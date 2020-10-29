Воронеж, 29 октября, 2020, 09:51 — ИА Регнум. На 13% увеличилось количество заболевших COVID-19 в Воронежской области за минувшую неделю по сравнению с предыдущей. Об этом заявил 28 октября на заседании регионального оперштаба руководитель Управления Роспотребнадзора по Воронежской области Игорь Механтьев, сообщили в пресс-службе правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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При этом на 27% выросло число пациентов со среднетяжёлым течением заболевания, число тяжелых форм осталось на прежнем уровне — 1%.

Самый высокий рост заболеваемости за неделю зафиксирован среди служащих — на 27%, медицинских работников — на 24%, неработающих — на 26%, пенсионеров — 9%. По-прежнему чаще заболевает активная часть взрослого населения, доля детей составила 8,4%.

Как сообщало ИА REGNUM, на 28 октября число подтверждённых случаев заражения коронавирусом достигло 24 185, выздоровели 20 524 пациента с диагнозом, подтверждённым тестами, и 3204 пациента с диагнозом, подтверждённым результатами КТ. Скончались в регионе 399 пациентов с диагнозом COVID-19.