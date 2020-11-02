Вооруженный ножом мужчина 29 октября 2020 года напал на прохожих у входа в собор Ниццы на юге Франции. Не менее трех человек погибли, среди них священник и женщина. Нападавший был задержан. В мэрии Ниццы назвали происшедшее терактом. В тот же день вооруженный ножом мужчина был застрелен в Авиньоне. Наблюдатели связывают случившееся с недавним жестоким убийством учителя под Парижем и скандалом вокруг обсуждения карикатур Charlie Hebdo во французских школах.

Все новости о драматических и трагических событиях во Франции — в трансляции ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM
Убийство
14:42 29.10.2020

Во французской Ницце вооруженный ножом мужчина напал на людей. нападение было совершено утром около церкви Нотр-Дам. Нападавший был задержан.

Читайте также: В Ницце вооружённый мужчина напал на людей

14:43 29.10.2020

Нападение на прихожан церкви Нотр-Дам в Ницце было терактом, заявил мэр города Кристиан Эстрози.

Читайте также: Мэр Ниццы назвал терактом нападение на людей возле церкви

14:43 29.10.2020

Президент Франции Эммануэль Макрон отправился в организованный после нападения в Ницце кризисный центр.

Читайте также: Макрон отправился в созданный после теракта в Ницце кризисный центр

14:44 29.10.2020

Проверка информации о возможном минировании в районе церкви Нотр-Дам в Ницце проведена сотрудниками правоохранительных органов. Об этом 29 октября сообщает местная полиция на своей странице в соцсети Twitter.

Читайте также: Полиция в Ницце проверила данные о минировании в районе церкви Нотр-Дам

14:45 29.10.2020

Кремль квалифицирует теракт в Ницце как ужасающую трагедию. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя нападение террористов на церковь Нотр-Дам во французской Ницце.

Читайте также: Кремль прокомментировал теракт в Ницце

14:45 29.10.2020

В Ницце в результате нападения вооруженного мужчины была обезглавлена женщина. По словам главы города Кристана Эстрози, нападавший воспользовался тем же методом, что и террорист в городе Конфлан-Сент-Онорин при убийстве учителя Самюэля Пати.

Читайте также: Напавший на людей в Ницце обезглавил женщину

14:46 29.10.2020

Существование в России такого издания, как французский журнал Charlie Hebdo, невозможно. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Читайте также: Кремль считает невозможным появление аналога Charlie Hebdo в России

14:46 29.10.2020

Нападение вооруженного холодным оружием мужчины на прохожих возле церкви Нотр-Дам в Ницце является абсолютно ужасающей трагедией. Об этом 29 октября заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Читайте также: Песков назвал нападение в Ницце «ужасающей трагедией»

14:47 29.10.2020

В Ницце после нападения вооруженного мужчины на людей будут закрыты все церкви, заявил 29 октября мэр города Кристиан Эстрози.

Читайте также: После теракта в Ницце закроют все церкви

14:47 29.10.2020

Граждане России не пострадали при нападении вооруженного мужчины на людей возле церкви Нотр-Дам в Ницце, сообщили 29 октября в посольстве РФ во Франции.

Читайте также: Граждане РФ не пострадали при теракте в Ницце — посольство

14:47 29.10.2020

Во французском Авиньоне вооруженный ножом мужчина попытался напасть на сотрудников полиции.

Читайте также: Во французском Авиньоне мужчина пытался напасть с ножом на полицейских

14:57 29.10.2020

Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов (КПРФ) призвал разобраться в ситуации с нападениями исламистов на католиков в Европе и начать реальную борьбу с терроризмом, передает корреспондент ИА REGNUM 29 октября.

Читайте также: Гаврилов: католики сейчас под ударом

15:12 29.10.2020

Мэр Ниццы Кристиан Эстрози на месте теракта. Скриншот страницы @cestrosi.

15:42 29.10.2020

По всей территории Франции объявлен высший уровень террористической угрозы. Об этом 29 октября заявил премьер-министр Жан Кастекс.

Читайте также: Франция объявили высший уровень террористической угрозы

15:51 29.10.2020

Нападение в Ницце — трагедия, не имеющая никакого оправдания, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР), передает корреспондент ИА REGNUM 29 октября.

