Москва, 29 октября, 2020, 11:35 — ИА Регнум. Развитие ситуации в туристической отрасли Российской Федерации может пойти по двум сценариям. Об этом заявил генеральный директор TUI Россия Тарас Демура, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Иван Шилов ИА REGNUM Ласточкино гнездо, Крым

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По его словам, всё зависит от развития ситуации с коронавирусом. При оптимистичном сценарии, если после Нового года начнётся массовая вакцинация, то туристический рынок восстановится в 2022 году.

При пессимистичном сценарии, если пандемия затянется и коронавирус не смогут победить в ближайшие один-два года, то «отрасль сильно переформатируется». При этом Демура отметил, что туризм в России «чувствует себя» лучше, чем в Европе.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Ростуризма, по итогам 2020 года внутренний туристический поток в России может снизиться на 40−50%.

Подробности: Ростуризм прогнозирует падение турпотока в России на 40−50%