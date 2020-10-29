Санкт-Петербург, 29 октября, 2020, 11:13 — ИА Регнум. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко представил администрации региона нового первого вице-губернатора — руководителя администрации губернатора и правительства региона, а также председателя комитета правового обеспечения региона. Об этом губернатор сообщил 29 октября во время заседания правительства региона.

Дарья Драй ИА REGNUM Правительство Ленинградской области

Таким образом в состав правительства Ленобласти, помимо первого заместителя председателя правительства и шести заместителей, включены новые члены.

«Первый вице-губернатор — руководитель администрации губернатора и правительства региона Петров Игорь Викторович и председатель комитета правового обеспечения региона Лариса Николаевна Красненко», — представил коллегам новых назначенцев Александр Дрозденко

Вице-губернатор Ленинградской области — руководитель администрации губернатора и правительства Ленинградской области руководит администрацией губернатора и правительства Ленинградской области, принимает и подписывает правовые акты представителя нанимателя (работодателя) по кадровым вопросам в системе органов исполнительной власти Ленинградской области и аппаратов мировых судей Ленинградской области, кроме вопросов, находящихся в исключительной компетенции губернатора Ленинградской области.

Курирует:комитет правового обеспечения Ленинградской области;Комитет информационно-аналитического обеспечения и протокола Губернатора Ленинградской области;контрольно-ревизионный комитет Губернатора Ленинградской области;Управление делами Правительства Ленинградской области;Управление пресс-службы Губернатора и Правительства Ленинградской области;Архивное управление Ленинградской области.