании», — заявила лидер партии Пернилле Вермунд. Ранее разместить карикатуры по заказу «Новых правых» отказались все крупнейшие печатные издания. Читайте также: Датские СМИ могут опубликовать карикатуры на пророка Мухаммеда

13:37 Президент Франции Эммануэль Макрон призвал школьников страны «учиться быть свободными», несмотря на убийство преподавателя истории Самуэля Пати, показывавшего на уроках карикатуры на пророка Мухаммеда. Незадолго до начала дня памяти Самуэля Пати, организованного в школах Франции, Макрон опубликовал обращение, адресованное 12 миллионам учащихся, на своей официальной странице в социальной сети Instagram. «Последние две недели стали для нас всех настоящим ударом… В эти тяжелые для всех нас дни, я хочу, чтобы бы запомнили несколько слов. Вы находитесь во Франции. Быть жителем Франции, обучаться в республиканской школе означает учиться быть свободным», — заявил президент. Напомним, после убийства во Франции учителя истории Самуэля Пати Макрон заявил о том, что Париж будет и впредь поддерживать публикацию карикатур сатирического журнала Charlie Hebdo на пророка Мухаммеда «во имя свободы слова». Читайте также: «Учитесь быть свободными»: Макрон обратился к школьникам Франции

13:44 Полиция на месте теракта. (сс) Martino C

14:19 В основе защиты веры должно лежать не проявление агрессивности, а следование заветам веры, отметил обозреватель ИА REGNUMМихаил Демурин в понедельник, 2 ноября, комментируя высказывания верховного муфтия России Талгата Таджуддина. Читайте подробнее: Карикатуры и теракты: Приверженность вере не докажешь насилием

14:25 Мэр Ниццы награждает полицейских, участвовавших в ликвидации террориста и помощи пострадавшим. © twitter @cestrosi.

14:26 Требование главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова извинений со стороны лидера ЛДПР Владимира Жириновского вызвало обсуждение в сети. Граждане оставили свои комментарии 2 ноября в сервисе «Яндекс.Новости». Подробности в материале: В сети отреагировали на требование Кадырова извинений от Жириновского

14:31 Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен посетит Ливан и Алжир, чтобы согласовать с властями этих стран списки лиц — граждан этих государств, которых Франции считает «радикальными» и собирается депортировать. После убийства троих человек в Ницце 21-летним выходцем из Туниса глава МВД Франции отправится 7 и 8 ноября в Тунис и Алжир, чтобы «обсудить ситуацию со своими коллегами из министерств внутренних дел и разведывательными службами, а также согласовать депортацию нескольких человек, имеющих гражданство этих стран и признанных радикальными во Франции». Как уточнил министр во время своего интервью телеканалу BFM TV, за последний месяц власти Франции уже выслали 16 человек. Напомним, ранее 2 октября президент Франции Эммануэль Макрон призвал школьников страны «учиться быть свободными», несмотря на убийство преподавателя истории Самуэля Пати, показывавшего на уроках карикатуры на пророка Мухаммеда. Читайте подробнее: Франция может выслать из страны несколько граждан Туниса и Алжира

14:38 Маттео Сальвини выступает в поддержку Франции. © twitter @matteosalvinimi

14:54 Министр иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов Анвар Гаргаш высказался в поддержку президента Франции Эммануэля Макрона на фоне обвинений, звучащих в адрес последнего, во враждебном отношении к мусульманам. В своем интервью от 2 октября немецкому изданию Die Welt Гаргаш призвал «прислушиваться к тому, что Макрон сказал в действительности», и предположил, что последний «не хочет маргинализации мусульман в западных странах и абсолютно прав в этом». Также министр заявил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, 24 октября призвавший Макрона «лечить свою психику», «использует чужие слабости и неудачи», чтобы «усилить собственное влияние». Напомним, 24 октября Эрдоган заявил, что Макрону «нужно лечить свою психику», после того как глава Пятой республики заявил, СМИ имеют право публиковать и распространять карикатуры на пророка Мухаммеда и выдвинул идею «просвещенного ислама». Читайте также: Глава МИД ОАЭ вступился за Макрона

15:06 Полиция у входа в церковь. © twitter @PoliceNat44

15:23 Александр Лукашенко предложил президенту Франции посреднические услуги на переговорах с мусульманами.

16:16 Премьер-министр Франции Жан Кастекс осудил «любые попытки» связать появление радикального исламизма с колониальным прошлым Франции. Следите за развитием событий в трансляции: «Террористические нападения и ситуация во Франции — трансляция» В ходе своего выступления на французском телеканале TF1 2 ноября премьер-министр предложил обсудить тему колониализма в связи с «войной», которую ведет правительство Франции против исламского терроризма. «Я хочу осудить любые попытки заключить сделку с совестью, которых было очень много в последние годы и которые якобы объясняют появление радикального исламизма. Как будто мы должны вечно сами себя обвинять и сожалеть о колонизации», — заявил Кастекс. Напомним, 30 октября десятки тысяч мусульман вышли на улицы Бангладеш, Пакистана, Палестины и Ливана, чтобы выразить свой протест против политики президента Франции Эммануэля Макрона, оправдавшего публикацию и распространение карикатур на пророка Мухаммеда. Читайте подробнее: Премьер-министр Франции призвал не «сожалеть о колонизации»

17:13 Мэр Ниццы Кристиан Эстрози с супругой у собора Нотр-Дам в Ницце. © twitter @cestrosi

18:07 В столице Бангладеш городе Дакка 50 тысяч человек собрались, чтобы принять участие в протестах против политики президента Франции Эммануэля Макрона, поддержавшего публикацию и распространение карикатур на пророка Мухаммеда. Как сообщает Le Figaro, в понедельник, 2 ноября, минимум 50 тысяч челочек последовали призыву местной исламистской организации «Хефазат-и-Ислам» и приняли участие в манифестациях у посольства Франции. Участники протеста обвиняли Макрона в поддержке распространения карикатур на пророка Мухаммеда под предлогом свободы слова и призывали мусульманские страны бойкотировать товары из Франции. Напомним, 30 октября десятки тысяч мусульман также вышли на улицы Бангладеш, Пакистана, Палестины и Ливана, чтобы выразить свой протест против политики Макрона. Читайте также: В Бангладеш 50 тысяч человек пришли на протест против политики Макрона

19:05 Протестующие в Дакке перед посольством Франции в Бангладеш. Цитата twitter.com MuzahidRapiqi

19:40 Руководители крупнейших мечетей и других мусульманских организаций Франции осудили призывы к бойкоту французских товаров, звучащие в Бангладеш, Пакистане, Ливане и других странах после поддержки со стороны президента Франции Эммануэля Макрона публикации карикатур на пророка Мухаммеда. Об этом: Мусульмане Франции осудили призывы к бойкоту французских товаров

20:53 Террористическая организация «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) опубликовала обращение к последователям, в котором призвала «убивать любого человека, который оскорбил пророка Мухаммеда». Об этом: «Аль-Каида"* угрожает Эммануэлю Макрону