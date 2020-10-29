Сеул, 29 октября, 2020, 13:39 — ИА Регнум. Фильм южнокорейского режиссёра Пон Джун Хо «Паразиты» удостоен нескольких наград Азиатской киноакадемии (Asian Film Awards Academy), сообщает KBS.

Цитата из к/ф «Паразиты» реж Пон Джун-хо 2019 Южная Корея С телефоном

Согласно опубликованным данным, картина удостоена четырёх наград, включая «Лучший фильм», «Лучший сценарий», «Лучший монтаж».

Известно, что награду за режиссуру получил китайский режиссёр Ван Сяошуай за картину «Прощай мой сын», за лучшую мужскую роль — южнокорейский актёр Ли Бён Хон («Человек, стоящий рядом»), за лучшую женскую роль — китайская актриса Чжоу Дунюй («Лучшая пора»). Награды «Лучший новый режиссёр» удостоен японец Хикари, снявший драму «37 секунд».