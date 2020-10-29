Москва, 29 октября, 2020, 14:10 — ИА Регнум. Система пенсионного обеспечения в России требует дальнейшего реформирования — этот тезис уже ни у кого не вызывает сомнений, заявил корреспонденту ИА REGNUM преподаватель кафедры финансовых дисциплин ВШУФ Корнейчук Валерий.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсия

«В 2019 году начался новый этап реформирования пенсионной системы России, на котором возраст выхода на пенсию будет постепенно повышаться до 60 лет для женщин и до 65 лет для мужчин.

Последние результаты наполняемости пенсионного фонда Российской Федерации денежными средствами из-за отсрочки выхода граждан России на «заслуженный отдых» показали, что большого эффекта от нововведений пока не видно и не ясно, будет ли этот эффект вообще.

Вчерашнее резкое выступление на заседании Госдумы министра финансов Антона Силуанова об инициативе возобновления индексации пенсий работающим пенсионерам (гарантированной новой Конституцией всем) разделило пенсионеров России на две категории: неработающие пенсионеры и работающие пенсионеры.

Для первой категории государство в лице министра финансов собирается выполнять взятые на себя обязательства и индексировать пенсию в 2021 и последующих годах, а для второй категории таких возможностей у государства нет. Поддержали министра финансов и депутаты Госдумы.

Ранговая система индексации предполагает введение 10 рангов в зависимости от заслуг пенсионера и расчетных коэффициентов, которые предстоит еще разработать. При этом в зависимости от экономической ситуации. можно будет не индексировать все ранги пенсии одновременно.

Но может эти предложения о рангах необходимо предварительно согласовать с Министерством финансов, чтобы не будоражить общественное мнение и оставить пенсионеров в ранге самых социально-незащищенных слоях населения? Ведь до обещанного уровня средней пенсии в России в 19 тыс. 500 рублей в 2023 году еще надо дожить.

На сегодняшний день средняя продолжительность жизни населения России составляет 73,4 года. Если принять, что сегодняшним пенсионерам мужчинам 65 лет, а женщинам 60 лет, то для выхода на обещанный уровень пенсионного обеспечения им потребуется прожить еще четыре года.

После этого «купаться в роскоши» мужчинам останется всего четыре4 года, а женщинам девять лет. Не так уж это много. Тем более, в условиях пандемии, когда указанный возраст является самым рисковым по смертности. Так что на светлое будущее у пенсионеров останется не так уж много времени», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, ввести в России новую систему начисления пенсий «по рангам» предложил первый зампред комитета Госдумы по экономической политике промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Калашников (ЛДПР).

Читайте также: В Госдуме предложили заменить пенсионные баллы на ранги