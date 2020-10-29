Астрахань, 29 октября, 2020, 11:25 — ИА Регнум. В арбитраж Астраханской области подан многомиллионный иск от управления Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям. Ответчиком в деле, которое пока к производству судом не принято, выступает ООО «Газпром переработка», передаёт ИА REGNUM.

(сс) succo Суд

Исковые претензии поступили в суд 28 октября 2020 года. Сумма требований — 225 145 800 рублей.

Подробности спора пока неизвестны, но ООО на сегодня в арбитраже пытается обжаловать некое решение управления. Заседание назначено на конец ноября 2020 года. Помимо этого, ранее ООО «Газпром добыча Астрахань», в котором 98,6% принадлежит ООО «Газпром переработка», пыталось взыскать с ведомства излишне уплаченные суммы за негативное воздействие на окружающую среду за 2018 год. Сумма была небольшой — около 65 тыс. рублей, но дело было прекращено по требованию истца.

По данным ЕГРЮЛ, компания «Газпром переработка» создана в Санкт-Петербурге в мае 2007 года. Её уставный капитал — более 436 млрд рублей. Директор — Марат Гараев. Единственный владелец — ПАО «Газпром». С 6 октября 2020 года общество числится «в процессе реорганизации в форме выделения, осуществляемой одновременно с присоединением».