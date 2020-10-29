Санкт-Петербург, 29 октября, 2020, 09:41 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге полицейские задержали молодого человека, который оказался «кладовщиком-закладчиком» наркотических веществ. Перед тем как оказаться в отделе полиции, мужчина на глазах полицейских выбросил несколько пакетиков с наркотическим веществом. Об этом 29 октября сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Пресс-служба ГУ МВД России по СПб и ЛО В Петербурге задержали «закладчика» наркотиков.

Задержание 22-летнего молодого человека состоялось еще 22 октября в Василеостровском районе Петербурга, после того как его остановил патруль, он выкинул из кармана восемь свертков изоленты различных цветов.

«Согласно экспертизе содержимое одного из свертков является смесью, содержащей наркотическое вещество — производное N-метилэфедрона, массой 1,92 грамма. Оставшиеся свертки будут исследованы в рамках экспертизы по уголовному делу», — уточнили в ведомстве.

Во время обысков квартиры задержанного полицейские обнаружили и изъяли еще семь пакетиков с кристаллическим веществом белого цвета, которое оказалось наркотическим средством-производное N-метилэфедрона-альфа-пирровалерофёнон массой 70,12 грамма. Также были найдены 262 свертка из изоляционной ленты различных цветов, один прозрачный пакетик, в котором находится вещество чёрного цвета, электронные весы, упаковочный материал, банковская карта, ноутбук.

Как выяснилось, молодой человек — «кладовщик-закладчик», входивший в состав организованной группы, осуществляющей бесконтактный сбыт наркотических средств и психотропных веществ на площадке дарктнета, через интернет-магазин.

Полицейские установили и изъяли 114 «закладки» на территории Василеостровского района и 53 «закладки» на территории Киришского района Ленинградской области. В них также содержались наркотические средства и психотропные вещества: производное N-метилэфедрона-альфа-пирровалерофенон, амфетамин, мефедрон.

В отношении мужчины возбуждены уголовные дела по факту покушения на незаконное производство и сбыт наркотических средств.