Белгород, 29 октября, 2020, 13:23 — ИА Регнум. Открыт сбор средств на восстановление памятника Владимиру Ленину в Центральном парке Белгорода. С предложением поддержать проект на краудфандинговой платформе выступила председатель Белгородской областной думы Ольга Павлова, сообщили ИА REGNUM 29 октября в пресс-службе законодательного органа.

Ленин В.И. во дворе Кремля на прогулке по выздоровлении после ранения, 16 октября 1918

Глава парламента подчеркнула, что судьбу памятника должны решать жители города. Средств на восстановление монумента нет ни в городской, ни в областной казне. Отказываться от скульптуры власти не собираются и предлагают всем желающим внести свою лепту в ремонт.

«Разумеется, мы должны исключить любую политическую подоплёку и идеологию. Этот вопрос нужно рассматривать исключительно с позиций исторической памяти, уважения к ней и нашему прошлому, и, конечно же, — к мнению людей. Предлагаю под эгидой депутатского корпуса при участии всех фракций и, конечно, заинтересованных белгородцев восстановить памятник. Сегодня ни областной, ни городской бюджет не располагают свободными средствами, думаю, будет правильным найти альтернативные источники, которые, первое — позволят снизить нагрузку на бюджет, второе — позволят решать судьбу памятника Ленину самим белгородцам», — сказала спикер думы.

Сбор средств открыт и продлится до января 2021 года. На восстановление памятника необходимо собрать 1,785 млн рублей. Итоговый срок реализации проекта намечен на апрель 2021 года.

Памятник Ленину открыли в 1951 году на центральной площади Белгорода, а в 1956 году перенесли в парк. В июле 2020 года у фигуры обрушилась рука, власти приняли решение демонтировать монумент в связи с работами по эксгумации немецких солдат, захороненных на территории нынешнего парка. Мэр Белгорода Юрий Галдун 10 июля пообещал вернуть Ленина на место «в лучшем виде». В сентябре градоначальник сообщил, что эксперты дали неутешительное заключение: восстановить памятник не получится, а «денег на то, чтобы сделать копию, в бюджете нет». Уже тогда глава города предложил желающим помочь с реставрацией, пообещав содействие в вопросах установки.