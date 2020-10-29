В Ярославле на «безопасной и качественной дороге» сбили пешехода
Ярославль, 29 октября, 2020, 12:55 — ИА Регнум. 28 октября в Ярославле на Тутаевском шоссе, которое отремонтировано в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автодороги», сбили женщину-пешехода. О происшествии сообщает официальный сайт УМВД России по Ярославской области.
Одной из причин происшествия очевидцы называют неработающие светофоры. Шоссе новое, на его ремонт в 2019—2020 годах по национальному проекту выделено более 650 млн рублей. С 13 октября по шоссе открыли «рабочее движение» Об этом заявил заместителя председателя правительства Ярославской области Виктор Неженец. При этом официально дорога не сдана.
В социальных сетях ярославцы высказывают мнение, что власти не должны были открывать движение, если безопасность дороги в полной мере не обеспечена. Ведь именно безопасность является одной из двух главных целей национального проекта. Работы на объекте ведет крупнейший подрядчик по госзаказам в Ярославской области «ГК «ЕКС».