Еще 197 зараженных коронавирусом выявили в Мурманской области
Мурманск, 29 октября, 2020, 12:25 — ИА Регнум. В Мурманской области за сутки число зараженных коронавирусом пополнили 197 человека. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.
Дарья Драй ИА REGNUM
Борьба с коронавирусом
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Лидером по приросту заболевших является областной центр — здесь за сутки COVID-19 диагностировали у 82 человек. На втором месте — Оленегорск с 31 заболевшим.
Всего с начала пандемии коронавирус был обнаружен у 19 457 жителей Мурманской области.