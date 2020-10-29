В Белгороде собирают деньги на восстановление памятника Ленину
Белгород, 29 октября, 2020, 13:23 — ИА Регнум. Открыт сбор средств на восстановление памятника Владимиру Ленину в Центральном парке Белгорода. С предложением поддержать проект на краудфандинговой платформе выступила председатель Белгородской областной думы Ольга Павлова, сообщили ИА REGNUM 29 октября в пресс-службе законодательного органа.
Глава парламента подчеркнула, что судьбу памятника должны решать жители города. Средств на восстановление монумента нет ни в городской, ни в областной казне. Отказываться от скульптуры власти не собираются и предлагают всем желающим внести свою лепту в ремонт.
Сбор средств открыт и продлится до января 2021 года. На восстановление памятника необходимо собрать 1,785 млн рублей. Итоговый срок реализации проекта намечен на апрель 2021 года.
Памятник Ленину открыли в 1951 году на центральной площади Белгорода, а в 1956 году перенесли в парк. В июле 2020 года у фигуры обрушилась рука, власти приняли решение демонтировать монумент в связи с работами по эксгумации немецких солдат, захороненных на территории нынешнего парка. Мэр Белгорода Юрий Галдун 10 июля пообещал вернуть Ленина на место «в лучшем виде». В сентябре градоначальник сообщил, что эксперты дали неутешительное заключение: восстановить памятник не получится, а «денег на то, чтобы сделать копию, в бюджете нет». Уже тогда глава города предложил желающим помочь с реставрацией, пообещав содействие в вопросах установки.