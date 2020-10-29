Москва, 29 октября, 2020, 10:50 — ИА Регнум. Ни о каких серьезных изменениях пенсионной системы сегодня не может идти и речи. Как передает корреспондент ИА REGNUM 29 октября, об этом заявила вице-спикер Госдумы Ольга Тимофеева («Единая Россия»).

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсия

«В стенах Государственной думы эта позиция не обсуждалась. Это личное мнение депутата Калашникова из фракции ЛДПР», — заявила Тимофеева.

Она увидела опасности подобного рода вбросов.

«Ни о каких столь серьезных, радикальных изменениях пенсионной системы речь даже не может идти. Любая подобная инициатива должна сначала серьезно обсуждаться, прежде чем быть вброшена в информационное пространство», — сказала вице-спикер нижней палаты парламента.

По словам Тимофеевой, Госдума сосредоточена на принятии сложнейшего федерального бюджета, а также бюджета Пенсионного фонда — в нем заложена индексация пенсий, опережающая инфляцию.

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Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Сергей Калашников (ЛДПР) предложил ввести новую систему начисления пенсий «по рангам», а также возобновить отчисления работников на будущую пенсию со своей зарплаты, сообщило РИА Новости.