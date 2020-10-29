Ярославль, 29 октября, 2020, 12:20 — ИА Регнум. В Ярославской области за минувшие сутки выявлено 118 новых случаев коронавируса. Это максимальный результат осени, который уже фиксировался 25 октября. Данные приводит Информационный центр по коронавирусу в России.

Информационный центр по коронавирусу в России Статистика

Новых летальных случаев нет. Выздоровели за сутки 144 человека.

Как сообщает региональный штаб, за минувшие сутки вновь снизилось количество пациентов, проходящих лечение в больницах. Сейчас их 1477, сутками ранее было 1505.