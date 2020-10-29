Томск, 29 октября, 2020, 13:05 — ИА Регнум. Ещё три пациента с коронавирусом скончались в Томской области, сообщили ИА REGNUM 29 октября в администрации региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Умершие входили в группу риска по сопутствующим хроническим заболеваниям. У одного человека было онкологическое заболевание, у двоих — гипертония и ожирение (один — после инсульта).

За весь период пандемии в Томской области скончались 119 пациентов с коронавирусом.

Напомним, за сутки 28 октября в регионе не было зарегистрировано летальных случаев среди пациентов с COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 29 октября в Томской области выявлено 11 977 случаев заражения коронавирусом.