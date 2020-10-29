Санкт-Петербург, 29 октября, 2020, 13:23 — ИА Регнум. Стоимость проезда на петербургском общественном транспорте за последние 10 лет грозит продемонстрировать более чем двукратный рост.

Дарья Драй ИА REGNUM Метро Петербурга

На это обстоятельство обратил внимание депутат ЗакСа от «Яблока» Борис Вишневский. Напомним, бюджет Петербурга на 2021 год сверстан из расчета, что стоимость разового проезда на наземном транспорте вырастет с 50 до 55 рублей, а на метро — с 55 до 62 рублей.

«За десять лет таким образом стоимость проезда вырастет в 2,5 раза, инфляция — 82%. Я считаю, что абсолютно недопустим такой рост», — заявил Вишневский.

Действительно, в январе 2011 года проезд на метро подорожал на три рубля и составил 25 рублей за жетон. Если проезд подорожает до 62 рублей к январю 2021 года, десятилетний рост составит 148%.

Официально Смольный еще не объявил о новом тарифе — у властей есть время до 20 декабря. Чиновники указывают, что только 10−15% петербуржцев покупают жетоны на один раз, остальные же пользуются более низкими тарифами по ежемесячным проездным или электронному кошельку «Подорожник», которые, впрочем, тоже постепенно растут.

Вишневский уточнил, что, исходя из проекта бюджета, 2,8 млрд рублей не хватает на субсидии общественному транспорту, чтобы не повышать тариф.

«Нам говорят, что нет денег: эпидемия, падение налоговых доходов, и прочее, прочее, прочее. Но те же самые 2,5 млрд — Западному скоростному диаметру на выплаты по облигациям. Первоначально планировалось, что выплаты эти будут идти за счет платы за проезд. Я не могу найти ответ, кто и когда переложил эти расходы на городской бюджет. Это политическое мошенничество, и не только политическое, учитывая величину суммы», — сказал депутат.