Ханты-Мансийск, 29 октября, 2020, 12:08 — ИА Регнум. В Югре за минувшие сутки выявлено 197 положительных тестов на коронавирусную инфекцию. Об этом 29 октября сообщает региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM) Коронавирус

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Днём ранее суточный прирост заражений в регионе составлял 199 случаев.

Основные очаги заражения на 29 октября: Сургут — 46 положительных тестов; Ханты-Мансийск — 27; Нижневартовск — 17; Нефтеюганск — 14; Нефтеюганский район — 11.

Всего с начала пандемии в Югре на 29 октября зарегистрировано 27 877 случаев заражений новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 23 817 человек, 238 пациентов с COVID-19 скончались (на три более, чем днём ранее).