Читайте также: Слуцкий: трагедия в Ницце не имеет оправдания

15:52 29.10.2020

«Пока джихадисты и сторонники Charlie Hebdo выясняют отношения, во Франции торжествуют христианофобия, при этом над христианами глумятся и те, и другие. Одни убивают физически, другие — духовно, издеваются над верой, над религиозными чувствами», — говорит депутат Госдумы, член Комитета по международным делам, директор Института РУССТРАТЕлена Панина.

Читайте подробнее: Во Франции торжествует христианофобия — Елена Панина

15:59 29.10.2020

После террористического акта в Ницце президент России Владимир Путин направил президенту Франции Эммануэлю Макрону соболезнования. Об этом 29 октября сообщается на сайте администрации президента РФ.

16:11 29.10.2020

Канцлер Германии Ангела Меркель выразила солидарность своей страны с Парижем, сообщает 29 октября пресс-секретарь немецкого правительства Штеффен Зайберт у себя в твиттере.

Об этом: Меркель «глубоко потрясена» трагедией в Ницце

16:12 29.10.2020

Макрон прибыл к собору Нотр-Дам в Ницце, где вооружённый ножом мужчина убил трёх человек.

16:17 29.10.2020

Евросоюз един и полон решимости противостоять варварству и фанатизму, прокомментировала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен нападение на прохожих в Ницце. Заявление она опубликовала 29 октября в своем твиттере.

Подробности в материале: Фон дер Ляйен: Европа едина против «варварства и фанатизма»

16:34 29.10.2020

Москвичи несут цветы к посольству Франции.

16:37 29.10.2020

У посольства Франции в Москве проходят одиночные пикеты против высказываний французских властей относительно ислама. Пикетчики с плакатами сменяются каждые полчаса. Обстановка спокойная, дежурящие на месте полицейские не препятствуют акции, сообщает ТАСС.

17:11 29.10.2020

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу решительно осудил теракт, произошедший 29 октября во французском городе Ницца.

Подробности в материале: Глава МИД Турции осудил теракт в Ницце

17:12 29.10.2020

Президент Франции Эммануэль Макрон на месте теракта. © twitter @PoliceNat06

17:13 29.10.2020

Глава МИД ФРГ Хайко Маас после вооружённого нападения в Ницце заявил, что радикальному исламизму нет места в европейском обществе.

«Жестокое убийство в Ницце — это теракт. Мы решительно стоим на стороне наших французских друзей и подруг, и наши мысли в эти тяжёлые часы с жертвами и их близкими. Радикальный исламизм убивает, и ему нет места в нашем обществе», — цитирует Мааса RT.

17:25 29.10.2020

Совершившему теракт в Ницце мужчине — 21 год, он гражданин Туниса, ранее он не попадал в поле зрения полиции, сообщает nicematin.com.

17:34 29.10.2020

Мэр Ниццы расценивает произошедшее как теракт: по его словам, нападавший не переставал повторять «Аллах акбар».

17:40 29.10.2020

По сообщению полиции, нападающий был нейтрализован и ранен во время операции, и был увезён в госпиталь. Полиция выстрелила в него два раза.

17:42 29.10.2020

Во французском городе Лилль полиция арестовала мужчину, одетого в мусульманскую одежду и вооруженного ножом. Об этом в четверг, 29 октября, сообщает Le Figaro.

Мужчина 1994 года рождения, известный правоохранительным органам как «индивид, склонный к радикальному исламизму», был арестован во 2 округе города Лилль. Стоя на трамвайной остановке, человек, одетый в джелабу, размахивал ножом и выкрикивал угрозы.

Напомним, 29 октября в Ницце мужчина с ножом напал на местных жителей. В результате погибли три человека, еще шестеро получили ранения. Злоумышленник задержан. В этот же день в Авиньоне при попытке нападения на полицейских убит мужчина.

Читайте также: Во французском Лилле арестовали вооруженного мужчину

17:55 29.10.2020

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил о своей солидарности с семьями погибших в результате нападения в Ницце.

Читайте также: Премьер-министр Италии отреагировал на теракт в Ницце

17:55 29.10.2020

Житель Саудовской Аравии напал с ножом на охранника консульства Франции в городе Джидда. Нападавший был сразу арестован полицией. Об этом в четверг, 29 октября, сообщает Le Figaro.

