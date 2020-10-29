Москва, 29 октября, 2020, 13:48 — ИА Регнум. У посольства Франции в Москве проходит акция протеста, в которой принимают участие мусульмане, передаёт 29 октября корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Шарли

По его словам, у посольства собралось несколько десятков человек. Они держат в руках плакаты, на которых выражается недовольство карикатурами, опубликованными французским изданием Charlie Hebdo.

Как сообщало ИА REGNUM, существование в России такого издания, как французский журнал Charlie Hebdo, невозможно. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.