Кострома, 29 октября, 2020, 14:02 — ИА Регнум. В Костромской области продолжают разворачивать дополнительные койки для больных COVID-19 — передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Adm44.ru

По информации регионального департамента здравоохранения, на данный момент в 10 медучреждениях области для этих целей подготовлена 601 койко-место, 87 из них оборудованы аппаратами искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ), ещё 450 коек оснащены подачей кислорода. В ближайшее время на базе больниц в Галиче и Шарье развернут ещё 55 койко-мест.

Принимать выздоравливающих от новой инфекции готов обсерватор на базе детского центра отдыха «Красная горка» в Красносельском районе. Поместить туда смогут 100 человек, получивших первый отрицательный тест на SARS-CoV-2. Обсервация поможет снизить нагрузку на больницы и исключить распространение коронавируса среди родственников переболевших.

Как сообщает оперативный штаб по Костромской области, за последние сутки SARS-CoV-2 выявили у 112 человек, 55 пациентов излечились. В регионе скончались двое больных — мужчина и женщина старше 50 лет.

Таким образом, число летальных исходов среди пациентов с диагнозом COVID-19 в регионе возросло до 142. С начала эпидемиологического периода в области обнаружили 7104 заражённых, 5006 из них выздоровели. В больницах сейчас находится 294 человека, ещё 1662 гражданина лечатся на дому.