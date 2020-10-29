Москва, 29 октября, 2020, 12:14 — ИА Регнум. В отличие от западных стран, в России денежно-кредитная политика по-прежнему эффективно влияет на инфляцию. Об этом 29 октября заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на XII инвестиционном форуме «Россия зовет!»

Дарья Антонова ИА REGNUM Инфляция

«Инфляция реагирует на ставку! Инфляция реагирует на ставку. Если бы мы не смягчали денежно-кредитную политику, а мы начали её смягчать ещё в середине прошлого года, потом делали паузы… если бы не смягчали, инфляция сейчас была бы ниже и был бы существенный риск отклонения инфляции вниз на следующий год», — заявила Набиуллина.

«Сейчас мы прогнозируем инфляцию на следующий год в 3,5−4%», — указала она.