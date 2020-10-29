Переславль-Залесский, Ярославская область, 29 октября, 2020, 09:46 — ИА Регнум. В Ярославской области власти Переславля-Залесского не перенесут строительство бассейна по программе «Газпром — детям» на новое место. Об этом заявил глава городского округа Валерий Астраханцев на встрече с жителями соседнего дома 27 октября, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Встреча жителей в главой Переславля

Бассейн планируется строить между улицами Менделеева и Магистральной на месте сквера, который являлся рекреационной зоной, защищающей жилой микрорайон от выбросов предприятий промышленной площадки «Славич».

Уже полгода жители дома 52 по улице Менделеева пытаются добиться переноса строительства бассейна на другое место. Дело дошло до видеообращения к президенту России Владимиру Путину. Люди пожаловались, что их мнение не учитывается. Кроме того, недавно выяснилось, что помимо бассейна на месте сквера планируется возвести котельную, причем располагаться она будет рядом с жилым домом.

Переславцы потребовали показать им раздел проекта о воздействии на окружающую среду, где должны быть указаны параметры котельной и расчет площади санитарно-защитной зоны. Однако администрация отказалась это сделать, сославшись на то, что вся документация находится у застройщика — компании Фонд «Газпром Социальные инициативы».

«Этот сквер — наши легкие, мы эти деревья высаживали. Мы с весны вам писали, когда еще не был утвержден в Минприроды проект, что мы не хотим здесь, не хотим, давайте искать альтернативную площадку. Вы не хотите нас услышать! Мы не хотим, чтобы сквер был вырублен — всё! Это наше требование!» — с такими словами выступила на встрече жительница дома 52 по улице Менделеева Галина Ананьина.

Глава Переславля-Залесского Валерий Астраханцев в ответ на требования жителей заявил, что альтернативных площадок для строительства бассейна на территории города нет.

Встреча жителей в главой Переславля

Бассейн запланирован на этом участке уже три года назад и ничего изменить нельзя. В том числе нельзя поменять и место расположения котельной. Также глава городского округа отметил, что застройщик — Фонд «Газпром Социальные инициативы» — перечислил в бюджет Переславля почти 4 миллиона рублей в качестве компенсации за снос зеленых насаждений в сквере. На эти деньги будут высажены новые деревья в тех местах, которые будут согласованы с жителями.

Жители дома 52 намерены обратиться в прокуратуру с жалобой на размещение котельной в зоне отдыха. Также жители дома считают, что власти должны были провести публичные слушания по проекту строительства бассейна и сопутствующих объектов инфраструктуры. Администрация ссылается на то, что все процедуры были соблюдены.

Сейчас рабочие обносят сквер забором, представители администрации утверждают, что строительство начнется в ближайшее время.