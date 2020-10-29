Москва, 29 октября, 2020, 12:22 — ИА Регнум. В январе 2021 года в Москве и Подмосковье заработает единая билетная проездная система. Соответствующей договорённости достигли мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.

Дарья Антонова ИА REGNUM Метро

На данный момент в Москве действует карта «Тройка», а пользователи подмосковного транспорта используют «Стрелку». С января начнёт действовать единая проездная карта.

Отмечается также, что, согласно планам, такая карта будет работать и в других регионах.