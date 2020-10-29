Москва, 29 октября, 2020, 14:17 — ИА Регнум. К системе «рангов» в начислении пенсии по старости необходимо подходить с осторожностью, заявила корреспонденту ИА REGNUM профессор кафедры страхования и ценРЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова.

Василий Максимов. Все в прошлом. 1889

«Если у правительства есть желание сделать пенсионную систему более гибкой с точки зрения учета трудового вклада каждого работника, тогда имеет смысл обратить внимание на возможности расширения перечня социальных льгот, включая субсидирование для выдающихся работников.

А такие возможности предоставляет и уже имеющаяся пенсионная система. Достаточно доработать систему льгот и ослабить ряд текущих ограничений при расчете пенсии, чтобы повлиять на её размер.

Риски разделения граждан на «ранги», может быть связан и с перечнем показателей, учитываемых при составлении рейтинга каждого гражданина.

Если наряду с объективными показателями (зарплата и стаж), будут учитываться субъективные (например, наличие гражданских правонарушений), то такой шаг может иметь политическую подоплёку и негативно воспринят в обществе.

По моему мнению, система «рангов» не сыграет значительной роли при определении будущей пенсии. Значительно важнее продвигать идею финансовой грамотности среди населения, чтобы у граждан сложилось понимание того, что государственная пенсионная система не в состоянии обеспечить желаемый уровень пенсий (и это объективная реальность не только для России, но для большинства экономически развитых стран мира).

Необходимо осуществлять частные накопления, участвовать в системе негосударственного пенсионного обеспечения», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, ввести в России новую систему начисления пенсий «по рангам» предложил первый зампред комитета Госдумы по экономической политике промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Калашников (ЛДПР).

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