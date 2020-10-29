Самара, 29 октября, 2020, 11:08 — ИА Регнум. Медицинских работников, которые ранее покинули систему здравоохранения, вернули на работу в Самарской области. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Азаров на внеочередном совещании оперативного областного штаба.

Дарья Драй ИА REGNUM Медики

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По сообщению пресс-службы ведомства, руководство региона решает очень актуальный для системы здравоохранения кадровый вопрос. Так, к работе были привлечены ординаторы и студенты старших курсов медицинских учебных заведений.

По словам Азарова, была проведена огромная работа, благодаря которой за короткий срок были дополнительно привлечены медицинские работники в систему здравоохранения.

Он отметил, что в результате удалось привлечь порядка двух тысяч работников, включая тех медработников, которые ранее ушли из системы здравоохранения. И это является очень важным достижением.