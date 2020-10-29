Мурманск, 29 октября, 2020, 12:25 — ИА Регнум. В Мурманской области за сутки число зараженных коронавирусом пополнили 197 человека. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

Дарья Драй ИА REGNUM Борьба с коронавирусом

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Лидером по приросту заболевших является областной центр — здесь за сутки COVID-19 диагностировали у 82 человек. На втором месте — Оленегорск с 31 заболевшим.

Всего с начала пандемии коронавирус был обнаружен у 19 457 жителей Мурманской области.