Кострома, 29 октября, 2020, 14:06 — ИА Регнум. Заповедник «Кологривский лес», расположенный в Костромской области, включили во Всемирную сеть биосферных заповедников ЮНЕСКО. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Фото: Терентьев А. kologrivskiy-les.ru Заповедник «Кологривский лес»

Решение об этом было принято на заседании Международного координационного совета Программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера». Новый статус наряду с «Кологривским лесом» получили ещё 25 заповедников, расположенных в 18 странах.

«Новый статус даёт нам много возможностей. В частности, теперь работать в заповеднике смогут зарубежные специалисты. Кроме того, мы расширим научный отдел, который займётся более детальным обследованием территории и будет сравнивать процессы, происходящие в заповеднике с тем, что происходит в остальном мире. Это поможет специалистам более углублённо рассмотреть экологические проблемы, происходящие в остальном мире. Отмечу, что такого древнего леса, как у нас, нет во всей России. Ему 450 лет», — пояснил корреспонденту ИА REGNUM директор природного заповедника Павел Чернявин.

«Кологривский лес» находится на территории пяти районов Костромской области: Нейского, Кологривского, Чухломского, Парфеньевского, Мантуровского. На территории заповедника может уместиться более 54 тысяч футбольных полей (общая площадь заповедника 58 939,6 гектаров). В нем насчитывается 494 вида растений, 20 видов рыб, 5 видов рептилий, 172 вида птиц, около 60 видов млекопитающих. В лесу есть растения, птицы и животные, занесенные в Красную книгу России. Костромской заповедник стал 45 охраняемой природной территорией России, признанной на международном уровне.