Пермь, 29 октября, 2020, 10:20 — ИА Регнум. В Пермском крае от гриппа поставили прививки уже 812 тыс. жителей. Об этом сообщает региональный минздрав.

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Это 31,2% от всего количества населения региона. Среди них 282 тыс. детей, а также около 530 тыс. взрослых.

В Перми до конца недели работают мобильные прививочные бригады. Привиться от гриппа все желающие смогут в трёх местах с высокой проходимостью. Граждан будут ждать 29 и 30 октября на Пермской ярмарке «Регионы России», 30-го — в в парке им. Горького, а 31-го — на парковке гипермаркета «Семья».