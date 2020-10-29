Москва, 29 октября, 2020, 09:33 — ИА Регнум. В летучих мышах, обитающих на территории России, нашли коронавирус. Об этом агентству РИА Новости рассказала руководитель группы геномики и постгеномных исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Сперанская.

ИА Красная Весна Летучая мышь

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"Какие-то (пока что неизвестно, какие именно) коронавирусы в летучих мышах, живущих в России, есть. Какие именно — предмет исследования. Также исследование позволило установить последовательности геномов целого ряда других вирусов (не коронавирусов), которые были найдены «заодно», — сказала Сперанская.

При этом она уточнила, что летучие мыши в этом плане не опаснее лис и ежей, которые также могут быть разносчиками вирусов, однако человеку достаточно просто не контактировать с летучими мышами, не трогать их и не разорять места их обитания.

Сперанская уточнила, что исследования, начавшиеся в конце августа 2020 года, будут продолжаться ещё около двух лет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ходе расшифровки генома коронавируса в нём были обнаружены составные части, близкие коронавирусам летучих мышей и панголинов.