Опираясь на данные, предоставленные посольством Франции в Саудовской Аравии, журналисты передают, что «нападавший был арестован силами порядка Саудовской Аравии сразу же после атаки. Пострадавший охранник был доставлен в больницу, его жизни ничего не угрожает».

Также в своем сообщении посольство призвало граждан Франции «соблюдать максимально возможную осторожность».

Напомним, 29 октября в Ницце мужчина с ножом напал на местных жителей. В результате погибли три человека, еще шестеро получили ранения. Злоумышленник задержан. В этот же день в Авиньоне при попытке нападения на полицейских убит мужчина.

Читайте подробнее: Житель Саудовской Аравии напал на охранника консульства Франции

18:14 29.10.2020

По случаю совершения двух терактов во Франции — в Ницце и Авиньоне — президент Сербии Александр Вучич 29 октября написал в своём профиле в социальной сети, что терроризм никогда не превзойдет моральные и человеческие ценности.

Читайте также: Президент Сербии выразил соболезнования семьям погибших во Франции

18:20 29.10.2020

Телеведущей Ксении Собчак угрожают расправой после того, как она выразила поддержку президенту Франции Эммануэлю Макрону по ситуации с убийством школьного учителя Самюэля Пати.

Об этом: Собчак угрожают отрезать голову за пост в поддержку Макрона

18:22 29.10.2020

Член городского совета Ниццы Филипп Вардон в эфире RT — о приезде Макрона в Ниццу, где сегодня в результате теракта погибли три человека

«Как реагируют на это жители Ниццы? Так же, как и я. Они в ярости. Нам это надоело. Нам это надоело! Уже во второй раз здесь, в нашем городе, происходит теракт! Уже во второй раз исламский террорист совершает нападение в церкви во Франции! Уже в третий раз в нашей стране обезглавливают людей! Ещё раз: когда это прекратится?!»

18:24 29.10.2020

Обращение мэра Ниццы Кристиана Эстрози после теракта. Скриншот страницы twitter @cestrosi.

18:38 29.10.2020

Премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил, что человек, напавший на нескольких людей в Ницце в первой половине дня 29 октября, также «совершил атаку на свободу вероисповедания и свободу совести». Об этом в четверг, 29 октября, сообщает Le Figaro.

Выступая в верхней палате парламента Франции, Сенате, Кастекс призвал депутатов «объединиться перед лицом абсолютно беспрецедентного вызова», имея в виду санитарный кризис, связанный с распространением вируса SARS-CoV-2, и совпавшие с ним нападения исламских экстремистов после скандала с карикатурами на пророка Мухаммеда.

«Я должен сегодня быть здесь», — произнес глава правительства. «Демократическая жизнь, которой некоторые хотят положить конец, должна продолжаться более активно, чем когда-либо… Республика не ослабнет, Республика никуда не уйдет», — резюмировал он.

Напомним, 29 октября в Ницце мужчина с ножом напал на местных жителей. В результате погибли три человека, еще шестеро получили ранения. Злоумышленник задержан. В этот же день в Авиньоне при попытке нападения на полицейских убит мужчина.

Об этом: Премьер-министр Франции прокомментировал нападение в Ницце

18:53 29.10.2020

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте осудил нападение на нескольких человек во французском городе Ницца, назвав его «гнусной атакой».

На своей официальной странице в социальной сети Twitter Конте решительно осудил нападение и убийство трех человек недалеко от собора Нотр-Дам в Ницце. «Гнусное нападение у собора Нотр-Дам в Ницце не ослабит нашу общую защиту ценностей мира и свободы. Наши убеждения сильнее, чем фанатизм, ненависть и терроризм», — заявил он.

Напомним, премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил, что человек, напавший на нескольких людей в Ницце в первой половине дня 29 октября, также «совершил атаку на свободу вероисповедания и свободу совести».

Читайте подробнее: Премьер-министр Италии назвал нападение в Ницце «гнусной атакой»

19:36 29.10.2020

Полиция на месте теракта. © twitter @PoliceNat06.

19:47 29.10.2020

Убийство в Ницце, совершённое исламистом сегодня, 29 октября, является омерзительным преступлением, сообщил журналистам официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик.

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Руководство ООН выразило соболезнования семьям погибших. Гутерреш выразил «солидарность ООН с правительством и народом Франции».

Подробности в материале: Генсек ООН назвал отвратительной резню в Ницце